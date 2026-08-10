La Libertad Avanza acelera su agenda económica en Diputados y posterga la ley de Propiedad Privada

La Libertad Avanza acelera en la Cámara de Diputados el tratamiento de dos iniciativas consideradas prioritarias para la agenda económica del Gobierno y, por el momento, mantiene en segundo plano el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción en el Senado.

El oficialismo buscará avanzar primero con los dictámenes de las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal y de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con el objetivo de llevar ambas iniciativas al recinto durante la última semana de agosto.

El proyecto de Propiedad Privada ya fue girado a Diputados. El presidente de la Cámara, Martín Menem, dispuso que sea analizado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio.

"Pensamos que el debate empezará esta semana, aunque no es la prioridad", reconoció un diputado oficialista.

Propiedad Privada: sin cambios sobre tierras y Manejo del Fuego

Aunque el proyecto aprobado por el Senado sufrió modificaciones respecto del texto impulsado originalmente por el Gobierno, el oficialismo no tiene previsto reponer en Diputados los capítulos que fueron eliminados durante la negociación en la Cámara alta.

Se trata de las modificaciones a la Ley de Tierras Rurales, vinculadas con la venta de tierras a extranjeros, y de la Ley de Manejo del Fuego. Ambos capítulos fueron retirados ante la resistencia de sectores aliados.

El proyecto acumuló 17 modificaciones respecto del dictamen original durante las negociaciones en el Senado. Entre los gobernadores que habían expresado reparos se encuentran Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Rolando Figueroa, de Neuquén; Raúl Jalil, de Catamarca; y Gustavo Sáenz, de Salta.

Frente a ese escenario, Martín Menem y la Mesa Política de la Casa Rosada resolvieron no reabrir esa discusión en Diputados y buscarán avanzar sobre el texto aprobado por el Senado.

La iniciativa mantiene, entre otros puntos, modificaciones a la Ley de Expropiaciones, cambios destinados a agilizar los procesos de desalojo y actualizaciones del Registro de la Propiedad.

Qué propone el proyecto

La iniciativa establece modificaciones a la Ley de Expropiaciones, particularmente respecto de la declaración de utilidad pública. El texto dispone que esta facultad deberá interpretarse de manera restrictiva y que deberán identificarse con precisión el objetivo perseguido y los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

En materia de indemnizaciones, plantea considerar el valor objetivo del bien y, cuando pueda determinarse, su valor de mercado. También incorpora el lucro cesante entre los conceptos a considerar.

El proyecto modifica además el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para acelerar los procesos de desalojo de inmuebles urbanos y rurales, que pasarían a tramitar mediante un juicio sumarísimo.

También introduce cambios en la denominada Ley Pierri, vinculada con la regularización dominial. El requisito temporal fijo previsto actualmente sería reemplazado por un plazo móvil de diez años de posesión pública, pacífica y continua anteriores a la presentación de la solicitud.

El Banco Central, entre las prioridades del oficialismo

En paralelo, La Libertad Avanza buscará avanzar esta semana con los dictámenes de los proyectos de Inocencia Fiscal y reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Ambas iniciativas tuvieron su primer tratamiento en comisión la semana pasada y el oficialismo trabaja con la posibilidad de llevarlas al recinto el 26 de agosto.

La reforma del BCRA establece como misión principal de la entidad preservar el valor de la moneda y prohíbe el financiamiento al Estado nacional, las provincias y los municipios. También impide la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario.

El proyecto contempla además mayores exigencias para remover al presidente y al directorio del Banco Central. Si bien mantiene el mecanismo de designación mediante propuesta del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado, propone una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para desplazar a las autoridades.

La diputada libertaria Silvana Giudici defendió la iniciativa y sostuvo que busca avanzar hacia una mayor independencia del Banco Central.

Por su parte, la presidenta del bloque radical, Pamela Verasay, respaldó la reforma y afirmó que el BCRA debería concentrar su misión en preservar el valor de la moneda.

Inocencia Fiscal completa el paquete

El otro proyecto que el oficialismo busca acelerar es el de Inocencia Fiscal. Para este miércoles fue convocado un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General con el objetivo de avanzar hacia la firma del dictamen.

La iniciativa apunta a reforzar el denominado "tapón fiscal", limitar la posibilidad de que ARCA revise períodos anteriores y ampliar las garantías para facilitar el ingreso de ahorros no declarados al sistema financiero.

En el Gobierno vinculan estos cambios con el objetivo de profundizar el crédito y canalizar el ahorro hacia la inversión.

Para construir las mayorías necesarias, el oficialismo confía inicialmente en el respaldo del PRO, la UCR y Fuerzas Provinciales.

La estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza apunta así a concentrar el esfuerzo legislativo en las reformas económicas que considera prioritarias, mientras el proyecto de Propiedad Privada queda relegado de la negociación inmediata.

El objetivo es avanzar con estos proyectos antes del tratamiento del Presupuesto 2027, que concentrará buena parte de la actividad del Congreso durante los próximos meses.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.