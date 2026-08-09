Más de 200 emprendedores participaron de la tercera edición de Impulsa

Con una importante convocatoria, finalizó la tercera edición de Impulsa, el programa destinado a emprendedores locales que tiene como propósito brindar herramientas de formación para contribuir al crecimiento y fortalecimiento del sector.

En esta nueva edición, la propuesta se desarrolló en tres instancias, destinadas a participantes de Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo y Capital, y logró reunir a más de 200 emprendedores e interesados.

La capacitación tuvo como eje central la Oratoria y la Comunicación Expresiva, dos herramientas orientadas a mejorar la manera en que quienes desarrollan emprendimientos pueden transmitir sus ideas, presentar sus productos y servicios y fortalecer sus estrategias de venta.

El encuentro de cierre se llevó a cabo este sábado y tuvo además un momento destinado al reconocimiento de quienes participaron de la propuesta, con la entrega de certificados correspondientes a la capacitación.

Fortalecer emprendimientos

Impulsa es una iniciativa del senador Guillermo Ferreyra que cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y UTHGRA (Unión de Trabajadores Hoteleros, Gastronómicos y Afines).

El programa fue diseñado con el objetivo de acercar de manera gratuita herramientas de formación al sector emprendedor. La propuesta busca facilitar el acceso a capacitaciones que permitan fortalecer conocimientos y habilidades consideradas fundamentales para el desarrollo de las distintas actividades.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es precisamente el acceso gratuito a contenidos de formación que, en muchos casos, representan un costo significativo en el mercado. De esta manera, Impulsa plantea un espacio destinado a que emprendedores e interesados puedan incorporar conocimientos aplicables a sus proyectos y actividades, con propuestas vinculadas a distintas áreas estratégicas para el desarrollo comercial.

La tercera edición volvió a profundizar ese objetivo mediante una capacitación enfocada en la comunicación, entendida como una herramienta necesaria para transmitir propuestas y fortalecer las estrategias de comercialización.

Oratoria y comunicación

La tercera edición se desarrolló durante los meses de junio y julio y estuvo a cargo del profesor Patricio Gómez de la Torre. El eje central fue la comunicación y, a lo largo de los diferentes encuentros, los participantes incorporaron herramientas orientadas a mejorar distintos aspectos vinculados con sus emprendimientos.

Entre los contenidos trabajados se incluyeron herramientas para:

Mejorar la manera de transmitir ideas.

Presentar productos y servicios.

Fortalecer estrategias de venta.

Incorporar conocimientos vinculados con la oratoria y la comunicación expresiva.

La propuesta buscó que esos conocimientos pudieran ser trasladados directamente a las actividades que desarrollan los participantes, fortaleciendo capacidades vinculadas con la manera de comunicar sus proyectos y propuestas comerciales.

La participación de más de 200 emprendedores e interesados en las tres instancias destinadas a Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo y Capital marcó la convocatoria alcanzada por esta nueva edición.

La entrega de certificados

El encuentro realizado este sábado significó el cierre formal de la tercera edición de Impulsa. Durante la jornada se concretó también la entrega de certificados a quienes participaron de la propuesta de capacitación.

En el acto estuvieron presentes el senador Guillermo Ferreyra y la intendenta Alejandra Benavidez, quienes destacaron la participación alcanzada por el programa y las oportunidades que se generan a partir de la incorporación de nuevas herramientas. La presencia de las autoridades acompañó el cierre de una instancia que tuvo como protagonista al sector emprendedor y que se desarrolló durante los meses de junio y julio con una propuesta centrada en la comunicación.

La entrega de certificados representó, de esta manera, el cierre de un recorrido formativo que reunió a participantes de distintas localidades y que permitió abordar conocimientos vinculados con la comunicación de ideas, productos y servicios.

Tres ediciones, distintos ejes de capacitación

Impulsa comenzó el año pasado con una primera edición que estuvo enfocada en herramientas económicas y financieras. Esa instancia contó con la participación de la economista mendocina Elena Alonso como capacitadora. La segunda edición modificó el eje temático y estuvo dedicada al marketing y las redes sociales. En esa oportunidad, el capacitador fue el especialista Joaco Cámara, proveniente de la provincia de Córdoba.

La tercera edición, finalmente, concentró su propuesta en oratoria y comunicación expresiva, con el profesor Patricio Gómez de la Torre a cargo de la capacitación.

De esta manera, el recorrido de Impulsa a través de sus tres ediciones permitió incorporar contenidos correspondientes a diferentes áreas consideradas estratégicas para acompañar el desarrollo de emprendimientos y fortalecer la actividad comercial local.

Los ejes abordados fueron:

Primera edición: economía y finanzas, con Elena Alonso.

economía y finanzas, con Elena Alonso. Segunda edición: marketing y redes sociales, con Joaco Cámara.

marketing y redes sociales, con Joaco Cámara. Tercera edición: oratoria y comunicación, con Patricio Gómez de la Torre.

La evolución temática muestra una propuesta que fue incorporando diferentes herramientas para responder a distintas necesidades vinculadas con el desarrollo de emprendimientos.