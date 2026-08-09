Milei volvió a criticar a Lula da Silva en las redes sociales y crece la tensión

La relación entre Argentina y Brasil atraviesa un nuevo momento de tensión mientras permanece pendiente el regreso del embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi. En este contexto, el presidente Javier Milei volvió a cuestionar públicamente a su par brasileño, Lula da Silva, mediante una publicación difundida en su cuenta de X.

La situación adquiere además una dimensión diplomática concreta: desde hoy, la representación de la Argentina en Brasil se reducirá a una encargada de negocios, a la espera del retorno del embajador. La modificación en el nivel de representación se produce en medio de los cruces públicos que volvieron a involucrar a los gobiernos de ambos países.

El nuevo episodio tuvo como eje las declaraciones de Lula sobre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la posterior reacción de un congresista republicano que fue difundida por Milei.

El mensaje que retuiteó Milei

El Presidente argentino retuiteó un duro mensaje del congresista republicano Carlos Gimenez, quien cuestionó severamente al mandatario brasileño por sus expresiones sobre Rubio.

En el mensaje que Milei difundió se acusa a Lula de expresar "odio" y "desprecio" hacia el secretario de Estado estadounidense y se lo califica con términos particularmente duros.

El texto difundido por el Presidente señala: "El odio y el desprecio con el que se expresa el delincuente Lula da Silva de Brasil hacia nuestro Secretario de Estado Marco Rubio proviene directamente de sus jefes en la dictadura castrocomunista. Los brasileños se merecen mucho más que este puerco".

La publicación introduce así, dentro de la discusión bilateral entre Argentina y Brasil, un componente vinculado con la relación de Brasil con Estados Unidos y con las diferencias políticas que involucran a sus respectivos gobiernos.

La decisión de Milei de amplificar el mensaje de Gimenez vuelve a colocar a Lula en el centro de sus cuestionamientos públicos. El episodio ocurre, además, cuando la representación diplomática argentina en Brasil atraviesa una situación transitoria, con la embajada a cargo de una encargada de negocios.

🚨El odio y el desprecio con el que se expresa el delincuente Lula da Silva de #Brazil hacia NUESTRO Secretario de Estado @marcorubio proviene directamente de sus jefes en la dictadura castrocomunista.



Los brasileños se merecen mucho más que este puerco. pic.twitter.com/65IyIgbCKV — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) August 9, 2026

Las críticas de Lula a Marco Rubio

El origen inmediato del cruce se encuentra en las declaraciones realizadas por Lula da Silva durante un acto, donde el presidente brasileño cuestionó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Lula sostuvo que el presidente estadounidense Donald Trump tiene "a un ciudadano al que no le gusta Brasil, que no le gusta América Latina, y que es un bolsonarista: el secretario de Estado, Marco Rubio".

A partir de esa afirmación, el mandatario brasileño profundizó sus cuestionamientos hacia el funcionario estadounidense y sostuvo: "Es un antilatinoamericano, o un latinoamericano frustrado". Lula vinculó además la posición de Rubio con sus antecedentes familiares y con su relación con Cuba. En ese sentido, expresó: "Es un descendiente de cubanos de Miami, entonces odia a Cuba, odia a Colombia, odia a Brasil, y hace las cosas de forma diferente a lo que nosotros conversamos con Trump".

Las declaraciones marcaron el punto de partida del mensaje del congresista republicano que posteriormente fue retuiteado por Milei.

Un nuevo capítulo de la tensión bilateral

El episodio vuelve a poner en primer plano la tensión entre Javier Milei y Lula da Silva, dos presidentes que mantienen posiciones enfrentadas y que nuevamente quedaron vinculados por un intercambio de declaraciones y mensajes en redes sociales.

En esta oportunidad, el eje del enfrentamiento no estuvo únicamente concentrado en las relaciones entre Argentina y Brasil. Las declaraciones de Lula estuvieron dirigidas contra Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, mientras que la respuesta que Milei decidió difundir provino de un congresista republicano estadounidense, Carlos Gimenez.

De esta manera, la controversia adquirió una dimensión que involucra simultáneamente a los gobiernos de Argentina, Brasil y Estados Unidos. Milei tomó posición al retuitear el mensaje de Gimenez, que respondió con términos extremadamente críticos a las declaraciones del mandatario brasileño.

Mientras tanto, en el plano diplomático bilateral, la Argentina aguarda el regreso de Daniel Raimondi como embajador en Brasil. Hasta que ello ocurra, la representación argentina en el país vecino quedará reducida a una encargada de negocios, en un contexto marcado por el nuevo cruce público entre los presidentes.