Saadi supervisó obras en el circuito 6 para mejorar la conectividad y los espacios comunitarios

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, recorrió junto a los vecinos del circuito 6 las distintas obras de infraestructura que el municipio ejecuta con el objetivo de optimizar la conectividad y mejorar los servicios en este sector de la ciudad.

Durante la jornada, las autoridades supervisaron intervenciones que abarcan calles, espacios públicos, áreas de recreación y lugares vinculados con la identidad religiosa y comunitaria de los barrios. Entre las principales tareas se encuentra la repavimentación de arterias que cumplen un papel importante para la circulación y que permiten descomprimir el acceso al casco céntrico.

Una de esas principales arterias ya fue repavimentada, una intervención que permitió optimizar el flujo vehicular, tanto para los vecinos residentes como para quienes atraviesan circunstancialmente el sector. Saadi estuvo acompañado durante la recorrida por el secretario de Ambiente y Espacios Públicos, Nicolás Acuña; la diputada provincial Cecilia Barros; y el concejal Alejandro Carrizo, junto a quienes repasó los trabajos que se encuentran en ejecución y los proyectos previstos para los próximos meses.

Repavimentación de calles 9 de Julio y Coronel Daza

Uno de los puntos centrales de la jornada estuvo relacionado con los trabajos de repavimentación que se llevan adelante sobre las calles 9 de Julio y Coronel Daza.

Al brindar detalles técnicos sobre el alcance de las tareas, el concejal Alejandro Carrizo precisó que se avanza con la repavimentación de cinco cuadras de la calle 9 de Julio, en el tramo comprendido desde la avenida Belgrano hasta la calle Prado. A esta intervención se suma la repavimentación de seis cuadras sobre la arteria Coronel Daza.

Carrizo explicó que la obra resulta fundamental porque permite completar el circuito de repavimentación integral junto con la avenida Belgrano, que ya había sido intervenida anteriormente.

"Este trabajo es fundamental porque nos permite completar el circuito de repavimentación integral junto a la avenida Belgrano, que ya había sido intervenida anteriormente", explicó el concejal. De esta manera, las tareas sobre ambas calles forman parte de una intervención que busca avanzar sobre la infraestructura vial del sector y mejorar las condiciones de circulación.

Los principales datos de los trabajos de repavimentación son:

Calle 9 de Julio: cinco cuadras.

cinco cuadras. Tramo: desde avenida Belgrano hasta calle Prado.

desde avenida Belgrano hasta calle Prado. Calle Coronel Daza: seis cuadras.

seis cuadras. Avenida Belgrano: ya había sido intervenida anteriormente.

ya había sido intervenida anteriormente. Objetivo: completar el circuito de repavimentación integral.

Puesta en valor del barrio Fariñango

La recorrida también incluyó las intervenciones de puesta en valor en el barrio Fariñango, donde ya finalizó la repavimentación del playón de estacionamiento. El trabajo forma parte de las acciones destinadas a mejorar espacios utilizados por la comunidad y se suma a otras obras previstas para el sector.

En materia de infraestructura comunitaria, las autoridades y los vecinos también repasaron los proyectos que se encuentran incluidos en la planificación a corto y mediano plazo. Entre ellos se contempla la ejecución de nuevas peatonales en el barrio Fariñango, como parte de la agenda de obras proyectadas.

La planificación también incorpora intervenciones sobre espacios destinados a la recreación, con el objetivo de avanzar en el reacondicionamiento de sectores utilizados por los vecinos.

La Grutita de la Virgen del Valle tendrá un paseo verde

Otro de los puntos abordados durante la jornada fue el espacio conocido como "la Grutita", una construcción que identifica al barrio con la fe católica.

En particular, se destacó la puesta en valor de la Grutita de la Virgen del Valle, ubicada en el barrio Marco Avellaneda. La intervención contempla la incorporación de un paseo verde, que estará equipado con bancos y mesas fabricados con plástico reciclado sustentable.

La recuperación de este espacio combina así la puesta en valor de un lugar identificado con la fe católica y la incorporación de elementos destinados al uso comunitario. La obra fue incluida dentro de la recorrida realizada por el intendente y las autoridades que lo acompañaron.

Puente, área deportiva y Parque Lineal

La agenda de infraestructura para el circuito 6 no se limita a las obras que ya se encuentran en ejecución. Durante la jornada también se planificaron nuevas intervenciones destinadas a mejorar la conexión entre distintos sectores y recuperar espacios comunitarios.

Entre los proyectos previstos se encuentra la reparación integral del puente conector con el barrio Jorge Bermúdez. Posteriormente, en el repaso de la agenda de corto y mediano plazo, Carrizo detalló que está contemplada la restauración estructural del puente de conexión con ese mismo barrio.

La planificación incluye además el acondicionamiento del área deportiva comunitaria, junto con el reacondicionamiento integral de la canchita de fútbol y la plazoleta contigua. A estos trabajos se suma la continuidad del trazado del Parque Lineal sobre la avenida Los Inmigrantes, una intervención que forma parte de los proyectos previstos para el sector.