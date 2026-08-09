Milei prepara dos viajes a Estados Unidos para reforzar su alianza con Washington

El Gobierno confirmó que Javier Milei viajará a Estados Unidos en dos oportunidades antes de fin de año, en el marco de una estrategia destinada a profundizar el vínculo político y económico con la administración de Donald Trump.

La primera visita será el 14 de octubre en Washington, donde el Presidente participará de una conferencia por el Mes de la Herencia Hispana. El encuentro reunirá a dirigentes políticos, empresarios, inversores, representantes diplomáticos y referentes de la comunidad hispana, con una agenda centrada en liderazgo, economía y las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.

La segunda visita será en diciembre, cuando Milei participe de la cumbre de líderes del G20, prevista para los días 14 y 15 en Miami. Estados Unidos ejercerá durante 2026 la presidencia del foro y Donald Trump será el anfitrión del encuentro.

Desde la Casa Rosada señalaron que ambos compromisos ya forman parte de la agenda presidencial y anticiparon que el canciller Pablo Quirno acompañará al mandatario en las dos actividades.

Estados Unidos e Israel, en el centro de la política exterior

La agenda internacional de Milei mantiene a Estados Unidos e Israel como principales socios estratégicos. El Gobierno busca profundizar los vínculos en materia política, económica, comercial y de seguridad.

La señal hacia Israel volvió a quedar expuesta durante la última gira presidencial por Sudamérica. Milei y Quirno mantuvieron un encuentro con el canciller israelí Gideon Sa'ar en Colombia, en la previa de la asunción de Abelardo de la Espriella.

La administración argentina pretende ampliar la cooperación con Israel en áreas como inversiones, tecnología, seguridad y comercio, en línea con el alineamiento internacional que Milei sostiene desde el comienzo de su gestión.

En el caso de Estados Unidos, la Casa Rosada todavía no anticipó cuál será la agenda bilateral del Presidente durante sus próximas visitas ni confirmó un nuevo encuentro individual con Trump. Sí ratificó que Quirno integrará la comitiva presidencial y que la relación con Washington continuará ocupando un lugar central en la política exterior.

La agenda internacional antes del G20

Antes de los compromisos en Estados Unidos, el calendario internacional tendrá otra cita relevante. En septiembre se desarrollará en Nueva York el 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo debate general está previsto entre el 22 y el 26 y nuevamente el 28 de septiembre.

La Casa Rosada también busca avanzar en la construcción de una red de gobiernos y dirigentes de derecha en América Latina en coordinación con Washington. Los viajes recientes de Milei a Ecuador, Perú y Colombia forman parte de esa estrategia.

A su vez, el Gobierno analiza organizar antes de fin de año un encuentro de referentes conservadores en Buenos Aires.

La relación con Brasil y el escenario regional

La estrategia exterior del Gobierno se desarrolla en paralelo a las tensiones con Brasil. La administración de Luiz Inácio Lula da Silva redujo el nivel de la relación diplomática con la Argentina luego de nuevos cruces con Milei, aunque el Gobierno argentino decidió mantener abiertos los canales comerciales e institucionales.

En Nación vinculan parte de la disputa con el escenario electoral brasileño. La primera vuelta está prevista para el 4 de octubre, mientras que un eventual balotaje se realizaría el 25 de octubre. De concretarse, el viaje de Milei a Washington coincidirá con una etapa decisiva de la política brasileña, en un país que constituye el principal socio comercial de la Argentina.

Un acercamiento gradual con Venezuela

Otro de los frentes que el Ejecutivo busca administrar es el vínculo con Venezuela. En Nación consideran que la asistencia humanitaria enviada por Argentina luego de los terremotos permitió reactivar contactos directos entre ambas administraciones.

El Gobierno sostiene que ese episodio abrió un canal que no existía durante la etapa de mayor tensión con Caracas. Sin embargo, no habla todavía de una normalización completa de las relaciones diplomáticas.

La Argentina continúa sin representación diplomática plena en Venezuela y la Cancillería analiza cómo avanzar gradualmente en las conversaciones y mantener abiertas las vías consulares.

Con este escenario, Washington se consolida como el principal eje de la política exterior de Milei para los próximos meses. La visita de octubre y la cumbre del G20 en Miami, en diciembre, serán las principales escalas de una agenda que busca reforzar la alianza con Estados Unidos mientras el Gobierno intenta administrar sus vínculos con el resto de la región.