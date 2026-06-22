La Libertad Avanza mueve fichas en Diputados para frenar la ofensiva opositora contra Adorni

La Libertad Avanza decidió avanzar con una estrategia legislativa destinada a desactivar la sesión especial convocada por la oposición para este miércoles en la Cámara de Diputados. La maniobra consistió en convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para la próxima semana con el objetivo de iniciar el tratamiento de una eventual interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La decisión fue impulsada desde el oficialismo y responde a una planificación parlamentaria que busca encauzar el debate sobre la situación de Adorni a través de los mecanismos ordinarios del Congreso. De esta manera, el tratamiento del tema dejaría de estar concentrado en una sesión especial y pasaría a formar parte del trabajo de comisión.

Detrás de esta estrategia aparece la figura del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien busca demorar el avance de la ofensiva opositora y, al mismo tiempo, preservar la agenda legislativa que el Gobierno considera prioritaria para esta semana.

El cálculo político del oficialismo

En los despachos de La Libertad Avanza sostienen que la oposición no cuenta con los números necesarios para que prospere la sesión especial convocada para este miércoles.

Según la evaluación oficialista, existen dos obstáculos centrales:

La oposición no tendría el quórum necesario para abrir la sesión.

Tampoco reuniría los dos tercios de los votos requeridos para aprobar sobre tablas una interpelación a Manuel Adorni.

Con la convocatoria de la Comisión de Asuntos Constitucionales ya formalizada, el oficialismo entiende que el asunto quedó encauzado por la vía legislativa correspondiente y que la iniciativa opositora perdió parte de su impulso político. Desde esta perspectiva, la creación de un ámbito específico para debatir el caso permitiría trasladar la discusión a una instancia institucional prevista por el reglamento parlamentario, alejándola de una confrontación inmediata en el recinto.

La prioridad del Gobierno: una sesión clave el miércoles

La maniobra parlamentaria no responde únicamente a la situación de Manuel Adorni. También persigue un objetivo más amplio vinculado con las prioridades legislativas del Poder Ejecutivo.

La Casa Rosada considera fundamental que la Cámara de Diputados pueda desarrollar una sesión ordinaria este miércoles para avanzar con proyectos que el Gobierno considera impostergables. Entre las iniciativas que busca tratar figuran dos cuestiones centrales:

La aprobación del denominado super-RIGI , un régimen especial para grandes inversiones.

, un régimen especial para grandes inversiones. La autorización para concretar el pago de US$170 millones a los bonistas, cuyo vencimiento opera el próximo 30 de junio.

En el oficialismo entienden que ambos asuntos tienen una importancia estratégica y consideran que no deberían quedar relegados por la crisis política generada alrededor de la situación del jefe de Gabinete.

Por ese motivo, la convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales aparece también como una herramienta para ganar tiempo, reducir la tensión parlamentaria inmediata y despejar el camino hacia una sesión ordinaria centrada en los proyectos económicos impulsados por el Ejecutivo.

El caso Adorni y su impacto político

Lo que inicialmente se presentaba como un asunto de carácter judicial fue adquiriendo una dimensión política cada vez mayor dentro del Congreso. La continuidad de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete comenzó a generar consecuencias sobre la dinámica parlamentaria y sobre la capacidad del oficialismo para construir acuerdos y ordenar mayorías.

En ese contexto, la oposición decidió avanzar la semana pasada con el pedido de una sesión especial destinada a debatir una eventual interpelación. Sin embargo, desde el inicio del proceso los propios impulsores de la iniciativa reconocían las dificultades para reunir los apoyos necesarios.

La discusión dejó en evidencia las complejidades reglamentarias que atraviesan este tipo de procedimientos. El principal escollo para la oposición es que el tratamiento sobre tablas exige una mayoría especial de dos tercios de los votos, un umbral que actualmente aparece fuera de su alcance.

La discusión reglamentaria que atraviesa el Congreso

La estrategia oficial para contener el avance opositor se complementa con otra discusión que comenzó a desarrollarse dentro del ámbito parlamentario.

Patricia Bullrich impulsa una interpretación reglamentaria que elevaría aún más las exigencias para habilitar el tratamiento de una eventual interpelación. La propuesta contempla que, si no se alcanzan los dos tercios necesarios para aprobar el tratamiento sobre tablas, el expediente sea remitido automáticamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

De aplicarse ese criterio, el debate dejaría de resolverse en una sesión inmediata y quedaría sujeto al funcionamiento de la comisión, sin una fecha determinada para su definición.

Esta interpretación reglamentaria se suma a la estrategia desplegada por el oficialismo y refuerza la posibilidad de postergar el tratamiento político del caso Adorni.