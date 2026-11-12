La Libertad Avanza negoció y consiguió apoyo al Presupuesto 2027 en el Congreso

Tras semanas de negociaciones contrarreloj, La Libertad Avanza (LLA) logró destrabar el calendario legislativo en lo referido al tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, que podría tratarse en el recinto antes de que finalice noviembre.

En efecto, este jueves se llevó a cabo una cumbre en las oficinas de la Presidencia de la cámara baja, donde el oficialismo acordó con los bloques dialoguistas avanzar hacia la firma del dictamen el próximo martes con el objetivo de llevar la "ley de leyes" al recinto el miércoles 25, mediante algunas concesiones.

El entendimiento se alcanzó tras una reunión encabezada por el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, junto a los diputados del mismo bloque Silvana Giudici, Giselle Castelnuovo y Nicolás Mayoraz.

Si bien el titular del cuerpo, Martín Menem, se encontraba en Corrientes acompañando a Karina Milei, siguió las tratativas por vía telefónica y le confirmó a Cristian Ritondo (PRO) la aceptación de varias de las exigencias planteadas por la oposición aliada.

Como se sabe, la secretaria general de la Presidencia se encuentra en la provincia mesopotámica para coordinar las tareas de asistencia y prevención ante la emergencia hídrica provocada por el fenómeno climático El Niño.

Las concesiones del oficialismo a la oposición aliada

En efecto, para destrabar el Presupuesto 2027 en comisión, el oficialismo anarcocapitalista accedió a varios reclamos considerados clave por bloques aliados, como el PRO, la UCR y gobernadores provinciales dialoguistas, entre los cuales aparecen: