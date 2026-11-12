Tras la visita de León XIV, la Iglesia reclamó mayor compromiso con los sectores vulnerables

La reciente visita del Papa León XIV a la Argentina dejó, según la mirada de la Iglesia, un mensaje que trasciende el ámbito estrictamente religioso y plantea una convocatoria directa a los distintos sectores de la sociedad. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, reclamó un mayor compromiso con las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y sostuvo que la esperanza transmitida por el Pontífice debe estar acompañada por acciones concretas frente al sufrimiento, el abandono y la exclusión social.

El arzobispo de Mendoza consideró que la presencia del Papa permitió poner nuevamente en el centro de la atención las realidades de quienes necesitan acompañamiento y contención. En ese sentido, remarcó que la responsabilidad de atender esas situaciones no corresponde únicamente a las autoridades gubernamentales, sino que también involucra a la comunidad en su conjunto.

"Nosotros a veces pedimos a los gobiernos, porque hay cosas que son propias de los gobiernos, pero también a la sociedad que mire hacia esos sectores y acompañe y sostenga", afirmó Colombo al analizar el paso de León XIV por el país.

Su planteo apunta a una responsabilidad compartida: mientras existen obligaciones que corresponden a los gobiernos, también resulta necesario que la sociedad preste atención a las personas que viven situaciones de abandono, discapacidad o exclusión. Para el titular del Episcopado, el mensaje del Pontífice representa una oportunidad para revisar las actitudes cotidianas y fortalecer las acciones de acompañamiento hacia quienes se encuentran en condiciones de mayor fragilidad.

El encuentro con mujeres del Cottolengo Don Orione

Entre los distintos momentos de la visita papal, Colombo identificó uno que tuvo una especial repercusión por las historias personales que quedaron expuestas durante el encuentro con personas con discapacidad. Se trató de la reunión de León XIV con dos mujeres del Cottolengo Don Orione, cuyas experiencias reflejaron situaciones de abandono y exclusión.

El presidente de la Conferencia Episcopal destacó que ambas mujeres encontraron en la institución una respuesta de contención, un espacio de pertenencia y una experiencia de vida familiar. Sus historias, según explicó, permitieron visibilizar la importancia de las instituciones que brindan asistencia permanente a personas que necesitan cuidados y acompañamiento.

"Las dos mujeres del Cotolengo fueron dos historias de abandono, de exclusión donde la Iglesia había logrado darles una casa, una experiencia de familia", señaló Colombo.

El arzobispo consideró que ese encuentro fue uno de los episodios más conmovedores de la recorrida del Pontífice, precisamente porque permitió poner rostro y voz a realidades que muchas veces permanecen fuera de la atención cotidiana.

La referencia al Cottolengo Don Orione también estuvo vinculada con la necesidad de sostener los espacios que ofrecen contención a personas con discapacidad. Para Colombo, las experiencias compartidas durante la visita muestran que detrás de cada situación de vulnerabilidad existe una historia personal que requiere atención, respeto y respuestas concretas.

La naturalización del enojo y las expresiones de odio

En declaraciones a Radio Mitre, Colombo también vinculó el mensaje de León XIV con el clima social y las formas de relacionarse que se han instalado en la vida cotidiana. El titular del Episcopado sostuvo que la visita constituyó una interpelación a una sociedad atravesada por enfrentamientos, malhumor y expresiones de hostilidad que, según advirtió, corren el riesgo de naturalizarse.

El arzobispo planteó que esa situación puede observarse incluso en las conversaciones habituales y en las reacciones que acompañan las actividades de todos los días.

"En nuestro lenguaje, nuestros enojos, porque cada mañana nos despertamos enojados o estamos como atribulados por todo", reflexionó.

La observación de Colombo contrapuso ese estado de tensión con la actitud que, según describió, mostró el Pontífice durante su recorrida por la Argentina. En su interpretación, la presencia de León XIV dejó una invitación a revisar los comportamientos individuales y colectivos, especialmente cuando las diferencias y los conflictos terminan desplazando la atención sobre quienes atraviesan situaciones de sufrimiento.

El mensaje, por lo tanto, no quedó limitado a las actividades religiosas ni a los encuentros institucionales. También abrió una reflexión sobre la convivencia social, el lenguaje utilizado en la vida cotidiana y la necesidad de evitar que el enojo y las expresiones de odio se conviertan en formas habituales de vinculación.

La esperanza como punto de partida

Al evaluar el significado de la visita, Colombo destacó que León XIV transmitió "una gran invitación a la esperanza". Sin embargo, aclaró que ese sentimiento debe estar acompañado por una tarea posterior, que involucra a los distintos sectores de la sociedad.

El arzobispo sintetizó esa impresión al afirmar que la presencia del Papa dejó "alegría y esperanza y tarea para el hogar". Con esa expresión, hizo referencia a las responsabilidades que permanecen después de los encuentros y las celebraciones, y que deben traducirse en compromisos concretos.

En ese sentido, el mensaje de esperanza se relaciona directamente con la atención de las personas que sufren abandono, enfermedad o marginación. Colombo sostuvo que el Pontífice se mostró especialmente conmovido frente a las historias individuales y las experiencias dolorosas de quienes atravesaron situaciones traumáticas.

"Ante la historia personal, el dolor de alguien, el sufrimiento de alguien, es común escuchar y conmoverse", expresó al describir la reacción de León XIV durante esos encuentros.

La sensibilidad del Papa frente a esos testimonios fue uno de los aspectos que el presidente del Episcopado consideró más significativos. La escucha de cada historia permitió mostrar que las situaciones de vulnerabilidad no pueden abordarse solamente desde una mirada general, sino que requieren reconocer el sufrimiento concreto de las personas.

El caso del sacerdote de Córdoba

Entre los episodios que Colombo mencionó al referirse a las historias personales que conmovieron al Pontífice, se encuentra el caso de un sacerdote de Córdoba que sufrió graves secuelas físicas después de una complicación posoperatoria.

Según relató el arzobispo, el sacerdote pudo recuperar una forma de comunicación mediante herramientas de inteligencia artificial, que le permitieron volver a expresarse utilizando su propia voz.

La experiencia fue incorporada por Colombo entre los ejemplos de situaciones en las que el sufrimiento personal y las dificultades atravesadas por una persona adquieren una dimensión especial cuando son escuchadas y conocidas.

El caso también se inscribe en el conjunto de historias que, de acuerdo con el titular del Episcopado, provocaron una reacción de particular sensibilidad en León XIV. La referencia a este sacerdote se sumó a los testimonios de abandono, discapacidad y marginación que marcaron algunos de los encuentros de la visita.

La convocatoria masiva y el verdadero alcance de la visita

Colombo también destacó la masiva concurrencia a los actos encabezados por el Papa durante su paso por la Argentina. No obstante, evitó interpretar esa movilización como una señal automática de recuperación de la adhesión al catolicismo.

Para el arzobispo, la participación multitudinaria constituye un dato importante, pero no alcanza por sí sola para determinar si se produjo un cambio duradero en la relación de la sociedad con la religión.

"Lo otro supone una continuidad en el tiempo y sobre todo, más que el catolicismo, un encuentro fuerte con Dios", señaló.

Con esa consideración, Colombo planteó que el verdadero alcance de la visita deberá evaluarse a partir de sus efectos posteriores y de la continuidad de las experiencias que puedan surgir después de los actos multitudinarios. La dimensión de la convocatoria, desde su perspectiva, no debe confundirse con una transformación inmediata ni con una adhesión que pueda darse por consolidada.

La reflexión vuelve a colocar el acento en la continuidad de los compromisos y en la necesidad de que el mensaje transmitido durante la visita tenga consecuencias en la vida cotidiana.

Un pastor cercano a su pueblo

Finalmente, Colombo describió a León XIV como "un pastor enamorado de su pueblo", una expresión con la que sintetizó la cercanía que observó en el Pontífice durante su paso por la Argentina.

El presidente de la Conferencia Episcopal sostuvo que la visita dejó una convocatoria que supera los límites de la práctica religiosa y alcanza cuestiones centrales de la convivencia social. La solidaridad, la atención de quienes más necesitan acompañamiento y la responsabilidad frente a las situaciones de exclusión forman parte de ese mensaje.

La demanda de mayor compromiso dirigida a los gobiernos y a la sociedad aparece así como uno de los principales planteos que la Iglesia busca destacar después de la presencia del Papa. Las historias del Cottolengo Don Orione, el testimonio del sacerdote cordobés, la preocupación por las personas con discapacidad y el llamado a revisar las expresiones de odio fueron algunos de los elementos que Colombo recuperó al evaluar la visita.

El arzobispo insistió en que la esperanza debe convertirse en una tarea compartida y sostenida. La convocatoria de León XIV, según la interpretación del titular del Episcopado, no se agota en la emoción de los encuentros ni en la participación multitudinaria, sino que plantea la necesidad de acompañar de manera concreta a quienes atraviesan situaciones de abandono, enfermedad o marginación.

De ese modo, la Iglesia presentó el paso del Pontífice por el país como una oportunidad para renovar el compromiso con los sectores más vulnerables y fortalecer una convivencia basada en la solidaridad y la atención del sufrimiento ajeno.