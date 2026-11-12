Milei habló tras conocer el dato de inflación y prometió llevar la apertura de la economía al 90%

El presidente Javier Milei participó este jueves por la noche de la Gala Endeavor Argentina 2026, llevada adelante en el complejo Rut Haus de la Ciudad de Buenos Aires.

Ante un auditorio integrado por referentes y emprendedores de todo el país, el mandatario brindó un discurso enfocado en la centralidad de la revolución tecnológica en la historia económica de las naciones.

Sin mencionarlo, contradijo al Papa León XIV que pidió atención a la tecnología, en especial a la inteligencia artificial.

Durante su exposición, el jefe de Estado refutó la teoría de que la innovación destruya puestos laborales y afirmó que, por el contrario, se trata del principal motor que eleva la dignidad humana en su conjunto.

"La tecnología multiplica lo que un hombre produce en una hora de trabajo. Esa productividad se traduce en salarios más altos, en productos más baratos y así cosas que antes eran un lujo hoy se encuentran al alcance de cualquiera", sostuvo el mandatario ante los presentes.

En esa línea, remarcó que si bien este crecimiento productivo se manifiesta a distintos ritmos según el contexto histórico y geográfico, "termina llegando a todos y sobre todo a los más pobres, los que más ganan cuando todo se abarata".

Asimismo, puso el foco en el desarrollo global de la Inteligencia Artificial y su potencial impacto positivo en áreas críticas como la salud y la educación.

El rol de la Argentina y el potencial exportador

En el tramo final de su mensaje, Milei puso de relieve las condiciones estructurales de la economía nacional para insertarse de lleno en la vanguardia digital y de servicios basados en el conocimiento.

"Argentina tiene todo para ser protagonista", enfatizó el Presidente, al enumerar la combinación de recursos naturales, minerales, capital humano calificado y la decisión política de su administración orientada a la desregulación económica.

"Somos un país con energía, minerales y talento, y un gobierno que decidió sacar las trabas del camino", concluyó, al asegurar que el país demostró poseer las capacidades necesarias para consolidarse como un polo tecnológico de referencia internacional.