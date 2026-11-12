Milei llamará al nuevo presidente de Paraguay y el Gobierno busca preservar la alianza

El Gobierno argentino confirmó que el presidente Javier Milei se comunicará próximamente con el nuevo mandatario interino de Paraguay, Pedro Alliana, quien asumió el cargo luego de la destitución de Santiago Peña. El anuncio fue realizado por el canciller Pablo Quirno, quien explicó que ambos países mantienen una relación bilateral positiva y que la intención de la administración argentina es preservar ese vínculo durante el proceso de transición política que atraviesa Asunción.

"Una llamada entre los presidentes próximamente", anticipó el ministro de Relaciones Exteriores al referirse al contacto que organizarán entre Milei y Alliana. Además, expresó el deseo del Gobierno argentino de que el nuevo mandatario pueda conducir esta etapa de la mejor manera posible.

"Deseamos que maneje la transición de la mejor manera", afirmó Quirno, quien también reiteró que "las relaciones con Paraguay se mantienen de manera excelente".

El funcionario explicó que hasta el momento no se había concretado una comunicación bilateral formal debido a que las autoridades argentinas estaban concentradas en la organización y el desarrollo de la visita del papa León XIV. Según indicó, esa circunstancia postergó el contacto directo entre los mandatarios, aunque aseguró que existió comunicación permanente con las autoridades paraguayas durante todo este período.

La Cancillería busca transmitir una señal de continuidad en la relación con Paraguay, en un escenario marcado por una modificación inesperada en la conducción política del país vecino. La salida de Peña y la llegada de Alliana abrieron una nueva etapa institucional que el Ejecutivo argentino observa con expectativa, aunque también con algunas reservas respecto de las circunstancias que provocaron el desplazamiento del anterior presidente.

El reconocimiento institucional y la situación de Pedro Alliana

Quirno aclaró que la Argentina no realizó un reconocimiento formal específico de Alliana en los términos que habitualmente se utilizan ante un proceso electoral. "No hay un reconocimiento formal per se desde la perspectiva de lo que ocurre ante un acto eleccionario", explicó el canciller.

La precisión estuvo vinculada con las características particulares de la sucesión paraguaya. Alliana no llegó al cargo mediante una elección presidencial, sino que asumió de manera interina después de que Peña fuera destituido en medio de la crisis política y financiera relacionada con la quiebra del Ueno Bank.

El titular de la diplomacia argentina sostuvo que Paraguay atravesó una situación interna que fue resuelta mediante sus propios procedimientos institucionales. En ese sentido, destacó que la designación del nuevo presidente se produjo dentro de esos mecanismos.

"Paraguay tuvo una situación interna que resolvió bajo sus canales institucionales y designó, dentro de esos canales, a Alliana como presidente", señaló.

El canciller también remarcó que la Argentina mantuvo contactos constantes con las autoridades paraguayas durante el desarrollo de los acontecimientos. "En contacto constante durante todo este tiempo con las autoridades paraguayas", indicó al describir el vínculo entre ambos gobiernos.

De acuerdo con sus declaraciones, el hecho de que todavía no se haya producido una conversación formal entre Milei y Alliana no implica una interrupción de las relaciones diplomáticas ni un distanciamiento entre los dos países. La comunicación presidencial está prevista para los próximos días, mientras ambos gobiernos siguen atentos al desarrollo de la transición.

La visita de León XIV postergó el contacto presidencial

Uno de los motivos expuestos por Quirno para explicar la ausencia de una comunicación formal entre Milei y Alliana fue la agenda del Gobierno argentino durante la reciente visita del Papa León XIV.

El canciller sostuvo que las autoridades nacionales estuvieron "abocadas a la visita del Papa", una actividad que concentró la atención del Ejecutivo y que postergó la posibilidad de organizar el contacto bilateral.

La explicación fue brindada en declaraciones a Radio Rivadavia, donde el funcionario volvió a remarcar que la relación con Paraguay continúa siendo excelente y que existe voluntad de acompañar el proceso institucional que se desarrolla en el país vecino.

Quirno también hizo referencia a la continuidad de integrantes del gabinete de Santiago Peña dentro de la nueva administración. Ese dato fue señalado como parte del escenario de transición, en el que varios funcionarios que integraban el equipo del mandatario destituido permanecen en sus cargos.

La continuidad de parte del gabinete aparece como un elemento relevante para comprender la evaluación que realiza la Casa Rosada sobre el cambio de conducción. La administración argentina considera que la modificación presidencial no necesariamente supone una alteración de la orientación política que Paraguay mantenía hasta ahora.

La Casa Rosada espera continuidad en la alianza política

En el Gobierno argentino recibieron con optimismo la llegada de Pedro Alliana a la Presidencia interina y, según la evaluación que transmiten desde el entorno presidencial, no esperan modificaciones sustanciales en la relación bilateral.

La administración de Milei considera que la sucesión no debería provocar un cambio ideológico ni un distanciamiento entre ambos países. La expectativa está relacionada, principalmente, con la pertenencia política de Alliana al Partido Colorado y con las coincidencias que mantiene con el oficialismo libertario.

En Balcarce 50 sostienen que Alliana ya era el dirigente elegido por Peña para sucederlo en las elecciones presidenciales previstas para 2028. Desde esa perspectiva, la crisis que derivó en la salida del mandatario habría adelantado los tiempos de una transición política que ya estaba contemplada.

La lectura del entorno presidencial argentino es que la llegada de Alliana al poder no debería modificar la orientación de los vínculos con la Argentina, debido a la continuidad de las coincidencias políticas y a la relación que el dirigente paraguayo mantenía con su antecesor.

Esta evaluación explica por qué el Ejecutivo busca sostener una relación de normalidad institucional y política con el nuevo gobierno, aun cuando el cambio de presidente se haya producido en circunstancias diferentes a las previstas inicialmente.