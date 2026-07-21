Sturzenegger va por más desregulaciones que alcanzan al GLP, farmacias, librerías y el agro

Mientras gran parte de la atención pública estaba concentrada en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, comenzó a circular un borrador de un proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger.

El texto, de 144 páginas, aún no fue presentado formalmente ante el Congreso de la Nación, pero propone una amplia reforma normativa mediante la modificación o derogación de distintas leyes con el objetivo de profundizar la desregulación de diversos sectores de la economía.

La existencia del borrador fue confirmada por fuentes del ministerio encabezado por el exfuncionario de los gobiernos de Mauricio Macri y Fernando de la Rúa. Entre los principales ejes de la iniciativa aparecen modificaciones al Régimen de Corretaje, cambios en las leyes de Protección de la Actividad Librera y de Farmacias, una desregulación del mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP), reformas vinculadas a la navegación y el comercio de cabotaje, además de un capítulo específico destinado al sector agroganadero.

Cambios en el régimen de corretaje inmobiliario

Uno de los primeros apartados del proyecto apunta al mercado inmobiliario. La propuesta elimina la exigencia de poseer el título universitario de Martillero y Corredor Público para ejercer como corredor inmobiliario.

Si la iniciativa prospera, los únicos requisitos pasarían a ser:

Ser mayor de edad.

Contar con título secundario.

El borrador también establece la eliminación de los aranceles mínimos, máximos o sugeridos para la actividad. En consecuencia, las comisiones dejarían de estar reguladas y podrían ser acordadas libremente entre las partes que intervengan en cada operación.

Asimismo, el proyecto contempla la creación de plataformas digitales destinadas a validar y legalizar las operaciones de corretaje, según consignó el diario Ámbito.

Desregulación del mercado del Gas Licuado de Petróleo

Otro de los capítulos propone una transformación del mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP), utilizado para el abastecimiento mediante garrafas y cilindros. La iniciativa plantea eliminar las regulaciones vigentes desde 2005 relacionadas con:

Precios.

Cantidades.

Volúmenes.

Márgenes de rentabilidad.

Condiciones comerciales.

De concretarse la reforma, los valores quedarían determinados por la oferta y la demanda. Para alcanzar ese objetivo, el proyecto propone derogar la Ley N° 26.020, que establece el Régimen Regulatorio del GLP y declara esta actividad como un servicio público de interés general.

La normativa vigente permite actualmente al Estado fijar precios de referencia, subsidiar la garrafa social y regular los cupos de abastecimiento.

Modificaciones para librerías y producciones audiovisuales

El borrador también incorpora cambios en el mercado editorial. Entre ellos figura la derogación de la Ley N° 25.542, que establece el precio uniforme de venta al público de los libros.

Si esa modificación fuera aprobada, las grandes cadenas de librerías y los supermercados podrían ofrecer descuentos sin la restricción establecida por la legislación actual. Frente a esa propuesta, la Cámara Argentina del Libro manifestó su rechazo y sostuvo que el sistema de precio único constituye una herramienta para proteger a las librerías independientes y a las editoriales pymes.

En otro de los capítulos, la iniciativa propone derogar la Ley N° 23.316, que obliga a que las producciones extranjeras emitidas por televisión abierta o por cable sean dobladas en el país por actores y locutores locales.

Con ese cambio, el doblaje podría realizarse en cualquier otro país.

Reforma de la ley de Farmacias

El proyecto también introduce modificaciones a la legislación que regula el funcionamiento de las farmacias. Entre los principales cambios se encuentra la eliminación de la exclusividad que actualmente poseen estos establecimientos para la comercialización de medicamentos de venta libre.

De aprobarse la iniciativa, esos productos podrían venderse también en otros comercios, como:

Supermercados.

Kioscos.

Además, el borrador autoriza la venta de medicamentos, tanto de venta libre como bajo receta, mediante:

Plataformas digitales.

Sitios web.

Aplicaciones.

La propuesta también habilita el servicio de entrega a domicilio y la utilización de plataformas de terceros para tareas vinculadas con la logística, los pagos y la exhibición de los productos.

Las modificaciones previstas para el sector agroganadero

El capítulo destinado al agro incorpora diversas modificaciones normativas. Entre ellas figura la derogación del artículo 3° de la Ley N° 13.636, eliminando la obligación de que los productos veterinarios importados comiencen a fabricarse en el país dentro del plazo de cuatro años desde su autorización.

La iniciativa también elimina las contribuciones obligatorias destinadas al financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). De prosperar el proyecto, el organismo pasaría a sostenerse únicamente mediante aportes voluntarios y la prestación de servicios comerciales.

Otro de los puntos contempla la desregulación de los contratos de alquiler de campos y de producción asociativa agropecuaria. En esos casos, las relaciones contractuales quedarían regidas por el principio de la autonomía de la voluntad de las partes previsto en el Código Civil y Comercial.

En materia vitivinícola, el borrador propone flexibilizar los controles estatales mediante la simplificación de inspecciones, modificaciones en las prácticas enológicas y un nuevo esquema de multas.

Además, impulsa la derogación de la Ley N° 25.849, que creó la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). La propuesta establece que los recursos remanentes sean transferidos al Instituto Nacional de Vitivinicultura y fija un plazo de dos meses para la liquidación de COVIAR.

Reformas para la navegación y el comercio de cabotaje

Otro de los apartados del proyecto modifica el régimen de navegación y comercio de cabotaje nacional. La iniciativa elimina la reserva de carga exclusiva para buques de bandera argentina, vigente desde 1944, y habilita a embarcaciones extranjeras a transportar tanto carga como pasajeros entre puertos del país.

Asimismo, propone introducir cambios en la Ley de Navegación (N° 20.094). Entre las modificaciones previstas se incluyen: