La Municipalidad de Valle Viejo le respondió al SOEM y defendió su política laboral

La Municipalidad de Valle Viejo dio a conocer los resultados de la reunión mantenida con representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), encuentro en el que se abordaron distintos reclamos vinculados a cuestiones salariales, condiciones de trabajo y garantías de cobertura ante accidentes laborales.

Según informó el Ejecutivo municipal, durante la reunión los dirigentes gremiales expusieron una serie de demandas relacionadas con la situación de los trabajadores municipales. Entre los planteos presentados por el sindicato figuró el pedido de un incremento salarial que permita alcanzar un piso mínimo de un millón de pesos para los empleados, además de requerimientos específicos vinculados a la seguridad laboral y a la cobertura de riesgos del trabajo.

El encuentro se desarrolló en un contexto de negociación y planteo de inquietudes por parte del sector gremial, con el objetivo de trasladar al municipio las preocupaciones existentes en distintos ámbitos laborales de la comuna.

Los reclamos planteados por el SOEM

Durante la reunión, los representantes sindicales presentaron una agenda de temas que consideran prioritarios para los trabajadores municipales.

Entre los principales puntos expuestos se encuentran:

• Un incremento salarial que permita alcanzar un piso mínimo de un millón de pesos.

• La provisión de elementos de seguridad para el personal que cumple funciones en el área de electricidad.

• Garantías sobre la cobertura de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Estos reclamos fueron planteados formalmente durante el encuentro y formaron parte de las conversaciones mantenidas entre las autoridades municipales y los representantes gremiales. Desde la comuna señalaron que las demandas fueron escuchadas y analizadas durante la reunión, en el marco de un proceso de diálogo institucional entre ambas partes.

La sorpresa del Ejecutivo ante el anuncio de un paro

Uno de los aspectos destacados por la Municipalidad de Valle Viejo fue que, luego de finalizado el encuentro, tomó conocimiento a través de distintos medios de comunicación sobre la decisión del gremio de convocar a un paro por tiempo indeterminado.

De acuerdo con lo expresado por el Ejecutivo, el diálogo había quedado abierto luego de la reunión y las demandas presentadas por el sindicato habían sido escuchadas por las autoridades.

Sin embargo, posteriormente se conoció la determinación gremial de avanzar con una medida de fuerza a partir de esta semana, situación que generó la reacción institucional del municipio mediante un comunicado en el que expuso su posición respecto a los planteos formulados.

La administración municipal sostuvo que mantiene abiertos los canales de diálogo y que continúa trabajando para abordar las distintas inquietudes planteadas por los trabajadores.

Los compromisos financieros que enfrenta la comuna

En su respuesta, la Municipalidad de Valle Viejo también hizo referencia a la situación financiera actual y a los compromisos económicos que se encuentra afrontando.

Según indicó, actualmente la comuna debe cumplir con obligaciones de relevancia que impactan directamente sobre las finanzas municipales.

Entre ellas se encuentran:

• El pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario correspondiente al año 2026.

• La implementación de la segunda etapa del incremento salarial acordado previamente con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Respecto de este último punto, se recordó que dicho acuerdo contempla una actualización salarial del 6% en los haberes de los trabajadores. Desde el Ejecutivo consideraron importante remarcar estos compromisos al momento de analizar la viabilidad financiera de nuevos incrementos y otras demandas planteadas por los representantes sindicales.

La respuesta sobre la seguridad laboral y la ART

En relación con los reclamos específicos formulados por el personal del área de electricidad, el municipio afirmó que atenderá de manera inmediata las necesidades vinculadas con el equipamiento de seguridad requerido por los trabajadores. La provisión de estos elementos constituye uno de los puntos centrales planteados por el sindicato durante la reunión y, según aseguró la administración municipal, será abordada de forma inmediata.

Asimismo, el Ejecutivo respondió a otro de los cuestionamientos expresados por el gremio al ratificar que la comuna cuenta con cobertura de ART vigente.

De acuerdo con lo informado, las prestaciones correspondientes se encuentran garantizadas para los empleados municipales, por lo que la administración sostuvo que existe cobertura para atender situaciones vinculadas a riesgos laborales y accidentes de trabajo.

La continuidad de las negociaciones

La Municipalidad de Valle Viejo concluyó su posicionamiento reiterando su voluntad de mantener abiertos los espacios de diálogo con los representantes gremiales.

Desde la administración chacarera señalaron que el objetivo es continuar avanzando en soluciones para los distintos planteos realizados, aunque remarcaron que dichas respuestas deberán desarrollarse dentro de las posibilidades financieras actuales del municipio. En ese marco, el Ejecutivo defendió las medidas que viene implementando, aseguró el cumplimiento de compromisos salariales ya asumidos, ratificó la vigencia de la cobertura de ART y anunció respuestas inmediatas respecto al equipamiento de seguridad solicitado para el personal electricista.

Mientras el SOEM mantiene su postura y anunció un paro por tiempo indeterminado, la comuna sostiene que el diálogo continúa abierto y que seguirá trabajando en la búsqueda de alternativas para atender las demandas planteadas por los trabajadores municipales.