La ONU volvió a instar al Reino Unido a negociar con Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas

El Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas aprobó este jueves una nueva resolución en la que instó al Reino Unido a reanudar las negociaciones con Argentina con el objetivo de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.

La decisión fue adoptada por consenso durante la sesión anual del Comité de los 24 (C-24), organismo que volvió a reconocer la existencia de una controversia entre ambos países y reiteró la necesidad de que las partes retomen el diálogo conforme a las resoluciones vigentes de la Asamblea General de la ONU.

El pronunciamiento representa una nueva expresión institucional del Comité respecto de una controversia que continúa sin avances en el plano de las negociaciones, al tiempo que reafirma la importancia de mantener abiertos los canales diplomáticos para alcanzar una solución en el marco de los principios establecidos por las Naciones Unidas.

El reclamo argentino y la reafirmación de sus derechos soberanos

Durante la reunión, la representación argentina reafirmó los derechos soberanos del país sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

En ese contexto, Argentina reclamó además al Reino Unido que ponga fin a los actos unilaterales que desarrolla en el Atlántico Sur, planteando nuevamente su posición respecto de las acciones que Londres lleva adelante en la región.

La participación argentina volvió a sostener el histórico reclamo de soberanía y ratificó que la cuestión continúa siendo una prioridad dentro de la política exterior del país, insistiendo en la necesidad de retomar las negociaciones bilaterales para resolver la controversia.

La resolución del Comité y el llamado a retomar las negociaciones

En el texto aprobado, el Comité Especial de Descolonización manifestó su preocupación por la falta de avances en las negociaciones entre Argentina y el Reino Unido.

Asimismo, instó a ambas partes a reanudar cuanto antes el proceso de diálogo con el propósito de alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía, en línea con la Carta de las Naciones Unidas y con las resoluciones previamente aprobadas por ese organismo internacional.

Entre los principales puntos destacados por la resolución se encuentran:

Reconocimiento de la existencia de una controversia entre Argentina y el Reino Unido.

entre Argentina y el Reino Unido. Preocupación por la ausencia de avances en las negociaciones.

en las negociaciones. Llamado a reanudar el diálogo entre ambas partes.

entre ambas partes. Ratificación de que la búsqueda de una solución debe desarrollarse conforme a la Carta de las Naciones Unidas y a las resoluciones vigentes de la Asamblea General.

La exposición del canciller Pablo Quirno

En representación del Gobierno argentino, el canciller Pablo Quirno expuso ante el Comité Especial de Descolonización y reiteró el histórico reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Durante su intervención cuestionó la presencia militar británica en el Atlántico Sur y denunció la explotación unilateral de los recursos naturales en el archipiélago por parte del Reino Unido.

En su discurso ante la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Quirno sostuvo:

"La persistencia de esta disputa impide que la relación entre la Argentina y el Reino Unido alcance toda la profundidad que demanda la historia de ambos países. La Argentina aspira a construir un vínculo maduro y acorde a esa trayectoria compartida. Una relación de esa naturaleza exige abordar la cuestión central. Exige hablar de soberanía".

Las declaraciones del canciller estuvieron centradas en la necesidad de que la cuestión de la soberanía forme parte del diálogo entre ambos países, al considerar que ese aspecto constituye el eje central para avanzar hacia una relación bilateral más profunda.

Las posiciones de ambas partes permanecen sin cambios

Como ocurre de manera habitual, el Reino Unido mantuvo su postura de que debe prevalecer el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas.

Por su parte, Argentina reiteró que ese criterio no resulta aplicable al caso, al sostener que se trata de una población implantada tras la ocupación británica de 1833.

De este modo, ambas naciones volvieron a exponer las posiciones que sostienen desde hace años respecto de la disputa, reflejando que el desacuerdo continúa vigente mientras el Comité insiste en la necesidad de retomar las negociaciones.

Un nuevo respaldo internacional al reclamo argentino

El pronunciamiento aprobado por el Comité Especial de Descolonización constituye un nuevo respaldo internacional al reclamo argentino sobre la cuestión Malvinas.

La resolución se suma a las reiteradas resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas que, desde hace décadas, exhortan a Buenos Aires y Londres a retomar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía.

Con este nuevo consenso alcanzado en el Comité de los 24, la ONU volvió a reiterar su llamado al diálogo entre ambas partes, insistiendo en que la vía de la negociación continúa siendo el mecanismo señalado por el organismo internacional para avanzar hacia una solución definitiva de la controversia.