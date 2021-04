La oposición apuntó a Jalil y marcó no estamos frente a un colapso del sistema sanitario"

Los cruces entre el oficialismo y la oposición local tras los anuncios de las nuevas restricciones, tanto locales como nacionales, continúan. Ayer el legislador del Frente de Todos, Juan Denett, apuntaba a Tiago Puente. Ahora es la Coalición Cívica y la UCR, bajo la firma de sus máximas autoridades, quienes se manifestaron mediante un comunicado, en contra de los cierres de comercios y la suspensión de clases.

“Menos miedo y restricciones, más gestión y diálogo”, refieren Enrique Cesarini, Presidente PRO-Propuesta Republicana, Marita Colombo, Presidente Comité Provincia UCR, Marisa Nóblega, Presidenta NEO, Rubén Manzi, Presidente Coalición Cívica ?ARI. Los dirigentes comentaron que las nuevas medidas, en cuanto a lo económico y educativo, “perjudican principalmente a los más vulnerables, a los que tanto se dice defender”.

Seguidamente apuntaron a la figura del presidente Alberto Fernández, de quien marcaron que “su autoridad está horadada y su credibilidad en baja”. Y luego agregaron “en el medio de un torbellino de contradicciones, todavía hay argentinos que se acuerdan de que, a principios de noviembre, se nos habló de 10 millones de vacunados antes que termine el año. Más mentiras y promesas no cumplidas”.

En el comunicado, la oposición tuvo palabras para el escenario local, donde se mostraron también en contra de las medidas promovidas por Raúl Jalil y marcaron puntualmente la realidad de los centros asistenciales. En este punto indicaron “no estamos frente a un colapso del sistema sanitario (el Hospital Malbrán mostraba un 36% de ocupación en UTI y un 91 % de ocupación en Terapia Intermedia), se desnuda una verdad que varios referentes de la oposición vienen advirtiendo, los otros hospitales están tan carentes o peor que siempre. No solo no se reforzó el HSJB, sino que se descuidaron peligrosamente los cinco hospitales zonales de nuestro interior. No hay estaciones intermedias para los enfermos que requieran internación de baja complejidad”.

Lo educativo también fue punto de análisis al indicar que “lo que más nos preocupa, es el golpe que se le pega a la educación de nuestros chicos y chicas. Está estudiado que hay baja contagiosidad en las escuelas, haciendo bien las cosas. Lo que sí no está estudiado, es el lamentable estado de abandono de muchos de los edificios escolares”.

Sobre Agua Rica

El capítulo Andalgalá también fue motivo de análisis y en este caso marcaron el acrecentamiento de una “grieta” entre “minería sí, minería no”. Y señalaron en cuanto al reinicio de la actividad en Agua Rica, que esta no tiene “la necesaria Licencia Social”. Seguidamente demandaron que el gobierno busque “el esclarecimiento de los hechos de violencia del pasado 10 de abril, sin incurrir en los excesos que se habrían cometido como el allanamiento y las detenciones. Debe hacerse cargo de los resultados de su estrategia de mirar para otro lado, cuando sabía que hay una respetable proporción de ciudadanos que descreen de la minería y que temen por la contaminación del agua de su pueblo. Pareciera que les viene bien reducir la problemática a hechos policiales, y taparla con la preocupación frente a la pandemia”.