La oposición local se sumó a la marcha nacional en contra del Gobierno de Fernández

Como en la mayoría del país, ayer en Catamarca, la oposición también se movilizó en contra del Gobierno nacional, para “defender la República” y en contra de la “corrupción del Gobierno”. Si bien la convocatoria no logró un número importante de presentes, sÍ contó con varios dirigentes y legisladores de Juntos por el Cambio, que marcharon alrededor de la plaza 25 de Mayo.

Entre los participantes estuvieron el diputado nacional, Rubén Manzi, el extitular de la Gerencia de Empleo, Mariano Manzi; y los diputados provinciales, Enrique Cesarini, Natalia Saseta, Luis Lobo Vergara, Thiago Puente, entre otros. Precisamente, Puente se expresó al respecto en sus redes sociales: “Una vez más, marchamos por la República! Creemos que la libertad es el máximo valor que nos representa. No al avasallamiento de las instituciones”.

Por su parte, Mariano Manzi explicó que “en Catamarca, nos sumamos a la consigna nacional, y nosotros las sintetizamos con la defensa a la República. Dentro de esa frase, que es “Defender la República”, se entienden muchas cuestiones, sobre todo el atropello a las instituciones, al Poder Judicial y la reacción a la última movida de tratar de plantear un juicio político al miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“Nosotros venimos viendo tanto en el Gobierno nacional como en el provincial un cúmulo de acciones que van atentando contra las instituciones, contra la República, contra la democracia, y lo peor de todo es que vemos que eso se hace en un marco de pandemia, en un marco en donde el mundo no termina de acomodarse a esta realidad que nos plantea un virus, y vemos que hay gobiernos que en ese marco aprovechan para avanzar sin ningún tipo de límites ni de frenos contra las instituciones democráticas de la República”, añadió.