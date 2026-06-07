La Secretaría de Modernización investiga una presunta filtración de datos

La Secretaría de Modernización informó que tomó conocimiento de una serie de publicaciones que hacen referencia a una presunta filtración de información vinculada a sistemas provinciales. Ante la difusión de estos contenidos, el organismo comunicó que se encuentran en marcha tareas de verificación y análisis técnico destinadas a determinar la veracidad de los datos mencionados y establecer el alcance real de la situación.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado oficial en el que se detalló que, tras tomar conocimiento de las publicaciones, se activaron los procedimientos correspondientes para evaluar el contenido difundido. En ese marco, el trabajo quedó a cargo del equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática, identificado como CERT, que actualmente lleva adelante las investigaciones técnicas necesarias.

Según se informó, el objetivo de estas tareas es verificar si la información que circula en las publicaciones guarda relación efectiva con sistemas provinciales y establecer si existe algún nivel de afectación asociado a los datos mencionados. El proceso contempla análisis especializados destinados a reunir evidencia técnica que permita arribar a conclusiones precisas sobre la situación.

Intervención del equipo especializado

La Secretaría de Modernización señaló que el equipo CERT se encuentra realizando las verificaciones y análisis técnicos correspondientes. Estas acciones forman parte de los procedimientos previstos para abordar situaciones vinculadas con posibles incidentes de seguridad informática.

El comunicado oficial remarca que el trabajo se encuentra en pleno desarrollo y que los especialistas continúan evaluando la información difundida públicamente. La finalidad de estas tareas es determinar tanto la veracidad de las publicaciones como el alcance que eventualmente podrían tener los datos mencionados.

Entre los aspectos informados por el organismo se destacan:

• Toma de conocimiento de publicaciones referidas a una presunta filtración de información.

• Activación de las tareas de verificación y análisis técnico.

• Intervención del equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática (CERT).

• Evaluación de la veracidad y del alcance de la información difundida.

Sin elementos concluyentes hasta el momento

Uno de los puntos centrales del comunicado emitido por la Secretaría de Modernización es que, hasta el momento, no existen elementos concluyentes que permitan confirmar la autenticidad de los datos mencionados en las publicaciones que dieron origen a la investigación.

La aclaración busca precisar el estado actual del proceso de análisis, indicando que las verificaciones continúan y que todavía no se cuenta con conclusiones definitivas sobre la información que circula públicamente.

De esta manera, el organismo remarcó que las tareas técnicas siguen en desarrollo y que cualquier determinación respecto de la autenticidad de los datos dependerá de los resultados obtenidos durante el proceso de investigación que actualmente lleva adelante el equipo especializado.

Sigue la evaluación

La Secretaría de Modernización también informó que una vez concluidas las tareas de análisis se brindará información oficial a través de los canales institucionales correspondientes.

En ese contexto, el organismo solicitó expresamente que se remitan únicamente a las vías oficiales para acceder a información actualizada sobre esta situación. La recomendación fue incluida como parte del comunicado difundido mientras continúan las verificaciones técnicas.

De acuerdo con lo informado, cualquier novedad relacionada con la presunta filtración de datos será comunicada una vez finalizados los análisis que actualmente desarrolla el equipo CERT. Hasta entonces, el organismo provincial indicó que la información oficial será difundida exclusivamente mediante los canales institucionales habilitados para tal fin.

La situación permanece bajo evaluación técnica y, según precisó el organismo, todavía no existen elementos concluyentes que permitan confirmar la autenticidad de los datos mencionados en las publicaciones que motivaron la investigación.