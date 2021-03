La UCR contra el Gobierno: "Desafiamos a publicar la cantidad de vacunas que llegaron y la lista de vacunados"

El bloque de diputados provinciales de la UCR lamentó que el diputado oficialista Augusto Barros "persista en su inveterada costumbre de rebajar cualquier debate de interés público, descalificando de manera ordinaria e irrespetuosa las acciones que desde nuestro rol de oposición tenemos la obligación de llevar adelante".

Los legisladores provinciales de la oposición repudiaron los dichos de Barros, quien declaró en un medio de comunicación que "la denuncia es un mamarracho".

El bloque de la UCR expresó mediante un comunicado que "es entendible que sea el diputado Barros el que salga a defender el Vacunatorio VIP, sería ilógico que no lo hiciera, acostumbrado a los insaciables privilegios en sus diversos formatos, ocupando con frecuencia el centro de la polémica por un tema que se ha vuelto recurrente en su caso, el aprovechamiento del Estado en beneficio propio y de toda su familia".

El escándalo por la "vacunación de privilegio" continúa sumando capítulos. Hace unos días los diputados opositores habían denunciado a la ministra de Salud Claudia Palladino y le solicitaron que entregue informes sobre el plan de vacunación que se está llevando a cabo en la provincia.

"Barros, en las antípodas de la dignidad y el decoro, en su particular escala de prioridades para la vacunación, se preocupa solamente por los afortunados integrantes del poder político al que pertenece, ignorando a los trabajadores de actividades esenciales, médicos, integrantes de las fuerzas de seguridad, adultos mayores y personas en situación de riesgo", apuntaron desde la oposición.

Además, resaltaron: "En nuestro ejercicio de control de los actos de gobierno, las presentaciones en la justicia o los pedidos de informes no aparecen de la nada, ergo no es nuestra culpa si el gobierno que tanto defiende comete irregularidades, y más aún cuando se trata de la vida y la salud de los catamarqueños no podemos quedarnos de brazos cruzados, le pese a quien le pese".

Posteriormente, indicaron que el diputado oficialista tendría que pedirle explicaciones a sus propios compañeros del frente gobernante "que admitieron públicamente haber integrado el lote de privilegiados que recibieron la vacuna contra el Covid-19".

"Ante las bravuconadas desafiamos a publicar la cantidad de vacunas que llegaron a Catamarca y la lista de vacunados con nombre y apellido, ya que supuestamente no tienen nada qué ocultar descontamos que así será, con lo cual estarían haciendo un aporte a la transparencia que tanto declaman pero que distan mucho de practicarla", arremetieron.

Por último, expresaron que no se puede proporcionar "racionalidad y realismo a quienes desde la chabacanería todo lo toman de manera graciosa y risueña, con retorcidas interpretaciones en una mezcolanza rayana con la incoherencia y la confusión, en un alarmante alarde de mediocridad".