La UCR ratificó su defensa por las PASO

Luego que el gobernador Raúl Jalil se mostró a favor de que los candidatos a cargos electivos para las elecciones generales sean elegidos por los propios partidos políticos, y deslizó la idea de que suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) por el costo que demanda la misma, la oposición sentó postura y ratificó la defensa las Primarias.

En este marco, el diputado provincial Alfredo Marchioli (UCR) dijo que las PASO omo una herramienta importante de la democracia y arremetió contra el Gobierno al querer suspenderlas o derogarlas.

El legislador consideró que las cuestiones económicas "son una excusa" de parte del Gobernador y su entorno", Marchioli destacó que "ese inconveniente puede ser subsanado yendo a elecciones en conjunto con las nacionales, oportunidad en que Nación se hace cargo de todo el operativo".

"Las Primarias vinieron a renovar los partidos políticos. Yo soy producto de las PASO, sino no hubiera sido diputado provincial" subrayó el Legislador al sostener que "no puede derogarse una Ley por capricho o cuando no favorezca al gobierno de turno", agregó.

Para el diputado, pensar en suspender las PASO es porque el oficialismo tiene miedo de perder una elección. Y opinó que "el Gobierno nacional como en la Provincia están muy complicados, sobre todo cuando no saben cómo resolver los problemas de los catamarqueños y están inmersos en la corrupción de la minería y de las obras públicas que no se licitan, mientras la gente no llega a fin de mes. No le deberían tener miedo si creen realmente que pueden ser elegidos en la elección que viene" finalizó.