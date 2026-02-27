Laguna Blanca suma una ambulancia 4x4 y refuerza su respuesta sanitaria

La localidad de Barranca Larga, en el departamento Belén, fue escenario de un acto que apunta a fortalecer la red sanitaria en el interior provincial. El gobernador Raúl Jalil, junto a la ministra de Salud, Johana Carrizo, visitaron la zona para hacer entrega de una ambulancia 4x4 destinada al Municipio de Laguna Blanca.

La unidad fue recibida por el intendente Ramón Gutiérrez, en un acto que reunió además a funcionarios provinciales y autoridades locales. El vehículo está especialmente diseñado para terrenos difíciles y zonas de complejo acceso, una característica central para una región con condiciones geográficas que demandan soluciones adaptadas.

La incorporación de esta ambulancia 4x4 busca mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y garantizar traslados seguros en un área donde las distancias y el relieve pueden convertirse en obstáculos para la atención oportuna.

Un vehículo preparado para emergencias complejas

La unidad entregada no solo se distingue por su tracción y adaptación al terreno, sino también por el equipamiento sanitario con el que cuenta. Entre sus componentes principales se incluyen camilla de traslado; monitor multiparamétrico; electrocardiógrafo; respirador; tubo de oxígeno y carro de paro.

Este equipamiento permite que la ambulancia funcione como un recurso integral para la atención prehospitalaria, brindando soporte vital durante los traslados y ampliando la capacidad operativa del sistema de salud en la zona.

La posibilidad de acceder a parajes de difícil tránsito con una unidad acondicionada específicamente para ese entorno representa un avance en términos de cobertura territorial y equidad en el acceso a la atención médica.

Fortalecimiento del Hospital de Belén

En el mismo marco, las autoridades realizaron la entrega de bienes adquiridos a través del Programa Sumar en el Hospital "Dr. Segundo Enrique Muñiz" de Belén.

En ese establecimiento se incorporaron:

Dos aires acondicionados.

Dos ventiladores.

Además, el centro de salud de Laguna Blanca recibió:

Un oxímetro.

Una balanza pediátrica con altímetro.

Estas incorporaciones, aunque de distinta escala en comparación con la ambulancia, forman parte de una estrategia integral que apunta a fortalecer tanto la infraestructura hospitalaria como la atención primaria en la localidad.

Una mirada federal y equitativa

Durante la entrega, la ministra Johana Carrizo destacó que "esta entrega forma parte de un proyecto integral del Gobierno de Catamarca que busca seguir fortaleciendo la estructura sanitaria y asistencial en toda la provincia, con una mirada federal y equitativa".

En su mensaje, remarcó que la ambulancia 4x4 permitirá garantizar traslados seguros en zonas de difícil acceso como Laguna Blanca y subrayó que "la inversión en equipamiento y tecnología es clave para consolidar un sistema de salud más moderno, integrado y cercano a cada comunidad".

Las declaraciones sintetizan el enfoque planteado por el Ejecutivo provincial: una política sanitaria que contemple las particularidades territoriales y distribuya recursos en función de las necesidades de cada región.

Un paso más en la red de atención provincial

La entrega de la ambulancia 4x4 y del equipamiento hospitalario y para el centro de salud local se inscribe en una política que combina infraestructura, tecnología y logística para ampliar la cobertura en zonas alejadas.

En territorios donde el acceso puede verse condicionado por caminos rurales o condiciones geográficas adversas, la disponibilidad de una unidad preparada para terrenos complejos representa una herramienta clave para la atención de emergencias y el traslado de pacientes.

Con esta incorporación, Laguna Blanca fortalece su capacidad operativa y se integra con mayores recursos a la red sanitaria provincial, en una estrategia que, según lo expresado por las autoridades, apunta a consolidar un sistema más moderno, integrado y cercano a cada comunidad.