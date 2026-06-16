Jalil confirmó reunión con Zenteno para abordar el conflicto del SOEM en Valle Viejo

El gobernador Raúl Jalil confirmó que mantendrá una reunión con la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, con el objetivo de abordar el conflicto que enfrenta al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) con el municipio chacarero. El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa desarrollada luego de una jornada dedicada a las mujeres y la minería, en la que también se refirió a temas vinculados al empleo, la actividad minera y la situación económica de la provincia.

La actividad tuvo lugar en un hotel céntrico de la Capital y reunió a autoridades provinciales para analizar los avances y las necesidades de las mujeres dentro del sector minero. Del encuentro participaron el gobernador Raúl Jalil, el vicegobernador Rubén Dusso y la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli.

Tras su intervención en el evento, el mandatario dialogó con la prensa, haciendo foco en la situación que atraviesa Valle Viejo, donde el conflicto entre el SOEM y la administración municipal continúa sin resolución a una semana de iniciada la protesta que solicita un incremento salarial del 30%.

La reunión con Susana Zenteno

Consultado sobre la situación gremial en Valle Viejo, Jalil confirmó que mantendrá un encuentro con la intendenta Susana Zenteno para analizar el escenario actual y buscar alternativas frente al conflicto.

"Ahora vamos a tener una reunión con Susana Zenteno por el tema del conflicto de Valle Viejo", afirmó el mandatario provincial. La declaración se produjo en un contexto marcado por las medidas de fuerza impulsadas por los trabajadores municipales y las negociaciones que buscan encontrar una salida a la disputa salarial.

El gobernador también ratificó que previamente mantuvo conversaciones con integrantes del SOEM y les transmitió cuál considera que debe ser el primer paso para avanzar en una solución. Las mismas habían trascendido durante el fin de semana, cuando el titular del Ejecutivo provincial se cruzó con gremialistas en Tres Puentes.

El diálogo con los trabajadores

Durante sus declaraciones, Jalil reconoció que habló con los empleados municipales involucrados en la protesta y explicó cuál fue el mensaje que les transmitió. "Yo hablé con los empleados del SOEM y les dije que lo prioritario es que levanten el corte. Eso se tiene que definir. Ahora tengo que reunirme con la intendente", sostuvo.

Las expresiones del gobernador ponene el foco en la intención de avanzar en una instancia de diálogo con las partes involucradas. No obstante, el conflicto no solo que se mantiene abierto sino que pasa por su momento más álgido, tras rechazarse este mismo martes una pedido de diálogo solicitado por la misma intendenta Susana Zenteno.

Un contexto económico difícil

En referencia a la situación general que atraviesa la provincia y al marco en el que se desarrolla el reclamo salarial, Jalil reconoció las dificultades existentes. "Hay un proceso muy difícil de sobrellevarlo porque no mejora la situación económica", expresó.

La afirmación se produjo al analizar el escenario en el que se desarrollan las negociaciones y las demandas de los trabajadores municipales. No obstante esto, el funcionario confirmó el pago del aguinaldo para todos los empleados de la Administración Pública, indicando que en el caso de los municipios, se va a analizar el tipo de ayuda que se va a dar para poder cumplir con este pago.

Cambios en el control de las empresas mineras

Durante la misma conferencia de prensa, el gobernador también fue consultado sobre la caída del empleo y la incorporación de trabajadores por parte de la empresa Rio Tinto.

En ese marco, adelantó modificaciones vinculadas al control de las empresas mineras y explicó que se encuentra en marcha un nuevo esquema regulatorio.

Según indicó, la órbita de control de las compañías mineras pasará al ámbito del Gobierno provincial. "La órbita de control de las empresas mineras va a pasar a Gobierno. Ellos van a trabajar de forma conjunta con Trabajo, Minería y con las cámaras. Eso está en camino de un marco regulatorio distinto", señaló.

La declaración anticipa cambios en la organización y supervisión del sector, con la participación coordinada de distintas áreas vinculadas a la actividad minera.

La visión sobre el empleo

Otro de los temas abordados por Jalil estuvo relacionado con los niveles de ocupación. Al ser consultado sobre la caída del empleo, el gobernador sostuvo que los últimos indicadores observados por el Gobierno muestran una evolución positiva durante los últimos meses.

"Con respecto a la caída de empleo, nosotros hemos observado que en los últimos tres meses hemos tenido un alza", afirmó.

Asimismo, detalló cuáles son los sectores que, según su evaluación, registraron mejoras. "Hay sectores que están mejorando: como la minería y el textil, que pese a que fue muy poco, también ha mejorado", manifestó.