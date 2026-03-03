Las sesiones extraordinarias en la Legislatura provincial ya tienen fecha

La Legislatura de la Provincia fue convocada a Sesiones Extraordinarias a través de un decreto que fija el período desde el 2 hasta el 31 de marzo del corriente año, en el marco de las facultades previstas en la Constitución provincial. La medida habilita el tratamiento de un conjunto de proyectos considerados prioritarios y que abarcan reformas judiciales, iniciativas institucionales y acuerdos vinculados al desarrollo productivo.

En ese contexto, la presidenta de la Cámara de Diputados de Catamarca, Paola Fedeli, dispuso citar a los diputados para mañana miércoles a las 9, con el objetivo de dar inicio formal al período extraordinario, fijar día y hora de las sesiones y avanzar en el tratamiento de las iniciativas incluidas en la convocatoria.

La convocatoria a sesiones extraordinarias se inscribe dentro de las atribuciones establecidas por la Constitución provincial, que faculta al Poder Ejecutivo a habilitar este mecanismo cuando existen asuntos que requieren tratamiento legislativo fuera del período ordinario.

El decreto establece con precisión el marco temporal: desde el 2 hasta el 31 de marzo. Durante ese lapso, los legisladores deberán abocarse exclusivamente a los temas incluidos en el temario oficial, lo que otorga centralidad a las iniciativas previamente definidas.

La sesión convocada para mañana a las 9 tendrá un carácter organizativo e institucional. Allí se formalizará el inicio del período extraordinario y se determinarán los días y horarios de las sesiones subsiguientes, habilitando el debate parlamentario de los proyectos en agenda.

Reformas judiciales y nuevas estructuras institucionales

Entre las iniciativas más relevantes se encuentran varios proyectos vinculados al sistema judicial provincial. El temario incluye:

Modificación parcial del Código Procesal Penal.

Creación del Banco de Perfiles Genéticos Digitalizados (BDGD).

Creación de la Oficina de Gestión Judicial.

Nuevo Código Procesal de Familia de la Provincia.

La modificación del Código Procesal Penal implica revisar aspectos puntuales del marco normativo que regula el proceso penal en la provincia. En paralelo, la creación del Banco de Perfiles Genéticos Digitalizados (BDGD) apunta a incorporar herramientas técnicas vinculadas a la identificación genética.

Por su parte, la Oficina de Gestión Judicial se presenta como una nueva estructura dentro del esquema institucional, mientras que el proyecto de nuevo Código Procesal de Familia propone actualizar el régimen que regula los procedimientos en materia familiar.

En conjunto, estas iniciativas configuran un eje de reformas orientadas a modernizar y reorganizar distintos aspectos del funcionamiento judicial provincial.

Proyectos en tratamiento y eje productivo

El temario de sesiones extraordinarias también incluye proyectos que ya se encuentran en tratamiento legislativo. Entre ellos se destaca la aprobación del acuerdo de facilitación y fomento del proyecto minero "Diablillos-Plata", iniciativa vinculada al desarrollo de la actividad minera.

Asimismo, figuran otras propuestas de carácter institucional y productivo:

Modificación de la Ley N° 5169 del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas.

Promoción de clústeres de semilleros.

Declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de un inmueble ubicado en el Parque Industrial El Pantanillo, en el departamento Capital.

La declaración de utilidad pública y expropiación del inmueble en el Parque Industrial El Pantanillo, situado en el departamento Capital, constituye otro de los puntos que serán debatidos en este período extraordinario.

Un mes clave para la agenda legislativa

La convocatoria a sesiones extraordinarias concentra en un mes un conjunto de iniciativas que abarcan áreas sensibles: justicia, organización institucional, actividad profesional y desarrollo productivo.

La sesión de mañana marcará el inicio formal de este tramo legislativo, en el que la Cámara de Diputados deberá definir el cronograma de trabajo y avanzar en el tratamiento de los proyectos incluidos en la convocatoria oficial.

Con un temario que combina reformas estructurales y decisiones vinculadas al impulso de sectores estratégicos, el período extraordinario que se extenderá hasta el 31 de marzo se perfila como una instancia clave para la agenda parlamentaria provincial.