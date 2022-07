Le dispararon a un concejal para robarle el auto

El jueves por la noche al menos dos delincuentes abordaron y balearon cuando ingresaba a su casa en Avellaneda a un concejal de Juntos por el Cambio.

Según se sabe, se trató de un intento de robo. La víctima es Rubén Sanazi, de 63 años. Fue trasladado al Hospital Fiorito y está fuera de peligro.

Cómo fue el episodio en el que balearon a un concejal de Juntos por el Cambio en Avellaneda

El episodio comenzó cerca de las 22:30 del jueves, cuando los delincuentes arribaron a la puerta de la casa del concejal Sanazi, a bordo de un Fiat Palio rojo.

Según publicó el portal local Zonales.com, cuatro ladrones lo amenazaron con un arma de fuego para robarle el auto y luego le dispararon. Hasta el momento se desconoce si el concejal se resistió al robo.

El hecho ocurrió cuando el concejal llegaba a su domicilio, ubicado en La Rioja, entre Ecuador y Uruguay, en la localidad de Piñeyro, Avellaneda.

Sanazi recibió un tiro en la pierna, con orificio de entrada y salida, motivo por el que debió ser trasladado al Hospital Fiorito.

“Tuve la suerte de que el disparo tuvo orificio de entrada y salida, así que no me tuvieron que operar. No tuve que quedarme mucho tiempo en observación, fue rápido porque podía mover la rodilla y los dedos del pie”, dijo a Clarín.

“Me sacaron una placa por las dudas y como estaba medianamente bien me vine para mi casa, me trajo mi hija”, agregó.

Los delincuentes se dieron a la fuga y efectivos de la Comisaría 3° de Avellaneda intentan ubicarlos. La causa fue caratulada como “tentativa de robo automotor y lesiones”.

Quién es Rubén Sanazi, el concejal baleado en Avellaneda

Rubén Jesús Sanazi tiene 63 años y es Licenciado en Educación. Es el actual presidente de la unión Cívica Radical (UCR) a nivel local. Sanazi se encuentra fuera de peligro. (Foto: Instagram / @rubensanazi).

Tiene una extensa trayectoria como dirigente político en la ciudad y fue elegido en las elecciones del año pasado, en las que compitió bajo la línea de Facundo Manes, como concejal.