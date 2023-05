Legisladores de la oposición recorrieron comedores del circuito 7

Durante la tarde de este viernes, los legisladores nacionales Flavio Fama, Rubén Manzi y Francisco Monti, realizaron una recorrida por dos comedores comunitarios del sector norte del a ciudad, donde tuvieron oportunidad de hablar con vecinos sobre las realidades de cada sector, y el enorme esfuerzo individual que realizan para llevar a cabo esta enorme tarea solidaria. Fueron acompañados, además, por la diputada provincial Natalia Herrera, el ex diputado Diego Figueroa.

El primer lugar que visitaron fue el Barrio Portal del Norte 2, donde funciona el comedor “Hadas de un Sueño”, que administra Claudia Giménez. El lugar está ubicado en el extremo norte de la ciudad, donde un grupo de mujeres principalmente, llevan adelante un comedor prácticamente sin asistencia de ningún tipo. “Hacemos tortillas para vender, y con el dinero que juntamos, compramos lo que necesitamos para preparar la comida, y cocinamos rico”, cuenta con orgullo Claudia. Es que, según expresó, los múltiples pedidos de asistencia al ministerio de Desarrollo Social no tuvieron ningún tipo de respuesta, y no reciben ningún tipo de ayuda para sostener el comedor.

Entre los problemas que padecen los vecinos de ese barrio, la falta de servicio de transporte que llegue hasta el lugar representa una gran dificultad. “Los colectivos no quieren entrar, aunque tienen el recorrido por la avenida (San Juan Bautista), pero dicen que está muy rota”, cuentan. Esto complica las actividades diarias, como las de trasladar a los niños a la escuela, ir a trabajar, e incluso ir a buscar asistencia médica, ya que en la zona no hay postas sanitarias cercanas. “La de las 500 viviendas, hay que ir en colectivo, pero nunca hay médico y no tienen nada, así que tenemos que ir al hospital, y hay que ir en colectivo lo mismo”, señalan con resignación.

Los legisladores también visitaron el comedor “Puerta del Cielo” en el Barrio La Esperanza, que funciona en la casa de María Aguírrez, donde también pudieron hablar con los vecinos sobre las necesidades del comedor y del barrio en general. Si bien cuentan con asistencia de Desarrollo Social, en este caso los vecinos relatan que es cada vez menor la provisión de insumos, los que no alcanzan a cubrir las necesidades alimentarias básicas. “Nos dan una sola bolsa de papas por mes; ahora no nos proveen puré de tomates porque dicen que tiene mucha sal, así que básicamente tenemos que cocinar arroz y fideos”, advierten las responsables del lugar.