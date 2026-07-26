"Una afrenta": Brasil llamó a consulta a su embajador tras las críticas de Milei a Lula

El Gobierno de Brasil decidió llamar a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, en respuesta a las duras expresiones formuladas por el presidente Javier Milei contra el mandatario brasileño, Luis Ignacio "Lula" da Silva. La decisión fue adoptada luego de que el jefe de Estado argentino utilizara fuertes calificativos contra su par durante un acto político realizado este sábado en San Pablo.

La medida brasileña fue interpretada como una respuesta directa a lo que el Gobierno de ese país consideró una "afrenta". El episodio elevó la tensión entre ambos países y abrió un escenario de fuerte deterioro en la relación bilateral, al punto de que la situación aparenta convertirse en una de las crisis más graves de la historia entre Argentina y Brasil.

La convocatoria del embajador constituye una señal diplomática de máxima relevancia dentro del conflicto planteado por los dichos del mandatario argentino. El representante brasileño en Buenos Aires deberá regresar a su país para mantener consultas, en el marco de una reacción oficial que expone la dimensión que Brasil otorgó a las declaraciones de Milei.

Los insultos de Milei contra el presidente brasileño

Durante el acto desarrollado en San Pablo, Javier Milei cuestionó duramente a Lula da Silva y lo llamó "ladrón" y "basura socialista". Las expresiones fueron pronunciadas en un contexto político particularmente sensible, dado que el mandatario argentino había viajado para respaldar a Flavio Bolsonaro como candidato a presidente, en competencia contra el líder del Partido de los Trabajadores en los comicios del 4 de octubre.

El tono de las declaraciones del presidente argentino generó una reacción inmediata en Brasil. La dureza de los calificativos utilizados contra el jefe de Estado brasileño fue considerada por el Gobierno de ese país como un hecho de gravedad diplomática, especialmente porque las críticas fueron realizadas en territorio brasileño y durante una actividad de marcado contenido político.

El episodio coloca nuevamente en el centro de la escena la relación entre los gobiernos de Argentina y Brasil, aunque en esta oportunidad la dimensión del enfrentamiento adquirió una intensidad que, según la información proporcionada, no registra antecedentes recientes de semejante magnitud.

La decisión fue tomada por el canciller Mauro Vieira

Según pudo saber Clarín al máximo nivel, la decisión de convocar a consultas al embajador Julio Bitelli fue tomada por el canciller brasileño Mauro Vieira, luego de su regreso este domingo de una gira por Asia.

La resolución se produjo tras evaluar las declaraciones formuladas por Milei y el impacto que tuvieron en el vínculo entre ambos países. La referencia a la intervención directa del canciller brasileño marca el nivel institucional de la respuesta y evidencia que el episodio fue abordado desde la máxima conducción de la política exterior de Brasil.

La convocatoria del embajador argentino representa, en ese sentido, una respuesta formal frente a las palabras del presidente argentino. La decisión brasileña se inscribe en una escalada diplomática que comenzó con las críticas de Milei a Lula y que ahora alcanza una instancia de confrontación oficial entre ambos gobiernos.

Una crisis que amenaza con marcar la historia bilateral

La gravedad del enfrentamiento queda reflejada en la valoración que rodea al episodio. La situación aparenta convertirse en una de las crisis más graves de la historia bilateral, debido al nivel de las expresiones utilizadas y a la respuesta institucional adoptada por Brasil.

El hecho de que las críticas hayan sido dirigidas personalmente contra el presidente Lula da Silva y que, además, se hayan producido en un acto realizado en San Pablo, constituye uno de los elementos centrales de la tensión. La reacción brasileña fue considerar esas declaraciones como una afrenta y responder con el llamado a consultas de su embajador en Argentina.

La dimensión del conflicto también está dada por el carácter excepcional de la situación. La información señala que no se recuerda una crisis como esta, ni insultos dirigidos a un jefe de Estado en su propio país como los que Milei pronunció contra Lula el sábado en Brasil.

Así, el enfrentamiento dejó de ser únicamente un cruce de declaraciones políticas y pasó a convertirse en una cuestión diplomática formal. La decisión del Gobierno brasileño de llamar a consultas a su embajador refleja que las palabras del presidente argentino fueron consideradas de una gravedad suficiente como para provocar una reacción oficial de alto nivel.

El episodio abre ahora un escenario de incertidumbre para la relación entre Argentina y Brasil. Con Julio Bitelli convocado a consultas y con la decisión adoptada por el canciller Mauro Vieira, la tensión bilateral alcanza un punto crítico. La confrontación, originada en los fuertes cuestionamientos de Milei a Lula durante un acto político en San Pablo, amenaza con transformarse en un capítulo excepcional dentro de la historia de las relaciones entre ambos países.