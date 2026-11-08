León XIV está en Argentina y estás son las primeras emotivas fotos

El Papa León XIV llegó este domingo a la Argentina, en el marco de su gira por Sudamérica, y dio inicio a una visita que se extenderá durante cuatro días y que incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El arribo del Sumo Pontífice se produjo a las 16.33 en el Aeroparque Jorge Newbery, donde fue recibido por el presidente Javier Milei en una ceremonia de bienvenida.

La llegada del Papa representa el comienzo de una agenda que combina actividades religiosas, homenajes y encuentros institucionales con las principales autoridades del país. A lo largo de su estadía, León XIV mantendrá reuniones con representantes del Gobierno nacional, autoridades locales, gobernadores, diplomáticos y miembros de la sociedad civil.

La ceremonia de recepción en Buenos Aires marcó el primer momento oficial de la visita. Desde el Aeroparque Jorge Newbery, el Pontífice se dirigió hacia el centro de la agenda institucional prevista para esta jornada, que contempla una reunión bilateral con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

El encuentro entre ambos mandatarios religiosos y políticos constituye uno de los principales acontecimientos de la jornada, junto con las actividades que el Papa desarrollará posteriormente en el Palacio Libertad.

El homenaje a San Martín, una de las primeras actividades en Buenos Aires

Minutos después de aterrizar en el país, León XIV participó de un homenaje al General José de San Martín en el monumento ubicado en el barrio porteño de Retiro.

En ese lugar, el Sumo Pontífice realizó una ofrenda floral en honor al prócer argentino y, posteriormente, guardó un minuto de silencio. La actividad formó parte de las primeras acciones oficiales del Papa tras su llegada a territorio argentino.

El homenaje contó con el acompañamiento del canciller Pablo Quirno, quien estuvo junto al Pontífice durante la ceremonia.

La entrega de la ofrenda floral y el minuto de silencio constituyeron un momento significativo dentro de la agenda inicial de León XIV, que comenzó su visita con una actividad de carácter conmemorativo antes de avanzar hacia las reuniones previstas con las autoridades nacionales.

El paso por el Monumento al General San Martín se desarrolló luego de la recepción en el Aeroparque Jorge Newbery y antes de la reunión bilateral que el Papa mantendrá con Javier Milei en la sede del Poder Ejecutivo.

La reunión bilateral con Javier Milei en la Casa Rosada

Luego del homenaje en Retiro, el papa León XIV se dirige a la Casa Rosada, donde se realizará una ceremonia de bienvenida junto a funcionarios del Gobierno nacional.La agenda contempla posteriormente una reunión bilateral con el presidente Javier Milei, uno de los encuentros centrales de la visita. La reunión se desarrollará en la sede del Gobierno argentino y estará precedida por el acto oficial de recepción.

El encuentro entre el Pontífice y el Presidente se inscribe en una jornada que reúne diferentes instancias protocolares y de diálogo institucional. La presencia de funcionarios del Gobierno durante la ceremonia de bienvenida acompañará el inicio de las actividades oficiales del Papa en el país.

Después de la reunión con Milei, el jefe de Gobierno porteño le entregará a León XIV la llave de la Ciudad de Buenos Aires, otro de los acontecimientos previstos dentro de la agenda de recepción.

El Palacio Libertad será escenario de un encuentro con autoridades

La actividad del domingo continuará por la noche en el Palacio Libertad, donde León XIV encabezará un encuentro con gobernadores, diplomáticos y autoridades.

La convocatoria también incluirá a representantes de la sociedad civil y al cuerpo diplomático, de acuerdo con la agenda prevista para la visita.

El encuentro en el Palacio Libertad constituirá una instancia de reunión con distintos sectores institucionales y representativos del país. La participación de gobernadores, diplomáticos y autoridades se suma a las actividades que el Pontífice desarrollará durante su estadía en la Argentina.

La jornada estará marcada, así, por una sucesión de acontecimientos que comenzarán con la llegada a Buenos Aires, continuarán con el homenaje al General San Martín y la reunión con Javier Milei, y culminarán con la actividad nocturna en el Palacio Libertad.