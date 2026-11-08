León XIV llegó a la Argentina: una visita que lo llevará por Buenos Aires, Córdoba y Luján

El Papa León XIV llegó este domingo a la Argentina, dando inicio a una visita que se extenderá hasta el miércoles 11 y que incluirá una amplia agenda de actividades religiosas, institucionales y pastorales en distintos puntos del país.

El aterrizaje se produjo minutos antes de las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery, donde el Santo Padre fue recibido por el presidente Javier Milei. La llegada del Pontífice marca un acontecimiento de especial relevancia para la Iglesia católica argentina, ya que será la primera visita de un Papa al país desde 1987, cuando Juan Pablo II arribó por segunda vez.

Durante los cuatro días de permanencia, León XIV participará de celebraciones religiosas multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Además, mantendrá encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil, miembros del cuerpo diplomático, religiosos, jóvenes y fieles.

La agenda contempla también actividades vinculadas con el mundo del trabajo, las comunidades religiosas, el personal y los asistidos de una institución social, y una visita a un complejo penitenciario.

Uno de los momentos centrales será el encuentro con el presidente Javier Milei, previsto para la tarde de este domingo en la Casa Rosada. La visita concluirá el miércoles 11, cuando el Papa participe de una misa en la Basílica de Luján y posteriormente emprenda su viaje hacia Lima, Perú.

Domingo 8 de noviembre: recepción oficial y encuentro con Milei

La primera jornada de León XIV en la Argentina estará dedicada a las actividades protocolares y a los encuentros institucionales en la Ciudad de Buenos Aires.

El cronograma comenzará a las 16.30 con la bienvenida oficial en el Aeroparque Jorge Newbery, donde el Papa será recibido por el presidente Javier Milei.

A las 17, el Pontífice visitará el Monumento a San Martín, ubicado en la plaza homónima. Veinte minutos después, a las 17.20, se desarrollará la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada. A las 17.50 está previsto uno de los momentos más relevantes de la jornada: la reunión entre León XIV y el presidente Javier Milei.

Posteriormente, el Santo Padre se trasladará al Palacio Libertad, anteriormente conocido como Centro Cultural Kirchner (CCK), donde mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

La jornada inicial permitirá establecer el marco institucional de la visita papal, con una serie de actos que marcarán el comienzo de las actividades oficiales del Pontífice en territorio argentino.

Lunes 9 de noviembre: actividades sociales, misa y encuentro religioso

El lunes estará marcado por una agenda que combinará visitas de carácter social, una celebración religiosa multitudinaria y reuniones con representantes de distintos sectores.

A las 9.15, León XIV visitará al personal y a los asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. La actividad abrirá una jornada que continuará con una de las celebraciones religiosas más importantes previstas en Buenos Aires. A las 11.30, el Papa celebrará la Santa Misa en el Monumento a los Españoles, ubicado sobre la Avenida del Libertador, en Palermo.

El lugar tiene un antecedente significativo para la historia de las visitas papales al país: Juan Pablo II ofició allí una misa en 1982. La celebración de León XIV tendrá lugar en el mismo espacio, en una nueva convocatoria religiosa que formará parte de la agenda del Santo Padre.

Por la tarde, a las 16.10, el Pontífice visitará la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, para participar de un encuentro con el mundo del trabajo.

Luego se trasladará al Palacio San Martín, donde se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas. La jornada concluirá con una celebración de vísperas junto al Episcopado Argentino en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad, uno de los espacios centrales de la Iglesia católica en la Ciudad de Buenos Aires.

Martes 10 de noviembre: Córdoba y una vigilia de oración con jóvenes

El martes, la agenda del Papa tendrá como escenario principal a la provincia de Córdoba, donde se desarrollarán una misa y un encuentro con representantes de la Iglesia.

A las 7.30, León XIV viajará desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Córdoba. A las 10, celebrará la Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, una de las actividades centrales de su visita a la provincia.

La agenda continuará a las 15.15 con una reunión en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Allí, el Santo Padre se encontrará con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas.

Tras completar las actividades en Córdoba, el Papa regresará a Buenos Aires. El vuelo de retorno está previsto para las 16.55.

Por la noche, a las 20.15, León XIV encabezará una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en Palermo. La actividad será uno de los momentos destacados de la agenda pastoral y reunirá al Pontífice con representantes de la juventud.

Miércoles 11 de noviembre: misa multitudinaria en Luján y despedida

La última jornada de la visita comenzará a las 8, cuando León XIV visite el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

A las 10, el Santo Padre celebrará su última gran misa en la plaza Basílica Nuestra Señora de Luján, uno de los puntos más esperados de su visita por el valor simbólico que tiene para la fe católica argentina.

La celebración en Luján se perfila como uno de los momentos centrales del recorrido papal. Se espera una convocatoria multitudinaria de fieles en la ciudad para participar de la misa que marcará el cierre de las principales actividades religiosas de León XIV en el país.

La ceremonia de despedida está prevista para las 13.30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Finalmente, a las 14, el Papa partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar con su recorrido.