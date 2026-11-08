León XIV se reunió con Milei en la Casa Rosada en el inicio de una histórica visita

El Papa León XIV llegó este domingo a la Argentina y dio inicio a una visita apostólica de tres días que combina una intensa agenda pastoral con encuentros de carácter institucional. El Santo Padre aterrizó en suelo argentino a las 16.30, luego de su paso por Uruguay, y fue recibido formalmente en el Aeroparque Metropolitano por el presidente Javier Milei, representantes de la Cancillería y las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina.

La llegada del obispo de Roma constituye un acontecimiento de relevancia pastoral e institucional, en el marco del primer viaje de un pontífice al país en 39 años. La expectativa generada por su presencia se extiende a distintos sectores de la sociedad, en una agenda que contempla actividades en la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

El recorrido previsto para el Santo Padre incluye ceremonias oficiales, encuentros con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y actividades orientadas especialmente a sectores vulnerables. La visita también estará acompañada por un importante despliegue de seguridad y por convocatorias multitudinarias en los distintos puntos que integran el itinerario.

Tras su llegada a Buenos Aires, León XIV se dirigió a la Plaza San Martín, donde rindió homenaje ante el monumento al Prócer de la Patria. Posteriormente, se trasladó a la Casa Rosada para mantener una audiencia protocolar con Javier Milei.

El encuentro entre el Papa y el mandatario nacional constituye uno de los momentos centrales de la primera jornada. La reunión se desarrolla en el marco de una agenda que reúne instancias de diálogo institucional y actividades vinculadas con la presencia del Pontífice en el país.

El Palacio Libertad será escenario del primer mensaje público

Después de su reunión con el Presidente, León XIV encabezará su primer acto público formal en el Palacio Libertad. En ese espacio, el Santo Padre ofrecerá un mensaje dirigido a autoridades nacionales, diplomáticos y representantes de la sociedad civil. La convocatoria reunirá a distintos sectores institucionales en una de las actividades previstas para el inicio de su visita apostólica.

El encuentro en el Palacio Libertad se suma a la audiencia protocolar en la Casa Rosada y al homenaje realizado en la Plaza San Martín, conformando una primera jornada marcada por la recepción oficial y el contacto con las autoridades argentinas.

La agenda institucional constituye uno de los componentes del recorrido del Papa, que también tendrá un marcado perfil pastoral, con actividades orientadas a la cercanía con las periferias y la contención social.

Una agenda pastoral centrada en los sectores más vulnerables

Uno de los ejes principales de la visita de León XIV será el acercamiento a personas y comunidades que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

En ese contexto, el Pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde residen más de 400 personas con discapacidad. La actividad forma parte de una agenda que contempla gestos de cercanía y acompañamiento hacia sectores vulnerables de la sociedad. El recorrido también incluirá una visita a la cárcel de Devoto, donde el Papa se reunirá con 70 personas privadas de libertad para escuchar sus testimonios.

La visita al establecimiento penitenciario constituirá otra de las instancias pastorales previstas durante los tres días de permanencia en la Argentina. La posibilidad de escuchar a las personas privadas de libertad se integra a un itinerario que contempla diferentes ámbitos sociales.

Además, León XIV participará de un encuentro con representantes del mundo laboral, sindicalistas y empresarios en la Universidad Católica Argentina (UCA).

La reunión con los sectores vinculados al trabajo reunirá a representantes de distintas actividades y espacios de la sociedad, dentro de una agenda que combina la dimensión pastoral con encuentros institucionales.

De esta manera, las actividades previstas en Claypole, Devoto y la UCA conforman un eje central de la visita, con una atención especial a las personas con discapacidad, quienes se encuentran privadas de libertad y los representantes del mundo laboral.