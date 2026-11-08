Catamarca presente en los regalos que Milei le dio al Papa en Casa Rosada

En el marco de la visita del Papa León XIV a la Argentina, el presidente Javier Milei tiene preparados dos regalos especiales para darle la bienvenida al Sumo Pontífice. Se trata de un medallón de plata con relieve de oro, que lleva el escudo nacional, y un aspersor de agua bendita confeccionado en ébano y plata, con un grabado de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.

Los presentes serán entregados este domingo durante la reunión bilateral que ambos mantendrán en el despacho presidencial de la Casa Rosada, en una de las actividades centrales de la agenda oficial del Papa en el país.

Según explicaron fuentes oficiales, Milei estará acompañado por su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. La presencia de la funcionaria se inscribe en la continuidad del encuentro que ambos protagonizaron junto al entonces pontífice en el Vaticano, en junio de 2025.

Los regalos fueron concebidos con elementos vinculados tanto a la identidad nacional como a la tradición religiosa. El medallón y el aspersor representan dos objetos de características diferentes, pero que comparten la utilización de materiales nobles y la incorporación de símbolos asociados a la Argentina y a la Iglesia Católica.

Un medallón con los escudos de Argentina y el Vaticano

Uno de los obsequios que recibirá León XIV será un medallón realizado en plata con un relieve de oro. La pieza tendrá grabado el escudo de la República Argentina en una de sus caras, mientras que en la otra llevará el escudo del Vaticano junto con la fecha de la visita del Pontífice.

La incorporación de ambos escudos busca reunir en un mismo objeto las referencias institucionales de la Argentina y de la Santa Sede, en el contexto del encuentro entre Milei y León XIV.

El segundo regalo será un aspersor de agua bendita elaborado en ébano y plata. Se trata de un instrumento litúrgico utilizado para rociar agua bendita durante las ceremonias religiosas. La pieza contará con un detalle especialmente relacionado con la tradición católica argentina: la imagen de la Virgen de Luján grabada en la punta del instrumento.

Ambos objetos serán presentados dentro de una caja de madera forrada de azul y decorada con el escudo nacional. Las imágenes de los regalos se mantienen bajo reserva hasta el momento en que sean entregados oficialmente al Papa.

El orfebre detrás de los presentes y el antecedente de Pallarols

La identidad del orfebre responsable de la elaboración de los regalos no fue dada a conocer. Sin embargo, fuentes de Balcarce 50 aseguraron que Juan Carlos Pallarols no participó en la confección de las piezas.

El nombre del platero aparece como referencia debido a su trayectoria y a un antecedente vinculado directamente con una visita papal a la Argentina. En junio de 1982, Pallarols había realizado el cáliz utilizado por Juan Pablo II durante la Misa por la Paz en Buenos Aires.

El orfebre también protagonizó un cruce con Javier Milei en 2023. Según contaría posteriormente, se negó a incluir a los perros del mandatario en su bastón de mando.

En esta oportunidad, las autoridades mantuvieron en reserva tanto las imágenes de los obsequios como la identidad de quien estuvo a cargo de su producción, aunque confirmaron que Pallarols no formó parte del proceso de elaboración.

Los regalos del primer encuentro entre Milei y León XIV

La reunión prevista en la Casa Rosada tendrá como antecedente el primer encuentro entre Javier Milei y León XIV, realizado en la Santa Sede en junio de 2025.

En aquella oportunidad, el Presidente le entregó al Pontífice una serie de presentes que combinaron elementos culturales, religiosos y productos de consumo nacional.

Entre los obsequios se encontraban:

Un poncho de vicuña, confeccionado por artesanos de Catamarca.

Una teca de plata 900, destinada a guardar hostias consagradas.

Libros del economista Jesús Huerta de Soto, a quien Milei considera su mentor.

Una caja de conitos de dulce de leche.

Galletitas de limón.

Un frasco de dulce de leche tradicional.

La entrega de aquellos productos incluyó referencias a la producción artesanal catamarqueña, a la tradición religiosa y a los alimentos de consumo nacional.

En el nuevo encuentro, los presentes tendrán características diferentes, con un medallón que incorpora los escudos de ambos Estados y un instrumento litúrgico que lleva la imagen de la Virgen de Luján.