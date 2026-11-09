León XIV en la UCA: "El acceso al trabajo debe ser una prioridad de la política pública"

El Papa León XIV encabezó este lunes, desde las 16.10, un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicada en el barrio porteño de Puerto Madero. La actividad reunió a dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales, en una jornada que formó parte de la agenda oficial del Pontífice durante su visita al país.

Ante un auditorio completamente ocupado, el Santo Padre dirigió un mensaje centrado en la importancia del empleo, la dignidad de los trabajadores, la inclusión social y la necesidad de construir una sociedad basada en la colaboración. En su intervención, advirtió sobre las consecuencias humanas del desempleo y sostuvo que privar a una persona de trabajo significa mucho más que quitarle un ingreso económico: implica afectar su dignidad, limitar su capacidad de contribuir a la sociedad y profundizar la exclusión.

Uno de los conceptos centrales de su exposición fue la necesidad de que el acceso al trabajo constituya una prioridad de la política pública, en un contexto en el que también reivindicó el papel de los movimientos populares, la economía informal y las organizaciones comunitarias.

El Papa, además, transmitió un mensaje de unidad nacional y pidió superar las divisiones políticas y sociales. En ese sentido, planteó la necesidad de construir una Argentina unida, capaz de dejar atrás la polarización y avanzar hacia una convivencia fundada en la justicia y el diálogo.

Dirigentes sindicales, empresarios y movimientos sociales

La actividad se desarrolló en la sede de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, y congregó a representantes de distintos sectores vinculados con la producción y el empleo.

Entre los participantes se encontraban integrantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), representantes de cámaras empresariales y referentes de movimientos sociales. La convocatoria permitió reunir en un mismo espacio a sectores que tienen distintos roles dentro de la actividad económica y laboral del país.

El encuentro abrió un espacio de diálogo entre León XIV y los representantes del mundo del trabajo, en una jornada que integró las actividades oficiales previstas para la visita papal.

En la previa, el auditorio de la universidad registraba una ocupación completa, mientras que en los alrededores se observaba una concurrencia reducida de peregrinos. La presencia de público en las inmediaciones contrastaba con el importante despliegue de seguridad dispuesto para la actividad.

Efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Gendarmería Nacional participaron del operativo destinado a garantizar la seguridad durante el encuentro.

Además de funcionar como sede de la reunión con los representantes sindicales, empresariales y sociales, la UCA cumple un papel central en la organización de la cobertura periodística de la visita papal. La institución funciona como base operativa para los más de 2.600 periodistas nacionales e internacionales acreditados para seguir las actividades del Pontífice en la Argentina.

El llamado a construir una Argentina unida y superar la polarización

Durante su intervención, León XIV también dedicó parte de su mensaje a la necesidad de fortalecer la unidad nacional y promover una convivencia basada en el encuentro entre las personas.

El Pontífice planteó que la construcción de una sociedad unida requiere reconocer tanto la individualidad de cada persona como la importancia de los vínculos comunitarios. En ese sentido, explicó que Dios crea a cada ser humano de manera singular, pero también invita a establecer relaciones con Él y con los demás.

A partir de esa reflexión, sostuvo que la comunión y la colaboración constituyen el camino para alcanzar una Argentina unida y superar las divisiones.

"Este es el camino para construir la Argentina unida que deseamos para el futuro", expresó, al introducir el concepto de una auténtica amistad social, en los términos de la encíclica Fratelli tutti.

En su discurso, el Papa señaló: "Al igual que Dios nos ha creado de manera singular, Él cuenta también, de modo individual, con cada uno de nosotros. Pero, a la vez, nos invita a la comunión, entrando en relación con Él y con los demás. Este es el camino para construir la Argentina unida que deseamos para el futuro, una auténtica 'amistad social' en los términos de Fratelli tutti, que supere la polarización dialéctica y configure una arquitectura de la paz fundada en la justicia y el diálogo, a nivel nacional y multilateral".

El mensaje volvió a poner el acento en la necesidad de superar las confrontaciones y construir acuerdos que permitan fortalecer los vínculos sociales. León XIV reforzó esa idea al insistir en que la Argentina debe avanzar hacia una convivencia que deje atrás la polarización.

"Hay que construir una Argentina unida que supere la polarización y configure una arquitectura de la paz fundada en la justicia y el diálogo, a nivel nacional y multilateral", remarcó.

La referencia a la amistad social y a la arquitectura de la paz permitió vincular el llamado a la unidad con la necesidad de establecer relaciones basadas en el respeto, la justicia y el diálogo, tanto dentro del país como en el ámbito multilateral.

El desempleo como un drama que afecta la dignidad humana

Uno de los pasajes más destacados de la intervención estuvo dedicado al desempleo y a sus consecuencias sobre la vida de las personas. León XIV fue contundente al definirlo como "un auténtico drama en la vida de quien lo padece", y sostuvo que la falta de trabajo no puede analizarse únicamente desde sus consecuencias económicas.

Para desarrollar esa reflexión, recordó los planteos de su predecesor León XIII, quien buscó fomentar la concordia entre las partes involucradas en el ámbito laboral y eliminar los conflictos mediante un equilibrio adecuado entre los principios de la economía, la visión de los empresarios y las necesidades de los trabajadores y sus familias.

El Pontífice retomó ese enfoque para explicar que el empleo representa una dimensión fundamental de la dignidad humana y de la participación de las personas en la sociedad.

En su discurso afirmó: "Desde mi Predecesor León XIII, quien con el fin de fomentar la concordia entre las partes y eliminar los conflictos en el ámbito laboral planteó la necesidad de crear un equilibrio adecuado entre los principios de la economía, la visión de los empresarios y las necesidades del trabajador y de su familia. De ahí que el desempleo sea un auténtico drama en la vida de quien lo padece".

A continuación, profundizó sobre las consecuencias que genera la pérdida o la falta de oportunidades laborales. "Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad", sostuvo.

En esa misma reflexión, advirtió que el desempleo anula la capacidad de aportar a la sociedad y puede sumergir a las personas en situaciones de exclusión social. También señaló que ese fenómeno fragmenta la cohesión del cuerpo social y destruye la acción comunitaria orientada al bien común.

De esta manera, el Papa presentó el trabajo como un elemento que excede la remuneración económica y que se encuentra directamente relacionado con la integración social, la dignidad individual y la posibilidad de contribuir al desarrollo colectivo.

Economía popular y trabajadores informales

Otro de los ejes importantes del discurso estuvo relacionado con el principio de subsidiariedad y el papel que desempeñan los movimientos populares y los trabajadores informales en la construcción de soluciones comunitarias.

León XIV recordó que este principio, incorporado por primera vez a la doctrina social por el papa Pío XI, se convirtió en un marco para el desarrollo de las políticas de los gobiernos y también para regular las formas de integración económica entre los Estados.

En ese contexto, reivindicó las experiencias de organización de los sectores populares y destacó especialmente a quienes desarrollan actividades laborales informales.

Entre ellos mencionó expresamente a los cartoneros, los campesinos y los artesanos, a quienes reconoció como expresiones vivas de una subsidiariedad activa que el papa Francisco defendió en sus discursos dirigidos a los Movimientos Populares.

El Pontífice destacó que estos sectores no esperan pasivamente la asistencia estatal, sino que se organizan desde sus propias comunidades para generar respuestas a sus necesidades.

"Hoy en día, este principio, que el Papa Pío XI fue el primero en integrar en la doctrina social, se ha convertido en el marco en el que se desarrolla la acción de los gobiernos y que regula también las formas de integración económica entre los Estados. Al mismo tiempo los movimientos populares, la economía popular y los trabajadores informales —los cartoneros, los campesinos, los artesanos— son expresiones vivas de esta subsidiariedad activa que el Papa Francisco ha defendido en sus discursos a los Movimientos Populares. Ellos no esperan pasivamente la asistencia del Estado; se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias", señaló.

La reflexión puso de relieve la importancia de las iniciativas que surgen desde las propias comunidades y que buscan responder a las dificultades sociales y económicas mediante la organización colectiva.

Tierra, techo y trabajo: las tres demandas de la justicia social

En continuidad con su reconocimiento a los movimientos populares, León XIV hizo referencia a las tres demandas que el papa Francisco había señalado reiteradamente como exigencias fundamentales de la justicia social: tierra, techo y trabajo.

El Pontífice explicó que los sectores populares reclaman inclusión social a partir de esas tres necesidades, que representan condiciones fundamentales para una vida digna.

"Con su demanda de inclusión social ellos abogan por esas tres 'T': tierra, techo y trabajo, que muchas veces el Papa Francisco indicó como exigencias de la justicia social", manifestó.

La referencia vinculó las demandas de los trabajadores informales y de los movimientos populares con la doctrina social de la Iglesia y con la necesidad de garantizar condiciones que permitan una integración efectiva en la sociedad.

León XIV también destacó el valor de escuchar las experiencias de quienes participan de esas organizaciones y reconoció la importancia de sus testimonios.

"Por eso es estimulante escuchar sus testimonios, queridos amigos, y descubrir cómo Dios ha ido creciendo dentro de ustedes", expresó.

Finalmente, relacionó ese aprendizaje con la humildad y con la necesidad de reconocer que ninguna persona puede construir por sí sola un mundo mejor.

"A través del camino de la humildad nos damos cuenta de que no nos bastamos a nosotros mismos, que necesitamos de los demás y que solo abriéndonos a la colaboración con quienes nos rodean podremos construir, entre todos, un mundo mejor", destacó.