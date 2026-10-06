"Les vamos a arrancar la cabeza": la advertencia de Caputo ante un revés electoral

El ministro de Economía, Luis Caputo, dejó un mensaje contundente de cara a un posible revés del Gobierno en las elecciones de 2027 y ante la eventualidad de que ese resultado genere presiones sobre el dólar. En una entrevista concedida al streaming oficialista Carajo, el titular del Palacio de Hacienda combinó una fuerte confianza en el rumbo político de la administración de Javier Milei con una preparación explícita para un escenario adverso.

"Creo que en todos los escenarios gana el Presidente, en todos", aseguró Caputo. Sin embargo, inmediatamente incorporó un matiz a esa afirmación y planteó la necesidad de actuar bajo la hipótesis de que sus propias previsiones puedan no cumplirse.

"Si no se da lo que pienso yo, yo tengo que estar preparado para que los argentinos no sufran", sostuvo.

Ese enfoque atravesó buena parte de sus definiciones. El ministro insistió en que su estrategia no depende exclusivamente de que se concrete el escenario que considera más probable, sino también de contar con herramientas para responder si las condiciones financieras cambian.

Reservas, swap y una estrategia ante las presiones financieras

En ese marco, Caputo se refirió a la compra de reservas y a la búsqueda de un swap, aunque evitó brindar precisiones sobre este último acuerdo. La mención se produjo al describir los instrumentos con los que la gestión pretende enfrentar eventuales presiones financieras vinculadas con el riesgo electoral.

El ministro sintetizó su posición con una frase que volvió a repetir durante la entrevista: "Yo contemplo la posibilidad de estar errado y actúo como si fuera a estarlo".

La idea se completó con una de sus expresiones más contundentes, al explicar cómo respondería el Gobierno ante un escenario distinto al esperado:

"Y si no pasa lo que yo creo que va a pasar, les vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado".

De esta manera, el planteo de Caputo quedó estructurado sobre una doble premisa: confianza en el escenario que proyecta y preparación para una eventual situación de tensión.

El diagnóstico económico detrás del optimismo

El ministro también pronosticó un ingreso significativo de divisas. "Hay un montón de dólares que se vienen", señaló, vinculando ese optimismo con distintos elementos de la política económica.

Entre los factores mencionados aparecen:

El equilibrio fiscal.

Una política monetaria restrictiva.

El ingreso esperado de inversiones.

La compra de reservas.

La búsqueda de un swap.

Estos componentes forman parte del diagnóstico expuesto por Caputo para explicar por qué considera posible atravesar las eventuales presiones financieras. Al mismo tiempo, su insistencia en que se prepara para estar equivocado funciona como el eje de su planteo frente a la incertidumbre.

"Me preparo como si pudiera estar equivocado", reiteró.

Brasil y el vínculo con el bolsonarismo

Durante la misma entrevista, Caputo también se refirió al escenario político brasileño. El ministro celebró el triunfo en primera vuelta en las elecciones presidenciales brasileñas del senador Flávio Bolsonaro y sostuvo que la relación entre Argentina y Brasil "solo puede mejorar" si el candidato del Partido Liberal vuelve a imponerse en la segunda vuelta, prevista para el próximo 25 de octubre, frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Su análisis sobre la relación bilateral estuvo acompañado por una definición sobre la continuidad de los vínculos entre ambos países. "Argentina tiene una relación histórica, institucional y comercial con Brasil. (Continuará) independientemente de quién gane", afirmó.

Caputo, no obstante, destacó específicamente el vínculo con el bolsonarismo y señaló que una eventual continuidad de ese espacio contribuiría, según su planteo, a profundizar los canales de cooperación.

"Eso mejora el diálogo, mejora las ganas de cooperar mutuamente, de trabajar juntos", sostuvo.