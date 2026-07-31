El PRO nacional respaldó a la nueva conducción en Catamarca

El proceso de renovación de autoridades del PRO en Catamarca recibió el respaldo de la conducción nacional del partido a través de las declaraciones del dirigente Francisco Quintana, coordinador político regional, quien destacó el resultado de las recientes elecciones internas y expresó su acompañamiento a la nueva conducción encabezada por Facundo Miranda como presidente y Natalia Saseta como secretaria general.

Tras la realización de los comicios partidarios, Quintana sostuvo que la elección de las nuevas autoridades constituye una muestra del funcionamiento democrático de la fuerza política y valoró el proceso interno como un mecanismo que permite fortalecer al espacio mediante la participación de sus dirigentes.

El referente nacional consideró que la elección refleja la dinámica institucional del partido y aseguró que se trata de la expresión de "un partido vivo y activo", capaz de debatir y resolver sus propuestas a través de mecanismos transparentes.

En ese contexto, remarcó que la definición de las nuevas autoridades marca el comienzo de una nueva etapa para el PRO en la provincia y ratificó el acompañamiento de la estructura nacional hacia la conducción surgida del proceso interno.

Facundo Miranda, un dirigente de renovación

Durante sus declaraciones, Francisco Quintana puso especial énfasis en la figura del nuevo presidente del PRO Catamarca, Facundo Miranda, a quien definió como un dirigente que representa una instancia de renovación dentro del partido.

El coordinador político regional sostuvo que el liderazgo de Miranda se enmarca en el proceso de reorganización que impulsa el PRO en distintos distritos del país y afirmó que su perfil responde a la necesidad de fortalecer una nueva etapa para el espacio político.

En ese sentido manifestó: "La figura de Facundo es la de un dirigente joven que viene a renovar y a oxigenar nuestro partido en Catamarca. Es un liderazgo que acompañamos y que comparte la mirada de reconstrucción que impulsamos a nivel nacional".

Con esas palabras, Quintana expresó el respaldo de la conducción nacional hacia la nueva presidencia provincial y destacó la coincidencia entre el proyecto local y la estrategia política que el partido desarrolla en el ámbito nacional.

La reorganización

El dirigente nacional explicó que la renovación de autoridades en Catamarca forma parte de una estrategia de reorganización partidaria promovida por el expresidente Mauricio Macri. Según indicó, este proceso tiene como finalidad consolidar una estructura política fortalecida que permita al PRO construir una alternativa competitiva con vistas al escenario electoral de 2027.

En ese marco, la designación de las nuevas autoridades provinciales se integra al plan de reconstrucción partidaria que, de acuerdo con Quintana, se impulsa desde la conducción nacional para reorganizar el funcionamiento del espacio en distintos puntos del país.

El dirigente sostuvo que el objetivo consiste en fortalecer la organización interna mediante nuevos liderazgos y avanzar en una agenda común entre las distintas jurisdicciones.

Agenda de trabajo para el segundo semestre

Además de respaldar a la nueva conducción, Francisco Quintana confirmó que ya existe una agenda de trabajo acordada entre la conducción nacional y las autoridades recientemente electas del PRO Catamarca.

De acuerdo con lo expresado por el dirigente, esa planificación comprende actividades previstas para el segundo semestre de 2026, en el marco de la reorganización política que atraviesa el partido.

La coordinación de ese trabajo conjunto buscará articular acciones entre la conducción nacional y el espacio provincial, acompañando el inicio de la gestión encabezada por Facundo Miranda y Natalia Saseta. Aunque no brindó detalles sobre las actividades previstas, Quintana señaló que la agenda ya se encuentra definida y formará parte de las tareas que comenzarán a desarrollarse durante los próximos meses.

Como parte del respaldo expresado a la nueva conducción provincial, Francisco Quintana también confirmó que viajará a Catamarca para participar del acto de asunción de las autoridades recientemente electas.

El dirigente nacional acompañará la ceremonia en la que asumirán formalmente Facundo Miranda, Natalia Saseta y el resto de los integrantes de la nueva mesa directiva del PRO Catamarca.