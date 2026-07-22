Llega al país el nuevo embajador del Vaticano y crece la expectativa por la visita de León XIV

El nuevo Nuncio Apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, llega este miércoles al país en un contexto marcado por la expectativa ante una posible visita del papa León XIV.

El representante del Vaticano, designado en mayo, será recibido en Buenos Aires por la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). El titular del Episcopado, monseñor Marcelo Colombo, y el secretario general, monseñor Raúl Pizarro, estarán al frente de la bienvenida oficial al nuevo representante del Pontífice.

La Iglesia argentina prepara además una celebración eucarística para recibir formalmente a Banach, aunque la fecha de esa ceremonia todavía debe ser confirmada.

El arribo del nuevo embajador del Vaticano es leído como un gesto diplomático de relevancia ante la posibilidad de que León XIV concrete una visita a la Argentina. El Papa lo designó el 14 de mayo pasado, y desde entonces el nombramiento fue interpretado como una decisión que podría allanar el camino para una eventual llegada del Pontífice al país.

La expectativa por una visita durante 2026

León XIV manifestó en distintas ocasiones su intención de viajar a Argentina y Uruguay durante 2026. La posibilidad también fue mencionada por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, quien afirmó haber escuchado ese deseo directamente del Papa durante un encuentro en el Vaticano.

Según trascendió, el Pontífice expresó su intención de recorrer la región del Río de la Plata, un territorio que el papa Francisco había querido visitar sin llegar a concretar ese viaje.

Sin embargo, la posibilidad todavía no cuenta con una confirmación oficial de la Santa Sede.

En el Gobierno argentino circularon señales que alimentaron las expectativas. Tanto el presidente Javier Milei como el canciller Pablo Quirno mencionaron el próximo mes de noviembre como una fecha tentativa para una gira que, además de la Argentina, incluiría Perú y Uruguay.

La falta de una confirmación formal mantiene abierta la expectativa y deja el eventual viaje dentro del terreno de las posibilidades. En ese contexto, la llegada de Banach adquiere una dimensión adicional por su condición de nuevo representante del Vaticano en el país.

Una celebración oficial para recibir al nuevo nuncio

La llegada del Nuncio Apostólico será acompañada por una recepción institucional de la Iglesia argentina. Marcelo Colombo y Raúl Pizarro estarán a cargo de recibir al representante de León XIV en Buenos Aires.

La celebración eucarística que prepara la Iglesia funcionará como el marco formal para la bienvenida al nuevo embajador del Vaticano. La fecha, de todos modos, todavía no fue confirmada.

El arribo de Banach se produce así en un momento en el que la relación entre la diplomacia vaticana y la Argentina vuelve a concentrar atención, especialmente por la posibilidad de una visita papal que, de concretarse, también abarcaría otros países de la región.

Quién es Michael Wallace Banach

Michael Wallace Banach tiene 63 años. Nació en Worcester, Massachusetts, Estados Unidos, el 19 de noviembre de 1962, y fue ordenado sacerdote el 2 de julio de 1988.

Es doctor en Derecho Canónico y habla francés, italiano, polaco y español.

Su trayectoria dentro del servicio diplomático de la Santa Sede comenzó en 1994. Desde entonces desarrolló una extensa carrera en distintas representaciones vaticanas y organismos internacionales.

Entre sus antecedentes se encuentran:

Funciones en las nunciaturas de Bolivia y Nigeria .

. Trabajo en la Sección para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado vaticana .

. Representación permanente de la Santa Sede ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) .

. Representación ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) .

. Representación ante la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares .

. Observador permanente ante la ONUDI y la oficina de la ONU en Viena.

En 2007 fue nombrado representante permanente de la Santa Sede ante esos organismos y entidades internacionales, ampliando una trayectoria diplomática que ya había comenzado en distintos destinos del servicio exterior vaticano.

La carrera diplomática

En 2013, Banach fue nombrado arzobispo titular de Memfi, Egipto, y nuncio apostólico. A partir de entonces, ocupó diferentes destinos como representante del Vaticano:

Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón , entre 2013 y 2016.

, entre 2013 y 2016. Senegal, Cabo Verde, Guinea-Bisáu y Mauritania , entre 2016 y 2022.

, entre 2016 y 2022. Hungría, entre 2022 y 2026.

Su experiencia en distintos países y regiones constituye el principal antecedente de su llegada a la Argentina como representante diplomático de León XIV. El nuevo nuncio reemplaza a Miroslaw Adamczyk, quien a comienzos de este año fue destinado a la delegación diplomática vaticana en Albania.