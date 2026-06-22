Lo anunció Adorni: Lanari deja la Secretaría de Comunicación y Prensa

El Gobierno nacional confirmó este lunes la salida de Javier Lanari de la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Nación. La noticia fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien utilizó sus redes sociales para informar el cambio dentro de la estructura de comunicación de la administración nacional.

A través de un mensaje público, Adorni expresó su reconocimiento al funcionario saliente y destacó el tiempo que compartió dentro de la gestión. "Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos", escribió.

El mensaje constituyó la confirmación oficial de la salida de Lanari de un área que tuvo un papel central en la comunicación institucional del Gobierno desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza.

La búsqueda de un sucesor

Junto con el anuncio de la salida de Lanari, Adorni también informó que el Gobierno dará a conocer próximamente quién ocupará el cargo vacante.

Según precisó el jefe de Gabinete, el futuro secretario trabajará de manera coordinada con el flamante vocero, Adrián Ravier, quien tendrá un rol complementario dentro de la estructura de comunicación oficial.

De esta manera, la administración nacional inició el proceso de reorganización de una de las áreas estratégicas del Ejecutivo, a la espera de la designación del funcionario que asumirá la conducción de la Secretaría de Comunicación y Prensa.

El recorrido de Lanari

Javier Lanari se incorporó a la gestión de La Libertad Avanza en diciembre de 2023. Su primer cargo formal dentro del Gobierno fue el de subsecretario de Prensa, función que desempeñó como colaborador directo y mano derecha del entonces vocero presidencial Manuel Adorni.

Durante esa etapa tuvo una participación activa en la coordinación de la comunicación gubernamental y en el vínculo cotidiano con los medios de comunicación acreditados en la Casa Rosada. Entre sus responsabilidades se encontraba la coordinación de la Sala de Periodistas de la sede gubernamental, además de desempeñarse como canal directo de diálogo con los trabajadores de prensa que cubren la actividad oficial.

Posteriormente, cuando Adorni fue promovido al cargo de jefe de Gabinete, Lanari asumió la titularidad de la Secretaría de Comunicación y Prensa, consolidando su protagonismo dentro del esquema comunicacional del Gobierno.

Su participación en los medios públicos

Además de sus funciones específicas dentro de la Secretaría, Lanari desarrolló tareas vinculadas a la Coordinación de Medios Públicos.

Bajo su órbita se llevaron adelante procesos relacionados con la reestructuración y el control de contenidos de Radio y Televisión Argentina (RTA), los canales públicos y las plataformas oficiales. Su actividad también se extendió al ámbito digital, donde se convirtió en una de las voces más activas en defensa de la gestión libertaria. A través de las redes sociales replicó la línea discursiva impulsada por el presidente Javier Milei y participó activamente en la difusión de los mensajes oficiales.

Entre las áreas en las que tuvo intervención se encuentran:

• La Secretaría de Comunicación y Prensa de la Nación.

• La coordinación de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada.

• El vínculo directo con los trabajadores de prensa.

• La Coordinación de Medios Públicos.

• La reestructuración y control de contenidos de Radio y Televisión Argentina (RTA).

• La supervisión de canales públicos y plataformas oficiales.

Una relación de larga data con Javier Milei

La relación entre Javier Lanari y el presidente Javier Milei antecede a la actividad política y se remonta a varios años antes de la llegada de La Libertad Avanza al Gobierno nacional.

Ambos se conocieron hace más de ocho años en el sector privado y desarrollaron un vínculo caracterizado por la confianza mutua. Durante ese período, Lanari entrevistó frecuentemente a Milei en sus programas matutinos de Radio Belgrano y compartió con él distintos debates televisivos en Crónica TV.

Ese vínculo previo continuó fortaleciéndose con el paso del tiempo y se trasladó posteriormente al ámbito político, donde Lanari pasó a desempeñar funciones dentro de la administración nacional.

El vínculo con Karina Milei

En paralelo a su relación con el Presidente, Lanari también construyó una estrecha relación con Karina Milei, secretaria de Presidencia y hermana del mandatario.

Según se informó, acompañó a Karina Milei durante las recorridas por distintos canales de televisión antes de que Javier Milei asumiera la Presidencia de la Nación.

Durante su paso por el Gobierno fue considerado por distintos sectores como un "intérprete" del pensamiento del Presidente. Esa cercanía política y personal quedó reflejada en el respaldo que recibió tanto en declaraciones públicas como en redes sociales por parte de Javier Milei.

A lo largo de estos dos años y medio de gestión, Lanari se mantuvo como una de las figuras más mencionadas dentro del entorno comunicacional del oficialismo y como uno de los principales referentes encargados de transmitir y defender la visión política del Gobierno nacional.