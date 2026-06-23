Jesica Cirio entregó su celular y avanzan las pericias por el video de los fajos de dólares

La investigación judicial que tiene como eje el presunto enriquecimiento ilícito del exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, sumó este martes un nuevo capítulo con la entrega del teléfono celular de Jésica Cirio para su correspondiente análisis pericial.

La modelo y conductora realizó la entrega del dispositivo a través de uno de sus abogados en el juzgado federal de Lomas de Zamora, donde se encuentra bajo investigación junto a su exmarido. La medida se concretó en cumplimiento de una intimación judicial que había fijado un plazo de 24 horas para poner el teléfono a disposición de la Justicia.

La decisión se produjo luego de que el dispositivo fuera requerido en el marco de una pesquisa que busca establecer si allí se encuentran almacenadas imágenes consideradas de interés para la causa. Los investigadores sostienen que el teléfono podría contener un video en el que Cirio aparece dentro del vestidor de Insaurralde mostrando fajos de dólares termosellados.

La intimación del juez Luis Armella

La entrega del celular ocurrió luego de una orden emitida por el juez federal Luis Armella, quien conduce la investigación. La medida había sido adoptada tras una serie de actuaciones judiciales que incluyeron el allanamiento de la vivienda de Cirio ubicada en la zona porteña de Las Cañitas, en el marco de la búsqueda del dispositivo requerido para la investigación.

Ante el vencimiento del plazo otorgado por el magistrado, uno de los abogados de la conductora se presentó en los tribunales federales para formalizar la entrega.

La actuación judicial tiene como finalidad permitir que especialistas puedan examinar el contenido del teléfono y verificar la existencia de material que pueda resultar relevante para el expediente.

El rol de la defensa y el traslado del dispositivo

El encargado de concretar la entrega fue el abogado de Jésica Cirio, Claudio Caffarello, quien se presentó pasadas las 9 de la mañana en los tribunales de Lomas de Zamora. El propio letrado confirmó ante los periodistas presentes en el lugar que llevaba el teléfono de su defendida para ponerlo a disposición de la Justicia.

La escena generó expectativa debido a que desde el día anterior se especulaba con que sería el abogado quien realizaría personalmente el trámite, evitando la presencia pública de Cirio en los tribunales.

Claudio Caffarello

Según se informó, Caffarello llegó al juzgado portando un sobre de papel madera en el que aseguró trasladar el dispositivo móvil requerido por el magistrado. Posteriormente, efectivos de Gendarmería Nacional salieron del edificio judicial y cargaron en un vehículo de la fuerza una caja que contendría el teléfono entregado, el cual será sometido a las correspondientes tareas periciales.

El video que buscan los investigadores

Uno de los principales objetivos de la medida es determinar si el teléfono contiene las imágenes que actualmente concentran gran parte de la atención dentro del expediente. Los investigadores consideran que en el dispositivo podrían encontrarse registros audiovisuales en los que Cirio aparece en el vestidor de Martín Insaurralde junto a fajos de dólares termosellados.

De acuerdo con las estimaciones mencionadas en la investigación, el dinero observado en esas imágenes podría alcanzar una suma cercana a los 10 millones de dólares.

La posible existencia de ese material audiovisual convirtió al teléfono en una pieza relevante para el avance de la causa y explica la insistencia judicial para obtener el dispositivo y realizar los análisis correspondientes.

La investigación sobre el patrimonio de Insaurralde

El expediente está centrado en el presunto enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora y exesposo de Jésica Cirio.

Dentro de esa causa, Cirio aparece investigada como supuesta partícipe de ese delito. En paralelo, el fiscal federal Sergio Mola solicitó distintas medidas de prueba destinadas a profundizar la investigación y ampliar la recolección de elementos de análisis.

Entre esas actuaciones se incluyó un requerimiento dirigido al diario LA NACION, al que se le pidió entregar a la Justicia los siete videos difundidos públicamente durante el fin de semana y que mostrarían las imágenes de los fajos de dólares.

El peritaje contable, una prueba central

Mientras se desarrollan las nuevas medidas probatorias, la causa avanza sobre una instancia considerada clave por los investigadores: el peritaje contable sobre los bienes de Martín Insaurralde.

La Justicia busca determinar con precisión la composición patrimonial del exfuncionario, sus gastos y sus propiedades. La tarea comprenderá un total de 75 puntos de pericia, que serán desarrollados por expertos de la Corte Suprema de Justicia.

Según se informó, esos puntos fueron consensuados entre:

El fiscal Sergio Mola.

La defensa de Martín Insaurralde.

La defensa de Jésica Cirio.

La defensa de Sofía Clérici.

Clérici fue identificada en la causa como la compañera de viaje de Insaurralde y la persona que se encontraba junto a él en el yate Bandido, en Marbella.

El origen de la investigación y las tensiones en la causa

La investigación tuvo como punto de partida la difusión en Instagram de imágenes vinculadas al viaje realizado por Insaurralde y Sofía Clérici en 2023.

Aquella publicación se transformó en el elemento que impulsó el inicio de las actuaciones judiciales y derivó posteriormente en allanamientos y medidas de prueba orientadas a reconstruir la evolución patrimonial de los involucrados. En la actualidad, el peritaje contable también se convirtió en un punto de tensión entre el juez Armella y el fiscal Mola.

La diferencia surge a partir del planteo realizado por la fiscalía para incluir dentro de las evaluaciones patrimoniales los bienes de la segunda esposa de Insaurralde.

Según se informó, esos bienes habían sido contemplados inicialmente dentro del análisis, pero luego quedaron excluidos del alcance del peritaje, situación que motivó el reclamo del Ministerio Público Fiscal. Mientras continúan las discusiones sobre los alcances de la investigación patrimonial, la aparición del video con imágenes de fajos de billetes termosellados volvió a colocar el foco sobre la causa y generó un nuevo impulso en una investigación que sigue sumando medidas judiciales y pericias destinadas a esclarecer los hechos bajo análisis.