Catamarca On-Chain: se abre una nueva etapa de formación en blockchain y gobernanza digital

El gobernador Raúl Jalil encabezó hoy una reunión institucional que marcó la apertura formal de la semana intensiva de formación en tecnología blockchain y gobernanza digital, en el marco del programa Catamarca On-Chain.

El encuentro reunió a autoridades provinciales, representantes institucionales y referentes técnicos vinculados con el desarrollo de tecnologías descentralizadas. Participaron el coordinador de la Unidad de Asuntos Estratégicos y Reforma del Estado, Juan Pablo Dusso; el concejal de la Capital Gustavo Aguirre; Mariano Toledo, presidente de Catamarca Telecomunicaciones SAPEM; y Marina Marchesotti, CBO de Polkadot Blockchain Academy, junto a su equipo técnico integrado por Giselle Heleg y María Sdrigotti.

Durante la reunión, las autoridades de la empresa presentaron la agenda de trabajo que se desarrollará entre el 14 y el 18 de septiembre, dentro del programa Catamarca On-Chain y de la Ley Provincial N.º 5923.

La propuesta está orientada a fortalecer las capacidades analíticas y operativas del sector público, con una agenda que combina formación conceptual, análisis estratégico, experiencias prácticas y discusión sobre los aspectos regulatorios y éticos relacionados con la incorporación de estas tecnologías.

¿Quiénes participarán?

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la participación de más de 100 decisores de la administración pública provincial. Entre los participantes se encuentran los titulares de los ministerios de Educación, Producción, Trabajo y Salud, además de autoridades de la Universidad Nacional de Catamarca.

La convocatoria plantea un abordaje que busca analizar de qué manera las tecnologías descentralizadas pueden incorporarse al funcionamiento del Estado de manera responsable. La propuesta parte de una premisa definida: la modernización estatal no se limita a incorporar herramientas informáticas. En cambio, el enfoque planteado apunta al fortalecimiento institucional necesario para acreditar hechos, gestionar información con trazabilidad y generar mayores niveles de confianza ciudadana.

Desde esta perspectiva, la tecnología blockchain y las herramientas asociadas a la gobernanza digital son abordadas como parte de un proceso de fortalecimiento de las capacidades del sector público.

La iniciativa contempla tanto la dimensión tecnológica como los criterios necesarios para que una eventual adopción se produzca dentro de parámetros de seguridad, regulación y responsabilidad.

Identidad digital, trazabilidad y evidencia en los trámites

A lo largo de las actividades previstas, los participantes analizarán aplicaciones concretas de las tecnologías descentralizadas. Entre los temas de trabajo se encuentran la identidad digital verificable y los mecanismos de evidencia en trámites públicos.

El análisis estará orientado a comprender las posibilidades de utilizar estas herramientas en procesos vinculados con la gestión estatal, particularmente en aquellos aspectos relacionados con la acreditación de hechos y la trazabilidad de los datos.

La agenda también incorpora cuestiones vinculadas con la regulación y los límites que deben contemplarse para garantizar una adopción segura. Entre los principales ejes de análisis se encuentran:

Identidad digital verificable.

Trazabilidad de procesos y datos.

Mecanismos de evidencia en trámites públicos.

Aspectos regulatorios.

Protección de datos.

Interoperabilidad.

Límites éticos para una adopción segura.

Estos contenidos forman parte de una agenda que busca vincular la formación tecnológica con las necesidades concretas de la gestión pública.

Formación junto a Polkadot Blockchain Academy

El esquema de trabajo combina formación teórica y laboratorios aplicados junto a Polkadot Blockchain Academy, entidad educativa global fundada por el Dr. Gavin Wood. La participación de la academia aporta sus criterios de evaluación dentro del ecosistema Web3, incorporando una dimensión técnica al proceso de formación que se desarrollará durante la semana.

La articulación plantea un recorrido que comienza con la nivelación conceptual y el análisis estratégico, avanza hacia experiencias prácticas y culmina con espacios de debate y una actividad abierta sobre blockchain, Polkadot y Web3.

El objetivo es que los participantes puedan abordar las tecnologías descentralizadas desde diferentes dimensiones, no solamente desde su funcionamiento técnico, sino también desde sus implicancias para la gestión pública, la regulación, la protección de datos y la interoperabilidad.

El cronograma de trabajo

La agenda presentada durante la reunión contempla actividades diferenciadas para cada jornada de la semana. Lunes 14 y martes 15: se desarrollarán jornadas de nivelación conceptual y mesas de trabajo estratégico destinadas a abordar los desafíos de la gestión pública.

Estos primeros encuentros permitirán establecer una base conceptual común y avanzar en el análisis de los desafíos que plantea la incorporación de nuevas tecnologías al funcionamiento estatal.

Miércoles 16: será el turno de los laboratorios prácticos, con actividades centradas en trazabilidad, identidad digital y validación de procesos. La jornada tendrá un perfil aplicado y permitirá trasladar los conceptos trabajados previamente hacia experiencias vinculadas con procesos concretos.

Jueves 17: se realizarán paneles de debate sobre gobernanza, regulación, protección de datos y marcos de adopción responsable. El eje estará puesto en las condiciones que deben considerarse para incorporar estas tecnologías de manera segura y dentro de criterios institucionales adecuados.

Viernes 18: la semana finalizará con una charla abierta sobre blockchain, Polkadot y Web3 en el Nodo Tecnológico. Esta actividad estará destinada a equipos técnicos gubernamentales, académicos, estudiantes e invitados especiales, ampliando el espacio de participación más allá de los decisores que forman parte de las jornadas de capacitación.