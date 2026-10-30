Macri sobre el acuerdo electoral con Milei: "No se avanzó nada"

Mauricio Macri reapareció públicamente durante la gala solidaria anual de Hacemos!, la asociación civil con propósitos educativos que preside María Eugenia Vidal, y dejó una definición contundente sobre las conversaciones entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) para alcanzar un acuerdo electoral con vistas a 2027: "No han avanzado nada".

El expresidente transmitió esa evaluación a los cronistas que lo abordaron antes de subir a un ascensor, en una breve declaración que volvió a poner en evidencia las dificultades para concretar un entendimiento entre las dos fuerzas políticas. La afirmación también fue ratificada por el diputado nacional Fernando de Andreis, uno de los dirigentes de mayor confianza de Macri y responsable de la representación del PRO en las reuniones con funcionarios del Gobierno nacional.

La falta de avances se refiere a las negociaciones que buscan establecer un acuerdo electoral de alcance nacional de cara a 2027. Aunque las conversaciones continúan y existen encuentros periódicos entre representantes de ambos espacios, hasta el momento no se habría conseguido progresar hacia una definición concreta.

Macri señaló que esa situación le había sido transmitida por el propio De Andreis, diputado nacional y secretario general del PRO, quien participa directamente de las reuniones con los principales funcionarios del presidente Javier Milei.

Mauricio Macri dijo que "no se ha avanzado nada" en el acuerdo electoral con La Libertad Avanza para 2027 https://t.co/kMXdZvPCI0 https://t.co/XztAGnmxhg \— LA NACION (@LANACION) October 30, 2026

Quiénes participan de las reuniones en la Casa Rosada

La representación del PRO en las conversaciones está encabezada por Fernando de Andreis, junto con el jefe del bloque de diputados nacionales del partido, Cristian Ritondo. Ambos dirigentes mantienen encuentros con representantes de La Libertad Avanza para discutir un posible entendimiento electoral nacional.

Por el oficialismo participan los primos Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem, además del jefe de Gabinete, Diego Santilli. Las reuniones se desarrollan en la Casa Rosada y tienen una frecuencia quincenal.

La presencia de estos dirigentes en las conversaciones muestra que el diálogo involucra a representantes de peso de ambas fuerzas políticas. Por el lado del PRO, De Andreis mantiene un vínculo directo con Macri y está al frente de la representación partidaria en las negociaciones, mientras que Ritondo participa desde su responsabilidad como jefe de los diputados del espacio.

Del lado de La Libertad Avanza, los encuentros cuentan con la participación de Martín y Eduardo "Lule" Menem y de Santilli, quienes intervienen en las discusiones con los referentes del PRO.

Sin embargo, pese a la continuidad de estas reuniones cada quince días, la evaluación transmitida por Macri fue que no se registraron avances en la construcción del acuerdo electoral. La definición del expresidente marca el estado actual de una negociación que tiene como horizonte los comicios de 2027, pero que todavía no logró traducirse en resultados concretos.

Macri y el Presupuesto 2027

Durante el cóctel solidario anual de Hacemos!, Macri también aprovechó su intervención desde el escenario para referirse al debate político y económico que atraviesa la Argentina, con especial atención a la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso.

El expresidente cuestionó el nivel de confrontación que, según planteó, domina el tratamiento de las cuentas públicas y consideró que el presupuesto debería funcionar como un ámbito de encuentro entre los distintos sectores políticos, en lugar de convertirse en un escenario de enfrentamiento.

"En la Argentina estamos debatiendo si déficit fiscal sí o no, si sigue uno o sigue el otro, y el presupuesto, en vez de ser un lugar de unión de los argentinos, donde decimos 'nuestros escasos recursos los vamos a poner en el lugar que corresponde', es una guerra, una batalla", afirmó.

La expresión "una guerra" sintetizó su crítica al clima de disputa política alrededor del Presupuesto 2027. Para Macri, la discusión sobre el destino de los recursos públicos debería permitir establecer prioridades compartidas y definir cuáles son las necesidades que requieren mayor atención.

En ese contexto, el exmandatario manifestó su malestar por la dinámica del debate y expresó: "Todo esto es política de la mala. Da bronca".

Sus palabras estuvieron dirigidas a la confrontación que, según describió, desplaza la posibilidad de construir acuerdos sobre la utilización de los recursos disponibles. En lugar de concentrarse exclusivamente en las diferencias sobre el déficit fiscal, la continuidad de los dirigentes o las disputas por el poder, Macri planteó que la discusión debería orientarse hacia las necesidades de la sociedad.

La prioridad son los chicos en situación de vulnerabilidad

En otro tramo de su discurso, el líder del PRO puso el foco en la situación de los niños y adolescentes que atraviesan condiciones de vulnerabilidad y reclamó que las discusiones políticas no pierdan de vista la necesidad de garantizarles oportunidades.

"Cada uno de estos chicos [en condiciones de vulnerabilidad] tiene que tener una oportunidad", sostuvo durante la actividad organizada por Hacemos!. La referencia a los sectores vulnerables ocupó un lugar central en su mensaje. Macri consideró que las disputas sobre quién conducirá el país dentro de un año o las evaluaciones sobre la gestión del momento no deberían desplazar la atención de cuestiones que, a su entender, requieren un compromiso compartido.

"No sirve de nada discutir quién va a seguir conduciendo el país dentro de un año, si sirve o no sirve lo que se está haciendo, si no ponemos un foco en eso tan importante y nos podemos unir", agregó.

De esta manera, vinculó la necesidad de alcanzar acuerdos políticos con la posibilidad de atender problemáticas sociales concretas. Su planteo apuntó a que las diferencias entre los espacios no impidan establecer objetivos comunes, especialmente cuando se trata de generar oportunidades para quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

El mensaje también estuvo relacionado con la función que cumple Hacemos!, la asociación civil con propósitos educativos que preside Vidal y que organizó el encuentro solidario anual. En ese ámbito, Macri eligió desarrollar una reflexión sobre la responsabilidad de los liderazgos políticos y la importancia de colocar las necesidades sociales por encima de las disputas partidarias.

El llamado a construir liderazgos capaces de unir

En el cierre de su intervención, Macri amplió su planteo y sostuvo que la sociedad no puede quedar reducida a los intereses de un sector político. Para el expresidente, los dirigentes tienen que comprender que las necesidades del país requieren una mirada más amplia y una disposición a construir consensos.

"Si no tenemos liderazgos políticos que entiendan esto, la sociedad es mucho más que solamente un sector, somos todos", concluyó.

La frase resumió el sentido de su discurso durante la gala de Hacemos!: la necesidad de que los dirigentes puedan superar las diferencias y reconocer que la sociedad está integrada por distintos sectores cuyos intereses deben ser considerados.

La diferencia con Milei por Brasil

La reaparición de Macri también estuvo atravesada por acontecimientos políticos de Brasil. El expresidente evitó responder sobre el operativo de escape del excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, en el que colaboró el Gobierno nacional.

Ante las consultas sobre ese episodio, prefirió esquivar el tema y argumentó que "no está encima del tema". De ese modo, evitó emitir una opinión sobre la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil y sobre la intervención del Gobierno argentino en el operativo mencionado. Sin embargo, sí tomó posición respecto del resultado electoral brasileño. A diferencia de Javier Milei, Macri felicitó a Lula da Silva por su triunfo en el balotaje. El presidente reelecto de Brasil le agradeció ese gesto durante la jornada, a través de las redes sociales.

La diferencia entre las posiciones de ambos dirigentes también quedó reflejada en el planteo institucional del PRO. Ante el silencio del jefe de Estado, el partido reclamó una política exterior con mayor apertura al diálogo y pidió que el Gobierno nacional mantenga vínculos con quienes sostienen posiciones diferentes.

En ese sentido, el espacio reclamó una diplomacia que dialogue "con quienes piensan distinto", una definición que acompañó la decisión de Macri de felicitar a Lula da Silva.