Diputados: la oposición busca avanzar con discapacidad y endeudamiento mientras LLA impone su cronograma

La Cámara de Diputados tendrá esta semana una agenda atravesada por la disputa entre La Libertad Avanza (LLA) y los bloques opositores por el tratamiento de distintos proyectos sensibles.

Mientras el diputado libertario Santiago Pauli, presidente de la Comisión de Finanzas, convocó a una reunión para este martes a las 15, la oposición buscará reunir el quórum necesario este miércoles a las 12 para avanzar con el emplazamiento de las comisiones que deben tratar iniciativas sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia vence el próximo 31 de diciembre.

El emplazamiento permite establecer plazos concretos para que las comisiones aborden los proyectos y emitan dictamen. De esta manera, la oposición intenta acelerar una discusión para la que el oficialismo ya estableció un cronograma propio.

El calendario que fijó La Libertad Avanza

Desde el oficialismo defienden el esquema de trabajo definido en las comisiones. La diputada Silvana Giudici, secretaria parlamentaria del bloque de LLA, sostuvo que la intención es escuchar a especialistas y avanzar hacia un dictamen unificado.

"Nosotros tenemos un cronograma fijado para escuchar expositores, darle unificación de giro y trabajar seriamente en un dictamen que no implique beneficiar a bancos ni financieras que hayan prestado a tasas altas que ahora se les dificulta cobrar", señaló.

En el caso del endeudamiento familiar, Pauli estableció dos reuniones informativas con invitados: la primera para este martes 8 de septiembre y la segunda para el miércoles 16.

Luego, el miércoles 23, se realizaría una reunión de debate entre los diputados y el 30 de septiembre quedó fijado como fecha límite para emitir dictamen.

Uno de los principales obstáculos es la cantidad de iniciativas presentadas. Hay cerca de 50 proyectos vinculados con el endeudamiento familiar, distribuidos en nueve comisiones. Solo en Finanzas existen 35 expedientes sobre la problemática.

La oposición busca acelerar el tratamiento

Los bloques opositores sostienen que el sobreendeudamiento de los hogares adquirió una dimensión que requiere una respuesta legislativa.

La diputada radical María Inés Zigarán, integrante de Provincias Unidas, afirmó que se trata de un problema que afecta la capacidad de las familias para afrontar gastos esenciales.

"El sobreendeudamiento de los hogares dejó de ser un fenómeno marginal", sostuvo, y planteó la necesidad de establecer un régimen que permita diferenciar estas situaciones de los casos de insolvencia empresarial o fraude.

En el proyecto presentado por Zigarán, que propone crear un Régimen de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Personas Humanas, se incorporan datos del Banco Central sobre el deterioro de la cartera crediticia.

Según esas cifras, en junio de 2026 la irregularidad de la cartera bancaria de las familias llegó al 12,8%, frente al 7,6% del financiamiento total al sector privado y el 3,5% correspondiente al crédito a empresas.

Los préstamos personales y las tarjetas de crédito mostraron, dentro de ese escenario, un deterioro particularmente marcado.

La prórroga de la Emergencia en Discapacidad

La otra disputa estará centrada en la Emergencia en Discapacidad, cuya declaración tiene vigencia hasta el 31 de diciembre y cuya prórroga también forma parte del pedido opositor.

El presidente de la Comisión de Discapacidad, Gerardo Huesen, anunció una reunión informativa con invitados propuestos por los distintos bloques.

El cronograma oficialista contempla además un encuentro entre los diputados para el miércoles 23 de septiembre, instancia en la que podría avanzar la firma de los dictámenes.

Desde La Libertad Avanza sostienen que el objetivo es desarrollar debates con información precisa y analizar la situación antes de avanzar con una definición legislativa.

La sesión especial que impulsa la oposición

La oposición intentará sesionar este miércoles a las 12 para emplazar a las comisiones que deben abordar tanto los proyectos de endeudamiento familiar como la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.

El pedido fue firmado por Pablo Juliano (Provincias Unidas), Germán Martínez (Unión por la Patria), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca), Marcela Pagano (Coherencia), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) y Miguel Pichetto (Encuentro Federal).

Entre los firmantes hay diputados de espacios que en distintas oportunidades mantuvieron posiciones cercanas al oficialismo. Por eso, una de las principales incógnitas será si todos sostienen su acompañamiento al momento de votar el emplazamiento.

Los impulsores de la sesión sostienen que existen más de 20 millones de personas endeudadas en el país y que alrededor de seis millones se encuentran en mora.

También habrá debate por la trazabilidad de medicamentos

La agenda de Diputados incluirá además este martes una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, presidida por el libertario Manuel Quintar, donde se analizarán cuatro proyectos relacionados con la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y sus ingredientes farmacéuticos activos.

Las iniciativas surgieron, entre otros antecedentes, de las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora sobre el fentanilo adulterado, creada para investigar el brote ocurrido durante 2025.

Los proyectos fueron presentados por Silvana Giudici, Pablo Juliano, Victoria Tolosa Paz y Marcela Pagano.

La comisión investigadora elaboró un expediente de 13 cuerpos y 2.600 fojas, además de un informe final de 1.537 páginas. El material completo alcanza unas 4.200 fojas e incluye 20 recomendaciones elaboradas a partir de testimonios de familiares de víctimas, especialistas y documentación remitida por distintas instituciones.

Entre las propuestas figura la creación de un Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud (SNATECS), de carácter obligatorio y digital, bajo la órbita de la ANMAT.

El proyecto también plantea establecer la notificación inmediata de determinados eventos vinculados con medicamentos de alto riesgo, brotes infecciosos intrahospitalarios y eventos adversos graves que puedan representar un riesgo para la salud pública.

De esta manera, la Cámara Baja tendrá una semana con múltiples frentes abiertos, en la que el oficialismo buscará sostener el cronograma diseñado por sus comisiones mientras la oposición intenta utilizar el mecanismo de emplazamiento para acelerar el tratamiento de iniciativas que considera prioritarias.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.