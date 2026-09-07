ATE anunció un paro nacional y movilización al PAMI por la crisis en la atención a jubilados

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional con movilización al PAMI para este martes 8 de septiembre, en reclamo por la situación que atraviesa la obra social de jubilados y pensionados.

La protesta comenzará a las 13 frente a la sede central del organismo, ubicada en avenida Corrientes 655, en la Ciudad de Buenos Aires. La medida contempla además la paralización de actividades de los trabajadores de PAMI en todo el país.

Desde el sindicato sostienen que el organismo atraviesa una situación crítica, con una deuda con prestadores que, según sus estimaciones, supera los $500.000 millones, además de dificultades para garantizar prestaciones a sus afiliados.

Las críticas de ATE a la conducción del organismo

El secretario general de ATE Nacional y trabajador del PAMI, Rodolfo Aguiar, cuestionó la situación de la obra social y advirtió sobre las consecuencias que podría tener el deterioro de las prestaciones.

"Si no frenamos a tiempo tanta desidia de los funcionarios, la obra social será irrecuperable. Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud", afirmó.

Aguiar también denunció un supuesto proceso de "vaciamiento" y sostuvo que los jubilados enfrentan dificultades para acceder a medicamentos y prestaciones.

El dirigente gremial aseguró, además, que durante los últimos dos años se produjo un incremento de 45.000 muertes de adultos mayores por encima de lo esperado, que atribuyó a la falta de medicamentos y prestaciones. Se trata de una afirmación realizada por ATE que no fue acompañada en el material difundido por el sindicato con una fuente estadística independiente.

"Mientras que los funcionarios cobran sueldos millonarios, los salarios de los trabajadores se encuentran congelados", agregó.

Cambios en la estructura del PAMI

La protesta se produce luego de una serie de cambios en la conducción del organismo.

En las últimas horas se anunció la salida de Juan Cruz Montero de la coordinación ejecutiva del PAMI. Según la información difundida, será reemplazado por Verónica Gabriela Pérez, a quien el gremio vincula políticamente con Santiago Caputo.

También se informó la salida de Florencia Zicavo de la sindicatura del organismo, cargo que, de acuerdo con el planteo sindical, todavía no tiene reemplazante definido.

Para ATE, estos cambios se producen en un contexto de creciente deterioro en la capacidad de respuesta del PAMI frente a las necesidades de sus afiliados.

El reclamo por el financiamiento

Otro de los cuestionamientos del sindicato está relacionado con los recursos destinados al organismo.

ATE señala como uno de los factores de desfinanciamiento la eliminación del Impuesto PAIS, que durante su vigencia destinaba parte de la recaudación al PAMI.

En 2024, el Gobierno había anunciado que compensaría con recursos del Tesoro Nacional los fondos que dejarían de ingresar por ese concepto. Sin embargo, según los datos difundidos por el gremio, de los $2,8 billones que estimaba que habrían ingresado mediante el impuesto, hasta julio de este año se habían compensado $0,9 billones.

"Si no existen respuestas, todas las medidas se van a profundizar", advirtió Aguiar al anunciar la jornada de protesta.

La movilización de este martes será, de esta manera, el primer paso de un plan de lucha que ATE anticipa que podría ampliarse si no obtiene respuestas de las autoridades del PAMI.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.