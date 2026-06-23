Adorni recibirá a los senadores de LLA en medio de la amenaza de una interpelación

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibirá este martes en la Casa Rosada a la totalidad del bloque de senadores de La Libertad Avanza en una jornada que se presenta especialmente significativa para el oficialismo. La convocatoria se desarrollará en un contexto político marcado por la posibilidad de que avance una interpelación en su contra y una eventual moción de censura impulsada desde sectores opositores.

Según fue anticipado, la invitación alcanza a los 21 integrantes del bloque oficialista en la Cámara alta, quienes participarán de una serie de encuentros organizados con el objetivo de analizar el funcionamiento parlamentario de cara a la segunda mitad del año.

La reunión buscará, según se indicó, "conversar acerca de la dinámica del Congreso durante el segundo semestre del 2026", en momentos en que el Gobierno enfrenta desafíos legislativos relevantes y una creciente presión política en ambas cámaras.

Tres reuniones para coordinar la estrategia parlamentaria

Con el propósito de facilitar el intercambio con todos los legisladores, Adorni decidió dividir el encuentro en tres grupos. El cronograma previsto contempla reuniones en los siguientes horarios:

11:00 horas

13:30 horas

16:00 horas

Desde la Casa Rosada señalaron que la convocatoria tuvo una respuesta favorable por parte de los integrantes de la bancada oficialista y manifestaron expectativas de contar con la presencia de todos los senadores.

La estrategia de dividir los encuentros responde a la intención de generar un diálogo más directo y detallado con cada grupo de legisladores, en un escenario donde la coordinación parlamentaria aparece como una prioridad para el Gobierno.

Patricia Bullrich, entre las diferencias y la defensa del oficialismo

Uno de los focos de atención estará puesto en la presencia de Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. La dirigente viene de protagonizar un episodio de tensión con Adorni luego de cuestionar públicamente las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete respecto de su situación patrimonial.

"Esto es más que un error, esto es una omisión ética", había afirmado la senadora durante la semana pasada, en declaraciones que generaron repercusión dentro del oficialismo.

Sin embargo, pese a esas diferencias, Bullrich ocupa actualmente un rol central en la estrategia política del Gobierno para intentar bloquear el avance de una interpelación contra Adorni. La legisladora se encuentra encabezando las negociaciones parlamentarias destinadas a evitar que la oposición reúna las condiciones necesarias para aprobar la medida durante la sesión prevista para este jueves.

La disputa reglamentaria

La controversia gira en torno al mecanismo necesario para habilitar el tratamiento de la interpelación. En una primera instancia, Bullrich había acompañado junto a sectores opositores la posibilidad de avanzar con una mayoría simple. Sin embargo, posteriormente la Casa Rosada sostuvo una posición diferente.

Desde el Gobierno insistieron en que cualquier proyecto que no cuente con dictamen de comisión requiere el respaldo de dos tercios del recinto para ser tratado. Frente a esta situación, la jefa del bloque oficialista convocó para este martes una nueva reunión de Labor Parlamentaria, con el objetivo de revisar lo acordado durante la semana anterior.

La definición de este punto podría resultar determinante para el futuro inmediato del jefe de Gabinete.

La posibilidad de una interpelación y una moción de censura

La propia Bullrich había advertido sobre las implicancias que podría tener el avance de la iniciativa. "Si ese proyecto de interpelación tiene una mayoría, eso podría llevar o no a una moción de censura", sostuvo la senadora durante la semana pasada.

El escenario plantea dos alternativas claramente diferenciadas para el oficialismo.

Si logra impedir el tratamiento de la medida, Adorni ganará tiempo y evitará una exposición inmediata ante la Cámara alta.

Si la oposición consigue avanzar, el jefe de Gabinete deberá presentarse ante el Senado el próximo 2 de julio para brindar explicaciones.

Esa fecha coincide con la jornada en la que originalmente estaba previsto que presentara su informe de gestión ante los legisladores.

La ofensiva del oficialismo también alcanza a Diputados

Mientras se desarrolla la estrategia en el Senado, el Gobierno también trabaja para neutralizar iniciativas impulsadas en la Cámara de Diputados. En paralelo a las negociaciones por la situación de Adorni, el oficialismo buscó desactivar una sesión especial convocada para este martes.

La intención de la oposición era emplazar a las comisiones correspondientes para forzar el tratamiento de proyectos vinculados a la interpelación del jefe de Gabinete.

Ante esta situación, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tomó una decisión orientada a contener la ofensiva parlamentaria. Según se informó, ordenó al titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales que convoque al cuerpo recién para la próxima semana.

La medida permitió al oficialismo obtener un margen adicional de tiempo para reorganizar su estrategia política.

Los proyectos que el Gobierno busca priorizar

La maniobra impulsada por el oficialismo no solo apunta a proteger a Adorni de un avance opositor. También tiene como objetivo despejar el escenario legislativo para la realización de una sesión prevista para el miércoles, donde el Gobierno pretende avanzar con dos iniciativas consideradas centrales.

Los proyectos mencionados son:

Super-RIGI .

. Acuerdo con los bonistas por el default de 2001.

Desde el bloque de La Libertad Avanza expresaron confianza respecto de las posibilidades de avanzar con esas propuestas y aseguraron que mantienen expectativas positivas sobre el resultado de las negociaciones parlamentarias.