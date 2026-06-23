Bullrich se ausentará de la reunión de los senadores libertarios con Adorni

En un nuevo episodio que refleja diferencias dentro del oficialismo, Patricia Bullrich no asistirá a la reunión convocada por Manuel Adorni con los senadores de La Libertad Avanza. La decisión de la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta representa un nuevo gesto de diferenciación respecto de la Casa Rosada y se produce en un momento de intensa actividad política en el Congreso.

Según trascendió, la reunión había sido organizada por el jefe de Gabinete con el objetivo de mantener un encuentro con los integrantes de la bancada oficialista en el Senado. La convocatoria se desarrollaría en la previa de una eventual interpelación en el ámbito legislativo, una instancia que se mantiene como uno de los temas centrales de la agenda política.

La ausencia de Bullrich adquiere relevancia por el contexto en el que se produce y por los antecedentes recientes que evidenciaron posiciones diferenciadas respecto de algunas cuestiones vinculadas al funcionamiento institucional y a la transparencia pública.

El antecedente de la declaración jurada de Adorni

Uno de los episodios más significativos ocurrió a principios de mes, cuando la senadora reclamó públicamente que Manuel Adorni presentara su declaración jurada.

El planteo se produjo mientras avanzaba una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y colocó a la dirigente en una posición distinta respecto de la estrategia comunicacional que se observaba desde otros sectores del oficialismo. Finalmente, la presentación de la declaración jurada se concretó la semana pasada, dando cumplimiento a un requerimiento que Bullrich había impulsado públicamente.

Este antecedente es interpretado como uno de los elementos que permiten comprender el escenario político actual y las señales que la legisladora viene enviando en relación con determinados temas institucionales.

La presentación anticipada ante la Oficina Anticorrupción

Otro hecho mencionado dentro de este contexto político ocurrió a mediados de mayo, cuando Patricia Bullrich presentó su propia declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA).

La presentación se realizó más de un mes antes del vencimiento del plazo establecido para cumplir con esa obligación administrativa. La decisión fue observada como una muestra de anticipación respecto de los tiempos previstos formalmente y quedó incorporada a la serie de acciones que marcaron el posicionamiento de la senadora en las últimas semanas.

De esta manera, tanto el reclamo realizado a Adorni como la presentación anticipada de su propia documentación se convirtieron en antecedentes relevantes dentro de la dinámica política que atraviesa actualmente al oficialismo.

La convocatoria organizada por Manuel Adorni

Los encuentros previstos para este martes fueron organizados por Manuel Adorni y se desarrollarán en distintas instancias a lo largo de la jornada. Según se informó, las reuniones fueron distribuidas en tres tandas entre el mediodía y la tarde, con el objetivo de mantener contactos con los integrantes de la bancada libertaria.

La convocatoria tenía como finalidad reunir a los senadores del espacio político en un momento considerado clave por la proximidad de una eventual interpelación en el Congreso, cuestión que continúa generando movimientos y negociaciones dentro del ámbito parlamentario.

En ese marco, la ausencia de la titular del bloque adquiere un peso político particular debido a su rol dentro de la estructura legislativa oficialista.

La explicación del entorno de Bullrich

Desde el despacho de la senadora explicaron los motivos por los cuales no participará del encuentro en Casa Rosada. De acuerdo con esa versión, Bullrich no podrá asistir debido a que debe encabezar la reunión de la Labor Parlamentaria en el Senado.

La actividad parlamentaria prevista para la misma jornada aparece como una prioridad dentro de la agenda de la legisladora, especialmente porque allí intentará avanzar en conversaciones con sectores dialoguistas.

El objetivo de esas gestiones será reunir apoyos que permitan volver a postergar la eventual interpelación de Manuel Adorni, tema que ocupa un lugar central en las negociaciones legislativas de las últimas semanas.

Un escenario atravesado por negociaciones políticas

La coincidencia entre la convocatoria realizada por el jefe de Gabinete y la reunión de Labor Parlamentaria configura un escenario político complejo para el oficialismo.

Mientras desde Casa Rosada se buscaba reunir a los senadores de La Libertad Avanza para coordinar posiciones ante una posible interpelación, Bullrich concentrará su actividad en el Senado, donde procurará construir consensos que permitan modificar nuevamente el calendario parlamentario respecto de ese mismo asunto.

En este contexto, la decisión de no participar del encuentro en Casa Rosada vuelve a ubicar a Patricia Bullrich en una posición diferenciada dentro del oficialismo, en una jornada marcada por reuniones, negociaciones parlamentarias y movimientos políticos vinculados a la situación de Manuel Adorni y a la posibilidad de una futura interpelación en el Congreso.