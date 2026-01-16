Marcatón alcanzó un récord de ventas al superar los $10.800 millones en diciembre

El programa de descuentos Marcatón atraviesa su mejor momento desde su puesta en marcha y se consolida como una de las principales políticas de estímulo al consumo en Catamarca. Así se desprende de los datos analizados durante una reunión encabezada por el gobernador Raúl Jalil, junto al vicegobernador Rubén Dusso; el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; y el gerente zonal del Banco Nación en Catamarca, Sebastián Rivero.

El encuentro tuvo como eje evaluar el avance y el impacto del programa, que se posicionó como una herramienta clave para dinamizar la economía provincial y fortalecer al comercio local. En ese marco, las autoridades destacaron que Marcatón alcanzó en diciembre de 2025 un desempeño histórico, con un récord de ventas cercano a los $10.900 millones, lo que representa uno de los picos más altos de facturación registrados por una política de este tipo en la provincia.

Desde su lanzamiento, el programa mostró una evolución sostenida y acelerada. Según los datos oficiales, la facturación creció de manera significativa en el período comprendido entre junio y diciembre, con un incremento del 96,8%, lo que prácticamente implicó duplicar el volumen de ventas en ese lapso. En diciembre, Marcatón alcanzó los $10.896 millones en operaciones, superando incluso, en valores nominales, el máximo histórico del programa Días de Ensueño, que había registrado $9.899 millones en abril de 2025.

Uno de los aspectos más valorados por las autoridades provinciales es la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Para dimensionar el impacto, se señaló que durante abril de 2025, en el marco de programas anteriores, el aporte del Gobierno provincial rondaba los $1.240 millones. En contraste, para diciembre de 2025, el esfuerzo fiscal destinado a Marcatón fue de aproximadamente $500 millones, lo que evidencia una mayor eficiencia en la asignación de fondos y un impacto económico significativamente superior.

En términos operativos, el programa también mostró cifras destacadas. Durante el período analizado se realizaron un total de 148.344 operaciones comerciales, con un ticket promedio de $73.452, lo que refleja un alto nivel de adhesión tanto por parte de los consumidores como de los comercios adheridos en distintos puntos de la provincia.

Durante la reunión, el gobernador Raúl Jalil subrayó el rol estratégico del Banco Nación en el desarrollo económico local y su articulación con el Gobierno provincial. "El Banco Nación es un aliado clave del Gobierno de Catamarca y de los comerciantes locales para brindar promociones y beneficios concretos a los catamarqueños", expresó el mandatario, al tiempo que remarcó la importancia de sostener y profundizar políticas financieras que incentiven la actividad económica y el consumo interno.

Como parte del fortalecimiento del vínculo institucional, las autoridades provinciales y del Banco Nación ratificaron a la entidad como agente financiero de la Provincia y acordaron extender el vínculo por un plazo de 10 años. La decisión busca garantizar previsibilidad y continuidad en el trabajo conjunto, con el objetivo de acompañar el crecimiento económico de Catamarca y ampliar el alcance de las herramientas financieras disponibles para la población.

Más acceso a tarjetas de crédito

Otro de los puntos centrales abordados durante el encuentro fue el crecimiento sostenido en la emisión de tarjetas de crédito por parte del Banco Nación en la provincia. Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 se emitieron más de 40.000 nuevas tarjetas de crédito, destinadas a distintos sectores y agentes provinciales, incluidos beneficiarios de becas.

Este incremento en el acceso a instrumentos financieros permitió ampliar la base de usuarios del sistema bancario y potenciar el alcance de Marcatón, facilitando el consumo en comercios locales y promoviendo una mayor inclusión financiera. Desde el Gobierno provincial destacaron que este proceso resulta clave para consolidar un esquema de desarrollo económico más equitativo y sostenido en el tiempo.