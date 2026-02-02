Marco Lavagna presentó su renuncia al INDEC

Este lunes, el sistema estadístico nacional sufrió un cimbronazo institucional con la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El economista, quien se encontraba al frente del organismo desde el 30 de diciembre de 2019, cierra un ciclo de seis años caracterizado por la búsqueda de consolidar la transparencia de las estadísticas públicas. Su labor se centró en dejar atrás los años de intervención y mantener la normalización iniciada en la administración anterior, garantizando la continuidad en la publicación de datos sin cuestionamientos sobre su veracidad técnica. Durante este periodo, su legado más visible fue la realización del Censo Nacional 2022, un hito clave para la actualización demográfica del país.

Incertidumbre ante un cambio metodológico estructural

La dimisión de Lavagna no solo sorprende por su extensión en el cargo, sino por el momento técnico crítico en el que ocurre. La salida se produce a tan solo ocho días de que el instituto estrene los primeros resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) bajo una estructura renovada. Este nuevo esquema adopta la clasificación internacional Coicop 2018, lo que representa una transformación profunda al ampliar a 13 las divisiones de relevamiento.

Entre las novedades más significativas se encuentra la incorporación del rubro de "Seguros y servicios financieros" y la utilización de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-18 para actualizar la ponderación de los consumos actuales de la población argentina.

El contexto de esta renuncia está fuertemente condicionado por un clima de tensión interna y reclamos salariales. El sindicato ATE INDEC ha mantenido un conflicto activo debido al congelamiento de haberes de la planta de trabajadores, lo que ha generado un ambiente de inestabilidad laboral.

Tras conocerse la noticia, el delegado Raúl Llaneza expresó la profunda preocupación del sector por el timing de la partida, señalando que la acefalía a pocos días de la salida del nuevo IPC con su ponderación actualizada pone al gremio en un estado de alerta total. En este escenario, la demanda de los trabajadores es unánime: el próximo sucesor en la dirección debe ser una figura que garantice un "INDEC independiente del poder político", preservando la integridad técnica que el organismo ha intentado reconstruir desde finales de 2019.