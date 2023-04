María Eugenia Vidal propuso bajar todas las candidaturas del PRO y ordenar la interna

En las últimas horas, se volvió a agitar la interna de Juntos por el Cambio a raíz de unas declaraciones del líder de la Libertad Avanza, Javier Milei, que deslizó una interna con la precandidata a presidenta del PRO, Patricia Bullrich. “Si gana ella, acompaño”, señaló este lunes el referente libertario. Sus palabras generaron un cimbronazo en medio de la disputada puja doméstica de la coalición opositora.

Rápida de reflejos, Patricia Bullrich descartó la idea. Pese a la contundencia de la hasta hace poco presidenta del PRO, el ruido interno alcanzó a otros dirigentes del accionista mayoritario de JxC, que también tuvieron algo para decir al respecto.

Una de ellas fue la exgobernadora bonaerense y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal, quien ante la consulta sobre una eventual alianza con el líder libertario, manifestó: “Lo desmiente el propio Milei cuando dice que él nunca haría un acuerdo con Juntos por el Cambio. Patricia tampoco haría nada para quebrar el frente”.

No obstante, la precandidata a presidenta fue más allá y propuso este lunes “bajar todas las candidaturas” del PRO para que el partido pueda dar un debate interno, definir un plan de gobierno y luego llegar a un acuerdo con las diferentes postulaciones. “Mauricio dio el primer paso al bajarse”, aseguró en comunicación con Radio Rivadavia.

“Creo que el PRO tiene que bajar todas las candidaturas y dar una discusión interna sobre cuáles van a ser las reglas para competir”, dijo Vidal al tiempo que aclaró que también está dispuesta a emular a Macri y bajar su candidatura. También se expresó en contra de sumarse a una interna con Milei y apuesta a construir dentro de Juntos por el Cambio.

Horas antes, quien abrió el debate fue la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que no solo rechazó un acuerdo con Milei sino que cuestionó al fundador del PRO, Mauricio Macri. “Hay un actor que no quiere estar más en Juntos por el Cambio: Mauricio. Él quiere estar con Milei. Yo ya lo venía detectando. No quiere estar con el Pro, con el radicalismo, ni con la Coalición Cívica. Quiere estar con Milei”, dijo Carrió el domingo en LN+.

La respuesta de Milei no tardó en llegar: “Traidores y arrastrados. Esto son los políticos casta argentos. Se colgaron de Mauricio Macri durante 20 años para robar cargos y ahora lo escupen. Nada bueno puede salir de un traidor”. El contraataque provocó una ola de reacciones desde la CC en defensa de Carrió y acusando al diputado nacional de la Libertad Avanza de “violento”.

“Mauricio es fundador de Juntos por el Cambio. Y con Juntos por el Cambio vamos a competir en las próximas elecciones”, habrían asegurado desde el entorno del expresidente subrayaron a TN que La respuesta desde las filas del fundador del PRO rechaza las acusaciones de Carrió, pero eligen no responder a las acusaciones de 'Lilita' para no recrudecer la interna. El objetivo es bajar los decibeles luego de semanas conflictivas en JxC.