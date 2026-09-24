Más de 40 familias de Saujil recibieron las escrituras de sus viviendas

En el marco de su visita a la localidad de Saujil, departamento Pomán, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, y el intendente Enzo Carrizo, encabezó la entrega de más de 40 escrituras correspondientes a viviendas ubicadas en los barrios de 30, 40 y 50 viviendas.

La jornada estuvo marcada por la entrega de una documentación que los vecinos y vecinas aguardaban desde hace años: la titularidad definitiva de sus hogares. Se trata de un paso que formaliza la propiedad de las viviendas y que pone fin a un período de espera iniciado con los trámites correspondientes para acceder a la documentación.

La entrega se inscribe en la política de regularización dominial que lleva adelante el Ministerio de Vivienda y Urbanización de la provincia, mediante un proceso destinado a avanzar en la formalización de la titularidad de las viviendas.

Para las familias beneficiarias, la escritura constituye la documentación definitiva vinculada con sus hogares y representa la conclusión de una serie de gestiones que comenzaron mucho tiempo atrás.

Una primera etapa del proceso

Desde el Gobierno provincial señalaron que la entrega realizada en Saujil constituye una primera etapa dentro del proceso de regularización dominial. La tarea continuará durante los próximos días con la entrega de nuevas escrituras a familias de la localidad.

De esta manera, la jornada desarrollada durante la visita del gobernador Raúl Jalil no representa el cierre del proceso para el conjunto de las familias que esperan acceder a la documentación, sino un avance inicial que tendrá continuidad.

El esquema contempla la incorporación progresiva de nuevas familias a la entrega de sus escrituras, en el marco de las acciones que desarrolla el Ministerio de Vivienda y Urbanización.

Seguridad jurídica y reconocimiento de la propiedad

Durante el acto, el ministro Fidel Sáenz puso el foco en la importancia que tiene para las familias acceder a la documentación definitiva de sus viviendas. En ese sentido, remarcó que la escritura constituye una herramienta de seguridad jurídica y reconocimiento de la propiedad.

La documentación entregada permite materializar formalmente un proceso que comenzó mucho antes de la jornada desarrollada en Saujil. Para las familias que recibieron las escrituras, el recorrido incluyó la inscripción en el IPV, la realización de trámites y una espera prolongada hasta alcanzar el momento de obtener la documentación definitiva.

Sáenz sintetizó ese recorrido durante su intervención al señalar: "Para nosotros es la culminación de un proceso que comenzó cuando ustedes se inscribieron en el IPV, cuando hicieron trámites, cuando esperaron y cuando sufrieron porque no les llegaba el turno. Hoy estamos aquí entregando esta escritura".

La referencia del ministro puso de relieve precisamente el carácter de culminación que tiene la entrega para quienes atravesaron las distintas instancias administrativas necesarias para llegar a la obtención de la escritura.