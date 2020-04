Más retrasos en los pagos de salarios en el sector industrial

Como lo publicó LA UNIÓN en ediciones anteriores, la situación por la que atraviesa el sector industrial de la provincia es muy preocupante. Es que mas allá de las pérdidas que genera la cuarentena dictada a nivel nacional, la industria acarrea una crisis de varios años, producto de la enorme suba de tarifas, la apertura de exportaciones y la enorme caída de la actividad económica.

En ese marco, son varias las empresas que deben afrontar deudas con sus trabajadores. Ayer, a través del representante de la UOM, Pedro Brizuela, se conoció que Libson, firma que compró a la exNeba e inició con la produccción el 20 de febrero, pretende bajar salarios y adeuda horas extras y cuotas de la indemnización acordada con los más de 50 trabajadores que se desvincularon de una empresa para pasar a la otra.

“Estamos exigiendo que se pague la cuota de la desvinculación. Y sumado a eso, tenemos el no pago de las horas extras, que fue antes de la cuarentena; un 35 % que se nos estaba debiendo y también ahora nos quieren pagar el 50 % de la quincena”, señaló el gremialista.

En esa línea, explicó que “Libson fue el garante. Si no, nosotros no hubiéramos podido firmar un contrato de desvinculación. Hay trabajadores que tienen más de 20 años. Entonces, hay compromisos. Estuvimos dialogando, tratando de llegar a un acuerdo”.

Ante esta situación, ayer el gremio realizó una presentación en la Dirección de Inspección Laboral.