Salud y el Senado avanzan en una Ley de Salud Mental para Catamarca

La ministra de Salud de la provincia, Johana Carrizo, junto a la secretaria de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Florencia Acosta, y su equipo de trabajo, mantuvieron una reunión con integrantes del equipo de la Comisión de Salud y Deporte del Senado de Catamarca, con el objetivo de avanzar en el tratamiento del Proyecto de Ley de Salud Mental provincial.

El encuentro se enmarcó en el proceso de revisión de una iniciativa que busca establecer un respaldo legislativo para las políticas vinculadas con la salud mental en la provincia. De acuerdo con la información proporcionada, el proyecto tiene como objetivo central garantizar la salud mental integral de toda la comunidad.

Durante la reunión se analizaron distintos aspectos de la propuesta y se incorporaron observaciones y aportes desde el área de Salud. Este trabajo apunta a enriquecer el proyecto antes de que continúe su recorrido legislativo. La iniciativa ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, por lo que el intercambio con la Comisión de Salud y Deporte del Senado constituye una instancia de análisis dentro de su tratamiento parlamentario.

El aporte del equipo de Salud

El Ministerio de Salud participa de la revisión del proyecto mediante el análisis de sus contenidos y la formulación de observaciones y aportes destinados a fortalecer la propuesta.

El objetivo planteado es que el texto contemple las particularidades de la provincia y permita contar con una herramienta legislativa que respalde las políticas públicas vinculadas con la salud mental. En este sentido, la secretaria de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Florencia Acosta, explicó el motivo de la convocatoria realizada por los legisladores.

"Fuimos convocados por la Comisión de Salud para conversar sobre el Proyecto que ya cuenta con media sanción en Diputados", señaló.

La reunión permitió, de esta manera, poner en común los contenidos del proyecto y las políticas públicas que actualmente desarrolla el Ministerio de Salud en materia de salud mental y consumos problemáticos.

De cinco a 19 dispositivos territoriales

Uno de los puntos destacados durante el encuentro fue la evolución de los dispositivos territoriales de salud mental implementados por el Ministerio de Salud. Acosta explicó que durante la reunión se expusieron las políticas públicas que se vienen desarrollando desde el organismo y remarcó el impacto positivo que, según señaló, se viene registrando a partir de la implementación de estos dispositivos.

La funcionaria puso especial énfasis en el crecimiento de la red territorial durante el último año.

Los datos destacados fueron:

5 dispositivos territoriales existentes inicialmente.

existentes inicialmente. 19 dispositivos territoriales alcanzados en el transcurso de un año.

alcanzados en el transcurso de un año. La ampliación forma parte de las políticas públicas de salud mental desarrolladas desde el Ministerio de Salud.

El equipo de Salud expuso ante la Comisión el impacto positivo atribuido a la implementación de estos dispositivos.

El crecimiento de cinco a 19 dispositivos constituye uno de los elementos presentados durante la reunión para mostrar el desarrollo de las políticas de atención en el territorio.

Una ley vinculada con las necesidades locales

El avance del proyecto también pone en discusión la necesidad de contar con un marco legislativo provincial que acompañe las políticas de salud mental.

En ese sentido, Acosta destacó especialmente la voluntad de los senadores para abordar la problemática y llevar adelante un debate sobre la necesidad de una legislación específica. La secretaria de Salud Mental y Consumos Problemáticos hizo hincapié en la importancia de que la provincia pueda contar con una ley que respalde y responda a las necesidades locales.

La definición marca uno de los ejes del intercambio entre el equipo del Ministerio de Salud y los integrantes de la Comisión de Salud y Deporte del Senado: analizar el proyecto desde las políticas que ya se desarrollan en la provincia y, al mismo tiempo, aportar elementos que permitan enriquecer la iniciativa legislativa.