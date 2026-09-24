El Senado aprobó con cambios la reforma del BCRA y el proyecto vuelve a Diputados

El Senado aprobó con cambios el proyecto oficialista que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y, debido a las modificaciones introducidas, la iniciativa deberá regresar a la Cámara de Diputados para su ratificación.

La norma ya contaba con media sanción de Diputados y obtuvo en la Cámara Alta 46 votos a favor y 22 en contra, alcanzando los dos tercios de los presentes para su aprobación en general. El debate tuvo como uno de sus principales puntos de discusión el mecanismo para la designación y remoción de los directores del Banco Central. Para conseguir el respaldo necesario, el oficialismo acordó con la oposición dialoguista modificar la redacción original del proyecto.

El texto aprobado por el Senado eliminó la exigencia de una mayoría agravada de dos tercios en ambas Cámaras para remover a los directores del BCRA. En su lugar, estableció que tanto la designación como la remoción se realicen por mayoría absoluta y exclusivamente por decisión del Senado.

La modificación correspondió al artículo 3 y fue votada en particular con un respaldo que estuvo cerca de la unanimidad: obtuvo 66 votos a favor y 2 en contra. La particularidad política de esa votación fue que el peronismo, que había rechazado el proyecto en general, acompañó el artículo modificado. De esta manera, Unión por la Patria contribuyó a blindar esa disposición, ya que si Diputados pretendiera insistir con la redacción original necesitaría reunir más de dos tercios.

El artículo sobre las autoridades del BCRA

El oficialismo necesitó negociar con sectores de la oposición dialoguista para alcanzar los votos que permitieran avanzar con la reforma. Los aliados habían manifestado su desacuerdo con la exigencia de una mayoría de dos tercios para remover a las autoridades del Banco Central. Ese tipo de mayoría agravada está previsto por la Constitución Nacional para situaciones puntuales, entre ellas el juicio político y la designación de los jueces de la Corte Suprema.

Otro de los cuestionamientos estaba relacionado con la participación de la Cámara de Diputados en un proceso que hasta ahora corresponde exclusivamente al Senado. Según la posición planteada durante el debate, la intervención exclusiva de la Cámara Alta en este tipo de decisiones tiene como antecedente el mecanismo utilizado para el acuerdo en la designación de magistrados.

El peronismo, por su parte, criticó fuertemente el proyecto en su totalidad. Sin embargo, en relación con las mayorías había planteado que debían ser "equivalente" tanto para la remoción como para la designación.

El resultado fue una modificación que cambió el texto que había llegado desde Diputados y que ahora deberá ser analizada nuevamente por la Cámara baja.

Qué propone la reforma de la Carta Orgánica

Más allá de la discusión sobre las autoridades del BCRA, el proyecto plantea una modificación profunda de los objetivos establecidos en su Carta Orgánica.

La iniciativa propone restituir como objetivo exclusivo del Banco Central la preservación del valor de la moneda. Para alcanzar ese objetivo, elimina los objetivos que habían sido incorporados a la Carta Orgánica durante la gestión kirchnerista en 2021, entre ellos la promoción del empleo y del desarrollo económico con equidad social.

Otro de los ejes centrales de la iniciativa es la prohibición del financiamiento directo o indirecto del Banco Central al sector público. En ese marco, el proyecto deroga el artículo 20 de la Carta Orgánica, que habilitaba los denominados adelantos transitorios al Gobierno nacional.

También elimina la posibilidad de que el Banco Central otorgue préstamos al Estado nacional, a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. El oficialismo presentó estas modificaciones como una herramienta para reforzar la independencia de la autoridad monetaria respecto del poder político.

La defensa del oficialismo

El proyecto fue defendido durante el debate por el libertario Agustín Monteverde, presidente de la comisión de Presupuesto. "La reforma pretende garantizar la independencia efectiva del Banco Central de los políticos de turno. Prohíbe la emisión monetaria dirigida a financiar directa o indirectamente al tesoro. Se acaban las trampas", sostuvo.

Monteverde también dirigió críticas al peronismo y apuntó contra lo que definió como "20 años de saqueo institucional".

La defensa oficialista estuvo centrada así en la independencia del Banco Central, la prohibición de utilizar la emisión monetaria para financiar al Tesoro y el objetivo de limitar los mecanismos mediante los cuales el Estado puede obtener financiamiento de la autoridad monetaria.

El artículo 13 y las reservas como garantía

Uno de los aspectos más cuestionados por la oposición fue el artículo 13 del proyecto. La disposición habilita al Banco Central a utilizar sus reservas internacionales como garantía para obtener financiamiento.

Ese punto generó fuertes críticas durante el debate parlamentario. El senador Martín Soria (Unión por la Patria) cuestionó la iniciativa y afirmó: "Quieren pedir préstamos y REPOS de forma directa usando los ahorros de la gente como garantía para que el Banco Central tome deuda para Toto Caputo. Este proyecto es una burda mentira y lo hacen por orden del FMI".

La discusión sobre este artículo se sumó al debate general acerca del nuevo esquema que tendría el Banco Central en materia de financiamiento y utilización de sus reservas internacionales.

De este modo, mientras el oficialismo presentó la reforma como una herramienta destinada a fortalecer la independencia de la autoridad monetaria, la oposición puso el foco en los mecanismos que permitirían utilizar las reservas como respaldo para nuevas operaciones de financiamiento.

Una sesión que comenzó con el quórum justo

La sesión del Senado comenzó pasadas las 12.20, con el quórum justo de 37 presentes. El escenario de inicio estuvo condicionado por otro de los proyectos incluidos en el temario: el de Zonas Frías, que generaba fuertes críticas dentro del sector de los aliados.

Además de los integrantes de La Libertad Avanza (LLA), estuvieron presentes los tres senadores del PRO, los tres de Convicción Federal, la neuquina Julieta Corroza, el correntino Carlos "Camau" Espínola, la tucumana Beatriz Avila, los dos senadores misioneros y la salteña Flavia Royón.

Dentro de la UCR, la asistencia fue más reducida. De los diez integrantes del bloque, solamente participaron cuatro:

El jefe de bloque, el correntino Eduardo Vischi .

. La chaqueña Silvana Schneider .

. El pampeano Daniel Kroneberger .

. El catamarqueño Flavio Fama.

La composición del recinto y el número de presentes resultaron determinantes para el desarrollo de una sesión en la que el oficialismo debía reunir los respaldos necesarios para avanzar con una iniciativa que ya había obtenido media sanción en Diputados.