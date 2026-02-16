Mayans fractura el diálogo: duras críticas a gobernadores y la CGT

El escenario legislativo argentino atraviesa horas de profunda tensión tras el avance del proyecto de reforma laboral en la Cámara Alta. En este contexto, el jefe del interbloque kirchnerista, José Mayans, rompió el silencio este domingo para sentar una posición tajante frente a lo que considera una amenaza directa a la estructura de derechos de los trabajadores. Con un discurso cargado de advertencias, el senador calificó la norma como una iniciativa "regresiva" que, lejos de modernizar el mercado, busca consolidar un "sistema injusto" en beneficio exclusivo de los sectores empresariales. Para el legislador formoseño, la situación del país es crítica y la ley no hace más que profundizar la vulnerabilidad del sector trabajador, sentenciando que cuando peor está el sector laboral, peor está el país.

Uno de los puntos más álgidos de la crítica de Mayans se centró en la metodología aplicada durante el debate legislativo. El dirigente peronista no dudó en señalar una alarmante "improvisación" y lo que definió como un "pésimo tratamiento" del proyecto. La queja principal radica en la dinámica del recinto, donde se introdujeron cambios a último momento, alterando la esencia de lo discutido originalmente y conociéndose la versión escrita definitiva apenas instantes antes de la votación. Mayans advirtió que recién ahora la opinión pública está comenzando a tomar dimensión real de la profundidad de lo tratado en el Congreso, en un marco donde el debate técnico se vio opacado por la urgencia política y la falta de un análisis pormenorizado.

El análisis de Mayans fue especialmente duro al abordar la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Según su visión, este nuevo mecanismo implicará un desfinanciamiento de la Anses con cifras que calificó de multimillonarias, impactando de manera irreversible sobre la sustentabilidad del sistema previsional argentino. En un plano político-territorial, el jefe de la bancada kirchnerista dirigió sus dardos hacia los mandatarios provinciales dialoguistas que facilitaron la aprobación de la norma a través de sus senadores, mencionando específicamente a las provincias de Salta, Tucumán y Misiones. Hizo especial hincapié en la figura de Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, a quien acusó de una contradicción flagrante al utilizar símbolos tradicionales como el poncho mientras su representación en el Senado votaba lo que él denomina una ley antilaboral.

La interna del movimiento obrero también fue parte del análisis dominical, ya que Mayans manifestó que ciertos sectores de la CGT no estuvieron a la altura de las circunstancias en su rol de preservación del sistema de derechos. Respecto al rumbo general de la administración nacional, las previsiones del senador fueron sombrías al asegurar que el programa económico está basado en la opresión y la usura, lo cual no tendrá un buen final. Si bien expresó su deseo de que el Presidente termine su mandato, fue enfático al alertar que sin justicia social no hay paz social. Finalmente, sobre la conducción del peronismo, evitó señalar un liderazgo único y destacó la vigencia de Cristina Kirchner en la militancia, mientras el proyecto de reforma laboral es girado a la Cámara de Diputados para continuar su trámite parlamentario.