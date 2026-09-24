Mi Bingo Catamarqueño entregó aportes por $10 millones a instituciones de la provincia

En las instalaciones del CATA (Centro de Arte y Tecnología Aplicada) se realizó este jueves la entrega de los aportes correspondientes a las entidades beneficiarias de Mi Bingo Catamarqueño, Edición Poncho 2026.

La actividad puso nuevamente en primer plano el carácter solidario de esta iniciativa, que tiene como propósito acompañar a instituciones sin fines de lucro de distintos puntos de la provincia y contribuir con recursos para que puedan sostener sus actividades y desarrollar nuevos proyectos. En esta oportunidad, cada una de las instituciones beneficiarias recibió un aporte de $10 millones, lo que representa una ayuda concreta para entidades que desarrollan diferentes actividades y que cumplen un rol dentro de sus respectivas comunidades.

El acto contó con la presencia de autoridades provinciales, legislativas y municipales, entre ellas el gobernador Raúl Jalil; el ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti; el director ejecutivo de la Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca, Hugo Aibar; el gerente general, Martín Reynoso; el senador Ramón Figueroa Castellanos; el diputado Damián Brizuela y el intendente de Belén, Cristian Yapura, además de otras autoridades.

Ocho instituciones recibieron los aportes

La distribución de los recursos alcanzó a entidades ubicadas en diferentes departamentos y localidades de Catamarca. La diversidad de instituciones beneficiarias refleja el alcance territorial de la propuesta y su llegada a organizaciones vinculadas con actividades sociales, deportivas, religiosas y comunitarias.

En esta edición recibieron sus aportes:

Asociación Campesinos del Abaucán (ACAMPA) , de Fiambalá.

, de Fiambalá. Club Jorge Newbery , de Pomán.

, de Pomán. Club San Antonio , de Belén.

, de Belén. Parroquia San Francisco de Asís , de Andalgalá.

, de Andalgalá. Club Social y Deportivo Andino , de Fuerte Quemado, departamento Santa María.

, de Fuerte Quemado, departamento Santa María. Club Racing , de Londres, Belén.

, de Londres, Belén. Club Social, Cultural y Deportivo Unión Banda Sud , de La Puerta.

, de La Puerta. Parroquia de San José y Comisión del Bicentenario, de Piedra Blanca, departamento Fray Mamerto Esquiú.

Cada una de estas entidades recibió $10 millones, destinados a acompañar la continuidad de sus actividades y proyectos.

El aporte representa, de acuerdo con la información proporcionada, una herramienta concreta para que las instituciones puedan sostener las iniciativas que desarrollan en sus comunidades. En ese sentido, la entrega no se limita a una distribución de recursos, sino que se inscribe dentro del objetivo solidario que caracteriza a Mi Bingo Catamarqueño.

Una propuesta que vincula participación y solidaridad

Mi Bingo Catamarqueño se presenta como una propuesta solidaria a través de la cual la participación de los catamarqueños se transforma en apoyo para entidades sin fines de lucro de toda la provincia.

La iniciativa articula de esta manera entretenimiento, premios y un objetivo social, permitiendo que cada edición vuelva a generar aportes destinados a instituciones que trabajan en beneficio de sus comunidades. La Edición Poncho 2026 permitió concretar una nueva entrega de recursos a entidades de diferentes puntos de Catamarca. La presencia de instituciones de Fiambalá, Pomán, Belén, Andalgalá, Santa María, La Puerta y Fray Mamerto Esquiú muestra la diversidad geográfica de los beneficiarios alcanzados en esta oportunidad.

Para las entidades, los aportes representan recursos destinados a continuar con sus actividades y proyectos. Para la propuesta, en tanto, constituyen una nueva expresión de su finalidad solidaria.

Respaldo a las actividades institucionales

Los $10 millones destinados a cada institución representan el dato central de esta nueva entrega. Los recursos fueron recibidos por entidades con diferentes perfiles, pero con un punto en común: se trata de organizaciones sin fines de lucro que desarrollan actividades en sus respectivas comunidades.

Entre las beneficiarias se encuentran clubes deportivos, parroquias, una asociación de campesinos y una comisión vinculada con el Bicentenario. Esa variedad permite observar el alcance de la iniciativa hacia diferentes ámbitos de la vida comunitaria.

La Asociación Campesinos del Abaucán (ACAMPA), de Fiambalá, comparte la lista de beneficiarios con instituciones deportivas como el Club Jorge Newbery de Pomán, el Club San Antonio de Belén, el Club Social y Deportivo Andino de Fuerte Quemado y el Club Racing de Londres.

También fueron incluidos espacios religiosos como la Parroquia San Francisco de Asís de Andalgalá y la Parroquia de San José, esta última junto con la Comisión del Bicentenario de Piedra Blanca, en el departamento Fray Mamerto Esquiú. A ellas se suma el Club Social, Cultural y Deportivo Unión Banda Sud, de La Puerta.

Mi Bingo Día de la Madre 2026

La entrega de los aportes de la Edición Poncho 2026 coincide con el lanzamiento de una nueva propuesta de Mi Bingo Catamarqueño.

Ya se encuentra a la venta Mi Bingo Día de la Madre 2026, con el objetivo de dar continuidad a una iniciativa que vuelve a combinar entretenimiento, premios y un propósito social.

La nueva edición mantiene así la lógica solidaria que caracteriza al programa. La participación de los catamarqueños vuelve a vincularse con la posibilidad de acompañar a instituciones sin fines de lucro de la provincia. La propuesta plantea que cada nueva edición no solo sea una instancia de entretenimiento, sino también una oportunidad para fortalecer el respaldo colectivo hacia organizaciones que trabajan en sus comunidades.