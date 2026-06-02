Milei advirtió sobre una "campaña del miedo" de la oposición: "No nos asustan más"

El presidente Javier Milei advirtió este martes que, en la previa a las elecciones del año próximo, se intensificarán lo que definió como "campañas negativas de los movimientos de izquierda para atacar la libertad y sembrar el miedo". Según su visión, estas estrategias ya habrían sido utilizadas durante el proceso electoral de 2023 y volverían a repetirse con el objetivo de impulsar "soluciones más colectivistas".

El mandatario formuló estas declaraciones al iniciar su exposición en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde combinó definiciones económicas con una fuerte carga política y críticas a la oposición.

Inflación, ajuste y el rumbo del programa económico

En el plano económico, Milei sostuvo que "la inflación va a seguir bajando", atribuyendo ese resultado al proceso de ajuste fiscal implementado por su gobierno. En ese sentido, defendió la estrategia oficial al remarcar que los avances se lograron, según su exposición, "sin devaluar, sin plan Bonex", y destacando el ordenamiento de las cuentas públicas.

El Presidente también cuestionó a la oposición con declaraciones de alto voltaje político. Afirmó que "hay que decirlo sin miedo: el año pasado intentaron un golpe de Estado y les salió mal", y acusó intentos de desestabilización mediante diferentes mecanismos institucionales y sociales.

Entre los señalamientos realizados, enumeró:

Intentos de sabotear el programa económico votando contra el equilibrio fiscal

"7 juicios" impulsados contra su gestión

Intentos de generar "caos en la calle"

Presunta convivencia entre sectores políticos, periodistas y empresarios para "voltear un programa"

En ese marco, sostuvo que su espacio político logró imponerse electoralmente "por 17 puntos al siniestro kirchnerismo", en una frase que marcó el tono confrontativo de su intervención.

Ajuste fiscal, impuestos y el rol del Estado

Milei también se refirió a la relación entre recaudación e impuestos, planteando que "a la suba de la recaudación habrá baja de impuestos", aunque advirtió que el Estado parte de una base impositiva elevada.

En este punto, introdujo una definición conceptual de su visión de gobierno: el Estado como "un gran gestor de seguros". Esta idea, explicó, fue discutida en profundidad en el gabinete ampliado del 25 de mayo, según sus propias palabras.

Desde esa perspectiva, el mandatario planteó que su objetivo es desarrollar una "revolución de los seguros", donde los individuos puedan mejorar su calidad de vida mientras se reduce la carga impositiva y se favorece el crecimiento económico. Aclaró que se trata de un proceso gradual, con ordenamiento y secuencialidad, orientado a expandir el mercado sin tensiones.

En esa línea, sostuvo que el Estado debe mantener funciones esenciales como salud y educación, aunque cuestionó su eficacia como prestador de seguros al afirmar que "tiende a fallar cuando más se lo precisa".

Críticas al Estado y referencia a la pandemia

En otro pasaje de su discurso, Milei afirmó que "el Estado falló durante la pandemia", y aseguró que ello tuvo consecuencias "carísimas en términos de vidas humanas", insistiendo en la necesidad de repensar su rol.

Desde su mirada, esta interpretación refuerza la idea de crear nuevos instrumentos institucionales que permitan resolver problemas de manera más eficiente. También vinculó esta visión con lo que denominó "la perversión de los que agitan la campaña del miedo".

Cultura popular y metáforas políticas

El Presidente incorporó una referencia cinematográfica al mencionar la película de Disney "Monster Inc", en la que los personajes se dedican a asustar a niños. Milei calificó la obra como "una película fabulosa" y utilizó la metáfora para reforzar su mensaje político: "el día que le saquemos la careta a los monstruos colectivistas este país va a ser grande nuevamente".

La frase generó algunos aplausos entre los asistentes, en un evento donde —según se observó— las expresiones de apoyo fueron limitadas, replicando lo ocurrido en su exposición en el Latin American Forum en Parque Norte.

En ese mismo contexto, el mandatario realizó una interrupción para pedir que se activara el aire acondicionado: "Hace un calor infernal acá arriba", expresó.

Reformas estructurales, empleo y proyecciones

Milei defendió el alcance de su programa de reformas, al que calificó como el más profundo de la historia reciente. Aseguró que su administración ha realizado "más de 15 mil reformas", y que se trata del gobierno "más reformista de la historia".

Entre los instrumentos mencionados destacó:

El DNU 70/2023

La Ley Bases

Sostuvo que estas medidas implican la eliminación de "obstáculos" y facilitan la expansión económica. En relación con la reforma laboral, afirmó que permitirá la creación de empleo.

En el balance de su gestión, aseguró que en apenas seis meses se lograron avances sin precedentes y afirmó: "sacamos a 14 millones de personas de la pobreza", además de señalar mejoras en inflación y riesgo país.

Finalmente, proyectó un escenario de crecimiento económico sostenido y lanzó un mensaje electoral: "el año que viene los vamos a pasar por arriba y se van a consolidar las ideas de la libertad".